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Патриарх Кирилл на Рождество назвал украинцев и россиян "одним народом" и заявил, что его скрепляет РПЦ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кирил,путін

Глава Российской православной церкви Патриарх Кирилл (Гундяев) заявил на Рождество, что украинцы и россияне – это один народ, но есть политический раскол, не допустить которого пытается церковь.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РосСМИ.

"Это один народ, вышедший из Киевской купели крещения, но уже очень большой народ. От Белого до Черного моря... Православная Церковь была и остается силой, которая скрепляет этот народ", - сказал Кирилл.

Он добавил, что существует "политический раскол".

"То, что Украина заявила о том, что радикально меняет вектор своего политического и, я бы сказал, исторического развития и что этот новый вектор никак не совпадает с вектором развития России, – вот в чем дело", – пояснил Гундяев.

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Глава РПЦ считает, что "в Украине делается все, чтобы в глазах украинцев Россия стала врагом". Кто это делает, он не уточнил.

Он добавил, что РПЦ должна делать все, чтобы "украинцы и россияне не стали врагами".
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Топ комментарии
+63
Відїбіться він нас нарешті!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.01.2023 15:18
+46
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07.01.2023 15:19
+39
Та пішов ти на ***, поц дурной
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07.01.2023 15:19
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пьяный бурят ему в ангар 🤣🤣🤣
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07.01.2023 16:59 Ответить
Твой дом - мой дом, твой жена - мой жена?
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07.01.2023 17:23 Ответить
рпц скріплює тіко попів з гебнею... лайном...
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07.01.2023 16:59 Ответить
Не ***** гундяй, вы тупиковая ветвь эволюции. Нам с вами не по пути.
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07.01.2023 17:20 Ответить
мы ж нацысты сатанисты, как же так адиннарот?
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07.01.2023 17:27 Ответить
А вони тобі скажуть "в семьє не без урода". Ми ж для них уроди, отщєпєнци, смутьяни, єрєсі набрались. Он ця тп чічєріна хоче нам у сибірських гулагах мізки виморозити, щоб протверезіли від свого "нацизму-фашизму". Бл@дь, я просто о#єрєваю, як для когось ще не дійшло, з ким ми маємо справу?
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07.01.2023 17:44 Ответить
На параші тільки 1% населення іде в церкву на Різдво чи Великдень. А всі решта або нікуди не ходить, або мусульмани. Тому гундяєв чіпляється за нас бо без України і українських приходів московський сатанат взагалі зникне з лиця Землі.
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07.01.2023 17:37 Ответить
А хто тут св'яткує різдво з "аднім народом"? І напевно ж є такі, доя яких аби привід. Ще й старий новий рік зустрічатимуть, а як же? Їм жк по#уй, що йде війна з "аднім народом"
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07.01.2023 17:38 Ответить
Один на рот он и взял
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07.01.2023 17:40 Ответить
куйндя, когда совершишь суицид, для тебя это не грех. Наверное ты и существуешь только для того что бы отделить плевелу от пшеницы, что бы собрал вокруг себя свинособак и отправился с ними в "рай" *****! Ведь оно, обещало "рай"...
Нет, под курицей-мутантом Золотой орды, ни каких церквей, тем более православия! Библия, тебе доказательство! Блин хоть раз прочти, ну хоть полистай! Или расиськие рогатенькие в рясах, читать не умеют?
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07.01.2023 17:56 Ответить
ПРОКЛЯТА ТА КУЛЬТУРА, ТА РЕЛИГИЯ, КОТОРАЯ ЧЕЛОВЕКА ПРЕВРАТИЛА В УРОДА!
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07.01.2023 18:08 Ответить
Москаль мені не брат
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07.01.2023 18:17 Ответить
РПЦ скріплює хіба що ту сраку, у якій опинилося тупориле населення Московії
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07.01.2023 18:28 Ответить
OI DURACHOK TI KIRIL DURACHOK I VALIAESH DURAKA!
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07.01.2023 18:30 Ответить
кремляди вы кровавые бандиты, а не народ.
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07.01.2023 18:47 Ответить
ІМБІЦИЛ ФСБШНИЙ
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07.01.2023 19:06 Ответить

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07.01.2023 19:09 Ответить
Під час служіння коли упав у храмі кажись головою не вдарився, все списавна закони фізики, видно травми не проходять безслідно бо таке нести про нові скрепи.
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07.01.2023 19:06 Ответить
Гундяев - падло!
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07.01.2023 19:10 Ответить
Пошел на *** черт поганый.
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07.01.2023 19:48 Ответить
гореть тебе в аду вместе с твоим шефом ****** сатанинское отродье!
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07.01.2023 19:53 Ответить
Вафлентину лищук,которая лайкнула ********* чертиле ,заблокировать нах навсегда .******* рашисткая
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07.01.2023 20:31 Ответить
И тут гундяя понесло.. однако не один народ, а один урод- путин
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07.01.2023 20:49 Ответить
Мы даже не Каин и Авель....
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07.01.2023 22:03 Ответить
Цікаво, чим піп гундяй закидається загалом і цього разу разу зокрема?
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08.01.2023 00:24 Ответить
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