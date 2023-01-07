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БМП Marder – отправная точка для поставок Украине танков Leopard, – посол в Германии Макеев

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

танк,leopard

Посол Украины в Германии Алексей Макеев считает, что решение правительства Германии о поставках боевых машин пехоты Marder может заложить почву для предоставления танков Leopard 2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Немецкое оружие спасает жизни - и я рад, что этот месседж был хорошо воспринят не только немецкой промышленностью, но и правительством и общественностью", - отметил посол, добавив, что БМП Marder значительно усилит способности сухопутных войск.

По словам Макеева, немецкая промышленность, которая обеспечивает Киев военной техникой, "делает решающий вклад в победу Украины в войне, развязанной Россией против моей страны и против Запада".

В то же время он предполагает, что поставки Marder - это многообещающая отправная точка для принятия решений правительством (Германии. – Ред.), в том числе и по доставке танков Leopard".

"Я оптимист. После почти года, прошедшего с начала этого масштабного российского вторжения, многие люди в Германии наконец осознали, что эта война касается существования Украины и мира во всей Европе. Мне также приятно, что все больше и больше людей говорят о том, что Украину надо поддерживать до тех пор, пока моя страна не победит в этой войне и не будет бороться за мир в Европе от имени всех европейцев", - констатировал дипломат.

Читайте также: Россия после войны должна пройти денацификацию по немецкому образцу, – посол Украины Макеев
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Топ комментарии
+10
А тим часом США передали:

До складу нового пакету допомоги також увійшли засоби завдання високоточних ударів, системи протиповітряної оборони, артилерійські системи, броньована колісна та гусенична техніка, а також додаткові ********** та критично важливе обладнання.Список:
50 бойових машин піхоти Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 000 *********** до гармати калібру 25 мм;100 бронетранспортерів M113;55 мінозахищених транспортних засобів (MRAP);138 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);18 155-мм самохідних гаубиць і 18 машин забезпечення ************;70 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;1200 155-мм снарядів дистанційного мінування протитанковими мінами (RAAM);36 105-мм буксируваних гаубиць і 95 000 105-мм артилерійських снарядів до них;10 000 мінометних снарядів калібру 120 мм;додаткові ********** для реактивних систем залпового вогню HIMARS;ракети ППО RIM-7;4000 авіаційних ракет Zuni;приблизно 2000 протитанкових ракет;снайперські гвинтівки, кулемети та ********** до гранатометів і стрілецької зброї;протипіхотні міни Claymore;прилади нічного бачення та оптика;запчастини та інше польове обладнання.
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07.01.2023 15:46
+8
Так, німці "довго запрягають".

Але вони почали допомагати нам з перших тижнів війни стрілецькою зброєю, амуніцією і що не менш важливо, фінансово.
Німці чомусь не хочуть афішувати свою допомогу, а важку техніку непомітно не відправиш.

А настільки швидкого і суттєвого скорочення купівлі російських енергоносіїв я віднімців взагалі не очікував. Більше 50 років тому ще срср почав підсаджувати німців на газ і нафту з Сибіру, а кацапи втратили цей ринок за декілька місяців. І схоже, назавжди.
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07.01.2023 16:03
+5
С танками практически разобрались, вода пошла.
Даьошь самольоты!
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07.01.2023 15:47
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А тим часом США передали:

До складу нового пакету допомоги також увійшли засоби завдання високоточних ударів, системи протиповітряної оборони, артилерійські системи, броньована колісна та гусенична техніка, а також додаткові ********** та критично важливе обладнання.Список:
50 бойових машин піхоти Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 000 *********** до гармати калібру 25 мм;100 бронетранспортерів M113;55 мінозахищених транспортних засобів (MRAP);138 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);18 155-мм самохідних гаубиць і 18 машин забезпечення ************;70 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;1200 155-мм снарядів дистанційного мінування протитанковими мінами (RAAM);36 105-мм буксируваних гаубиць і 95 000 105-мм артилерійських снарядів до них;10 000 мінометних снарядів калібру 120 мм;додаткові ********** для реактивних систем залпового вогню HIMARS;ракети ППО RIM-7;4000 авіаційних ракет Zuni;приблизно 2000 протитанкових ракет;снайперські гвинтівки, кулемети та ********** до гранатометів і стрілецької зброї;протипіхотні міни Claymore;прилади нічного бачення та оптика;запчастини та інше польове обладнання.
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07.01.2023 15:46 Ответить
Как только британцы дадут свои танки, то у Шольца не останется выбора и он даст свои. А затем и Байден подтянется, скажет, что "это по плану с 24 февраля" дать танки именно сейчас.
А на деле , если он не даст танки, то проиграет выборы в 2024г на 100%!
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07.01.2023 15:46 Ответить
С танками практически разобрались, вода пошла.
Даьошь самольоты!
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07.01.2023 15:47 Ответить
Доки не пройде навчання льотний склад, та наземна обслуга - літаків не буде.
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07.01.2023 15:53 Ответить
Мы всего не знаем
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07.01.2023 15:55 Ответить
Угу. Ми ж не знаємо скільки їх проходить, де і на якому етапі.
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07.01.2023 16:04 Ответить
Обслуга может быть, на первых порах, и польская....
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07.01.2023 16:04 Ответить
Німці потихеньку розкачуються ...
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07.01.2023 15:49 Ответить
Виявляється, можна отримувати зброю, не обсираючи тих, у кого ти просиш!
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07.01.2023 15:59 Ответить
Так, німці "довго запрягають".

Але вони почали допомагати нам з перших тижнів війни стрілецькою зброєю, амуніцією і що не менш важливо, фінансово.
Німці чомусь не хочуть афішувати свою допомогу, а важку техніку непомітно не відправиш.

А настільки швидкого і суттєвого скорочення купівлі російських енергоносіїв я віднімців взагалі не очікував. Більше 50 років тому ще срср почав підсаджувати німців на газ і нафту з Сибіру, а кацапи втратили цей ринок за декілька місяців. І схоже, назавжди.
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07.01.2023 16:03 Ответить
Звідки думка про " не афішують"? Це відкрита інформація з сайту міноборони Німеччини.
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07.01.2023 16:12 Ответить
Поки німці та британці розкачаються,то Фінляндія вже надасть танки Леопард 2.

Нагадаємо, наприкінці грудня депутати парламенту Фінляндії Андерс Адлеркройц (Шведська народна партія Фінляндії) і Атте Хар'янне ("Зелені") закликали владу країни ухвалити рішення про передання Україні танків Leopard 2 й цим показати приклад для інших держав.
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07.01.2023 15:56 Ответить
Нарешті в Німеччині нормальний посол, а не кусок гівна. Та потвора верещала б що німці дають МАЛА.
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07.01.2023 15:59 Ответить
Взагалі то ти дурінь і москальский провокатор
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07.01.2023 16:14 Ответить
Провокатор це той, хто своїми діями викликає у населення держав які нас підтримують обурення від своїх заяв.
Той, хто срачами щодо минулих подій знову ж таки викликає питання "а чи правильно ми робимо, коли їх підтримуємо".
Провокатор або корисний ідіот.

Але навіть такі як воно зрадники чи ідіоти не викликають такої відрази як ті, хто цього овоча ще й возвеличує та захищає. Це зовсім біосміття.
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07.01.2023 17:08 Ответить
Німецька зброя буде нищити фашистів..
Світ перевернувся
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07.01.2023 16:11 Ответить
Мы как штурмовали Макеевку, луганской области,Я у 66 бригады увидел немецкие пулеметы непомню Толи мг 53 ,то ли мг55 ,ну в общем точь в точь как в фильмах про 2 мв. И я ещё тогда подумал ,пацаны косят фашистов немецким оружием, что это такая историческая ирония.
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07.01.2023 16:24 Ответить
Це або італійські МГ-3, або югославські Застава-53.
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07.01.2023 17:30 Ответить
Страшный сон ватника:
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07.01.2023 16:34 Ответить
Я не розумію, чого усі вчіпилися до тих Леопардів? Це що, якесь вундервафе? Ні. Вони турецькі в Сирії горіли аж бігом. У чому справа? У кількості, чи якості?
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07.01.2023 17:29 Ответить
Горит все,что угодно). Доступные для получения Т72 заканчиваются, прийдет время для Леопард 2 и Абрамс, возможно даже для Челленджер 2(хотя их мало и нарезная нестандартная нарезная пушка).
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07.01.2023 20:05 Ответить
 
 