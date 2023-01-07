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Буряты на оккупированной Херсонщине выгоняют людей из домов и угрожают оружием, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти,буряти

На временно оккупированной Херсонской области российские захватчики выгоняют на улицу местных под угрозой применения оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция Херсонщины.

"Поступают сообщения из временно оккупированного пгт Нижние Сирогозы, что российские военные (по национальности буряты) заселяются в дома и квартиры, выгоняют их владельцев на улицу под угрозой применения оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у людей забирают ключи от жилья и заявляют, что жилье им больше не принадлежит.

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Топ комментарии
+23
дика орда...
"братушки наші...адиннарот" ??
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07.01.2023 16:03
+19
Засруть усе (і буквально, і фігурально), зроблять фекальний сталактит чи сталагміт (або новорічну статую) і будуть насолоджуватись життям "па-дамашнєму". Помруть щасливими
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07.01.2023 16:06
+18
Хіба тільки на Херсонщині. Мій брат на окупованій території Запорізької обл. Там вузькоокі русскіє як у себе вдома. (((
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07.01.2023 16:03
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Тож казали всю Херсонщину від братів гундяєвських звільнили
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07.01.2023 16:00 Ответить
Тільки правий берег і м. Херсон. Більшість області на лівому березі, відповідн в окупації.
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07.01.2023 16:09 Ответить
Пятая колонна ОПЗЖопников , втиравшая доверчивым и слабоумным про « адин народ» , войну развязал Порошенко , до сих пор сидят в Раде и выжидают « чья возьмёт» , Гнилые « слуги « с Юлькой крышуют ГНИД и агентуру русских убийц-нацистов
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07.01.2023 16:54 Ответить
єрунда слуг і вр є мабуть 244 штиків ніяке опзж не встоїть.
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07.01.2023 17:01 Ответить
Срань небесная, а как они в домах будут жить?
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07.01.2023 16:02 Ответить
Набирати воду з унітазу та срати/сцяти у рукомийники....десь так...
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07.01.2023 16:49 Ответить
дика орда...
"братушки наші...адиннарот" ??
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07.01.2023 16:03 Ответить
А що від цих дикунів треба було чекати?
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07.01.2023 16:03 Ответить
Хіба тільки на Херсонщині. Мій брат на окупованій території Запорізької обл. Там вузькоокі русскіє як у себе вдома. (((
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07.01.2023 16:03 Ответить
Типиво рюзьке обличчя
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07.01.2023 16:05 Ответить
Автоматэ далы мнэ -
Я хозяын всэй странэ.
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07.01.2023 16:09 Ответить
Нічого, вони отримають від китайців те саме.
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07.01.2023 16:05 Ответить
путєн пріді, путєн ввіді
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07.01.2023 16:05 Ответить
Не було на Херсонщині ніякого "путєн пріді". Навіть близько...
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07.01.2023 16:20 Ответить
Було. Від зєліних назначенціа
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07.01.2023 16:25 Ответить
Вони є скрізь. І їх відсоток чудово видно по результатах місцевих виборів і ставленню до української мови. А у підсумку страждають всі. Сподіваюся, українським цивільним патріотам вдалося виїхати або вижити під окупацією.
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07.01.2023 16:33 Ответить
Засруть усе (і буквально, і фігурально), зроблять фекальний сталактит чи сталагміт (або новорічну статую) і будуть насолоджуватись життям "па-дамашнєму". Помруть щасливими
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07.01.2023 16:06 Ответить
Та скільки ж тих бурятів на москальщині, що ними всюди повно, як не якась неймовірна жорстокість, то мова про цих азіатським їбаньків монголоїдів? Там у бурятії, що московіти до війська що усих загребли?
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07.01.2023 16:07 Ответить
Мабуть там на росии их нихто николи не рахував , их мабуть вже бильше ниж этничних росиян ,теж саме и с кавказом , их там як китайцив ,мильони и мильони... ***** мабу на те и розраховуе у ций вийни , щоб их утилизувати , бо вони вже дуже велика проблема для подальшого иснування империи
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07.01.2023 16:53 Ответить
Типичная орда
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07.01.2023 16:10 Ответить
московських попів массово виселяти з любих приміщень по всій Україні, по законам воєнного часу як агентів московщини, а монастирі, церкви заселяти переселенцями. Коли вже приймуть закон про повну заборону банди ФСБ-РПЦ ? Тоді все рушить з місця.
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07.01.2023 16:10 Ответить
А мати там сама і хата край села, і зв'язку ніц немає. А туди десь зо два місяців як заїхали оркобуряти в скотовозах і какдирківці. Коли їх усих накрили по берегу Дніпра, а саме в ПТУ в Каїрах, почали втікати за 15-20 км і укріплятись. Дружаня зумів таки вирватись з тієї клоаки. А інші виживають якось.
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07.01.2023 16:11 Ответить
Я вибачаюсь, у Вас там мама?
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07.01.2023 16:19 Ответить
Так. З самого початку війни, коли тут нам насипали густо, то ще й промелькнула думка, може туди податись. Та недовго думка сповивалась. Коли оркосвині підірвали шлюз кримського каналу, стало зрозуміло, що вони захватять дуже багато території. Ще й тоді було тільки одне: тільки б Київ вистояв.
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07.01.2023 17:04 Ответить
Співчуваю, по Сумах така ж картина була...ледве вирішив питання тоді. А Сірогози - просто випадок - сам бував у тих краях, в 1995 (по селах), нормальні люди такі, щоправда трішки з хутірськими ознаками, але вцілому нормас. Тримайтеся, вирішуйте, сподівайтеся
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07.01.2023 17:40 Ответить
Будинок матері від Н. Сірогоз в 36 км степами.
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07.01.2023 17:56 Ответить
Співчуваю… але ми всі впевнени , що це закінчиться скоро
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07.01.2023 17:44 Ответить
https://youtu.be/KLQuA7iT44A...

Денис Казанський о мародерство и грабежах в Херсоне...
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07.01.2023 16:16 Ответить
Бурятів у полон не брати.
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07.01.2023 16:23 Ответить
https://youtu.be/q1ACHR5vHJI...

Пленные вагнерБыдлосы на камеру бубнят о войне в Украине...
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07.01.2023 16:35 Ответить
Монголоїдів в полон не брати. Їхні пики-це тавро.
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07.01.2023 16:39 Ответить
Не в бурятах справа. А ідейні линидировці кращі? Після передач Золкіна з полоненими зрозумів що упоротіше колишніх наших співвітчизників з Донетчини та Луганщини не буває. Це вороги яких не потрібно навіть намагатись привести до тями. Тільки до ями.
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07.01.2023 16:46 Ответить
Це співвітчизники тільки за паспортом. Ті самі нащадки сибірських дикунів, масово завезених після Голодомору. Сталінська асиміляція вилазить боком через сторіччя. А сам грузин..чи менгрел? Хто він там?...Яка іронія🤦
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07.01.2023 16:57 Ответить
Сам сталін не грузін, а осетин, батько якого оселився в Грузії.
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07.01.2023 17:13 Ответить
Garry, тут справа ні в національністі та розміру очей… серед бурятів є люди та дикуни, також серед європейців. Візьми дві Кореї , два світогляду, але ж це один народ. Жорсткіше ніж лугандонів немає нікого на фронті, вони катують и вбивають, як скажені.
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07.01.2023 17:52 Ответить
Читав інтерв'ю жінки лікаря з Балаклеї, то вона теж про лднрівців казала, що ті гірше росіян себе вели.
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07.01.2023 17:57 Ответить
орда, саранча
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07.01.2023 16:55 Ответить
Вважаю доцільним весною на бурятах пахати поля. Замість тракторів та коней!
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07.01.2023 17:15 Ответить
Кто нибудь расскажите ускоглазым что тюленей не где вылавливать в Украине!!
пусть едут домой пока живы
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07.01.2023 17:51 Ответить
Тюленів у Бурятії немає, а в тебе знань. Серед любої нації є люди, а є нелюди
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07.01.2023 17:54 Ответить
Тюлені у них є , на Байкалі . Байкальська нерпа , або прісноводний тюлень погугліть вікіпедію.
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07.01.2023 19:43 Ответить
бурятьі не нація
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07.01.2023 20:24 Ответить
А косоглазые бибизяны знают что украинские дома под защитой Хамарсов?
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07.01.2023 17:59 Ответить
Не треба виділяти бурятів, не розпалюйте міжнаціональну ворожнечу. Орк - він і є орк, це поняття інтернаціональне.
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07.01.2023 18:21 Ответить
...а російськомовні вони, бо інтернаціоналісти.
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07.01.2023 18:30 Ответить
У бурятів є ж своя мова.
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07.01.2023 18:36 Ответить
Є , але бурятську мову знають всього 30 процентів бурят . Ця мова скоро стане мертвою.
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07.01.2023 19:45 Ответить
Почитав у вікіпедії: Загальне чисельність мовців бурятською мовою - близько 590 тисяч осіб (2004), зокрема в Росії - 368 807 (2002, перепис) (з них в Бурятії - 231 тисяч), в Китаї близько 100 тисяч, в Монголії 66 тисяч. Сподіваюсь, хоч якийсь діалект збережеться\.
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07.01.2023 19:57 Ответить
Бурятська мова, це діалект монгольскої . От монголи , на всі 100 процентів користуються своєю мовою , поважають її , ******* , на відміну від бурят .
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07.01.2023 21:29 Ответить
Говновоіни вузкопленочні побачили як люді живуть, унітаз для них-це горшок для квітів. Дике стадо тупих виродків пану
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07.01.2023 19:08 Ответить
это традиционный росийский буддизм.
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07.01.2023 19:18 Ответить
Вихід один-якнайшвидше деокупувати Херсонщину і вибити асю руську наволоч звідти
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07.01.2023 20:39 Ответить
Эту *******ную мразь не то что в плен брать просто с гавно убивать на месте, ибонитовые головы бродят по нашей земле . ****ще ускоглазое...
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07.01.2023 21:01 Ответить
А если бы полиция и политики разрешили носить и покупать короткоствол в 14м, то ещё не было ясно, кто кого гонял бы. Да и автоматическое тоже не помешало бы.
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07.01.2023 22:00 Ответить
 
 