В направлении Крыма у России больше нет глубокого тыла, - командующий группировкой "Таврия" Тарнавский
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На Таврическом направлении у русских оккупантов перестало существовать понятие глубокого тыла.
Об этом заявил командующий группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Вооруженные Силы Украины успешно провели наступательные операции в Харьковской и Херсонской областях благодаря удачному сочетанию огня и маневров.
Он отметил, что украинские военные контролируют все попытки оккупантов организовать эффективную оборону и создать условия для активных действий.
Генерал заявил, что ВСУ делают все, чтобы уничтожить максимальное количество сил и средств россиян даже во время относительного затишья на фронте.
"Чем больше мы уничтожим их сейчас, тем меньше будет работа во время окончательного освобождения Украины от захватчиков", - резюмировал военачальник.
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Чим більше кацапів вбито зараз, тим менше лишиться на потім, і тим швидше закінчиться "конфлікт". )