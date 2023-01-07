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Буряты на оккупированной Херсонщине выгоняют людей из домов и угрожают оружием, - полиция
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На временно оккупированной Херсонской области российские захватчики выгоняют на улицу местных под угрозой применения оружия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция Херсонщины.
"Поступают сообщения из временно оккупированного пгт Нижние Сирогозы, что российские военные (по национальности буряты) заселяются в дома и квартиры, выгоняют их владельцев на улицу под угрозой применения оружия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у людей забирают ключи от жилья и заявляют, что жилье им больше не принадлежит.
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