Патриарх Кирилл на Рождество назвал украинцев и россиян "одним народом" и заявил, что его скрепляет РПЦ

Глава Российской православной церкви Патриарх Кирилл (Гундяев) заявил на Рождество, что украинцы и россияне – это один народ, но есть политический раскол, не допустить которого пытается церковь.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РосСМИ.

"Это один народ, вышедший из Киевской купели крещения, но уже очень большой народ. От Белого до Черного моря... Православная Церковь была и остается силой, которая скрепляет этот народ", - сказал Кирилл.

Он добавил, что существует "политический раскол".

"То, что Украина заявила о том, что радикально меняет вектор своего политического и, я бы сказал, исторического развития и что этот новый вектор никак не совпадает с вектором развития России, – вот в чем дело", – пояснил Гундяев.

Смотрите также: В молитвенниках оккупантов Путина приравняли к вождю небесного воинства, а крест обрамляют автоматы. ВИДЕО

Глава РПЦ считает, что "в Украине делается все, чтобы в глазах украинцев Россия стала врагом". Кто это делает, он не уточнил.

Он добавил, что РПЦ должна делать все, чтобы "украинцы и россияне не стали врагами".