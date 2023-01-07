БМП Marder – отправная точка для поставок Украине танков Leopard, – посол в Германии Макеев
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Посол Украины в Германии Алексей Макеев считает, что решение правительства Германии о поставках боевых машин пехоты Marder может заложить почву для предоставления танков Leopard 2.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Немецкое оружие спасает жизни - и я рад, что этот месседж был хорошо воспринят не только немецкой промышленностью, но и правительством и общественностью", - отметил посол, добавив, что БМП Marder значительно усилит способности сухопутных войск.
По словам Макеева, немецкая промышленность, которая обеспечивает Киев военной техникой, "делает решающий вклад в победу Украины в войне, развязанной Россией против моей страны и против Запада".
В то же время он предполагает, что поставки Marder - это многообещающая отправная точка для принятия решений правительством (Германии. – Ред.), в том числе и по доставке танков Leopard".
"Я оптимист. После почти года, прошедшего с начала этого масштабного российского вторжения, многие люди в Германии наконец осознали, что эта война касается существования Украины и мира во всей Европе. Мне также приятно, что все больше и больше людей говорят о том, что Украину надо поддерживать до тех пор, пока моя страна не победит в этой войне и не будет бороться за мир в Европе от имени всех европейцев", - констатировал дипломат.
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До складу нового пакету допомоги також увійшли засоби завдання високоточних ударів, системи протиповітряної оборони, артилерійські системи, броньована колісна та гусенична техніка, а також додаткові ********** та критично важливе обладнання.Список:
50 бойових машин піхоти Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 000 *********** до гармати калібру 25 мм;100 бронетранспортерів M113;55 мінозахищених транспортних засобів (MRAP);138 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);18 155-мм самохідних гаубиць і 18 машин забезпечення ************;70 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;1200 155-мм снарядів дистанційного мінування протитанковими мінами (RAAM);36 105-мм буксируваних гаубиць і 95 000 105-мм артилерійських снарядів до них;10 000 мінометних снарядів калібру 120 мм;додаткові ********** для реактивних систем залпового вогню HIMARS;ракети ППО RIM-7;4000 авіаційних ракет Zuni;приблизно 2000 протитанкових ракет;снайперські гвинтівки, кулемети та ********** до гранатометів і стрілецької зброї;протипіхотні міни Claymore;прилади нічного бачення та оптика;запчастини та інше польове обладнання.
А на деле , если он не даст танки, то проиграет выборы в 2024г на 100%!
Даьошь самольоты!
Але вони почали допомагати нам з перших тижнів війни стрілецькою зброєю, амуніцією і що не менш важливо, фінансово.
Німці чомусь не хочуть афішувати свою допомогу, а важку техніку непомітно не відправиш.
А настільки швидкого і суттєвого скорочення купівлі російських енергоносіїв я віднімців взагалі не очікував. Більше 50 років тому ще срср почав підсаджувати німців на газ і нафту з Сибіру, а кацапи втратили цей ринок за декілька місяців. І схоже, назавжди.
Нагадаємо, наприкінці грудня депутати парламенту Фінляндії Андерс Адлеркройц (Шведська народна партія Фінляндії) і Атте Хар'янне ("Зелені") закликали владу країни ухвалити рішення про передання Україні танків Leopard 2 й цим показати приклад для інших держав.
Той, хто срачами щодо минулих подій знову ж таки викликає питання "а чи правильно ми робимо, коли їх підтримуємо".
Провокатор або корисний ідіот.
Але навіть такі як воно зрадники чи ідіоти не викликають такої відрази як ті, хто цього овоча ще й возвеличує та захищає. Це зовсім біосміття.
Світ перевернувся