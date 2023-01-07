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В направлении Крыма у России больше нет глубокого тыла, - командующий группировкой "Таврия" Тарнавский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

олександр,тарнавський

На Таврическом направлении у русских оккупантов перестало существовать понятие глубокого тыла.

Об этом заявил командующий группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Вооруженные Силы Украины успешно провели наступательные операции в Харьковской и Херсонской областях благодаря удачному сочетанию огня и маневров.

Он отметил, что украинские военные контролируют все попытки оккупантов организовать эффективную оборону и создать условия для активных действий.

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Генерал заявил, что ВСУ делают все, чтобы уничтожить максимальное количество сил и средств россиян даже во время относительного затишья на фронте.

"Чем больше мы уничтожим их сейчас, тем меньше будет работа во время окончательного освобождения Украины от захватчиков", - резюмировал военачальник.
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Топ комментарии
+40
Вбийте їх всіх, хлопці.
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07.01.2023 16:34
+28
.
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07.01.2023 16:43
+11
Дєрьмак не згодний з вами.
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07.01.2023 17:08
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Вбийте їх всіх, хлопці.
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07.01.2023 16:34 Ответить
Я тоже не знаю зачем ты написал эту херню
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07.01.2023 16:48 Ответить
а это кущ, он от дермака и конторских, любит он бригаду озЕленения лохов)
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07.01.2023 17:47 Ответить
є база мацква на дні морському
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07.01.2023 16:40 Ответить
.
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07.01.2023 16:43 Ответить
ну да. Теоретически М31 долетают до Армянска из Томаринового. Если дадут М31А2, то и из того же Томаринового кацапскую логистику в Новоалексеевке можно свести к минимуму. И тогда в Крыму начнется процесс вывоза по остаткам Керченского моста самого дорогого военного металлолома.
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07.01.2023 16:54 Ответить
де наш наступ ,потрібно щоб херсон став нашим глубоким тилом,зброю дають масово ні ударів по кримському мосту ні по кораблям,а народ збирав гроші на флот дронів підводний де вони спитати мабудь в 95 квартала,херсон страждае звільнити каховку вона без великих скупчень ворога всі вже втікли звідти а там чуть до мелітополя і все ворог втіче ,дайте можливість добровольцям з переможного 2014 року атакувати а не блокірувати їхні просьби в армію все порошенко їм сниться
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07.01.2023 17:06 Ответить
Дєрьмак не згодний з вами.
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07.01.2023 17:08 Ответить
Думаєш просто наступати на відкритій місцевості з не замерзшим грунтом та ще і недостатком зброї? Чи лиш би щось ляпнути? Чи троль мошканський?
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07.01.2023 18:13 Ответить
за клавіатурою на теплому дивані все просто. пиз*іти - не мішки ворочати, тому диванні "експерти" все знають і все вміють.
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07.01.2023 20:24 Ответить
оккупанты тикайте на рабсею, а то там вас нет, а тут вам смерть.
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07.01.2023 17:37 Ответить
Комент брильянт! краду.
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08.01.2023 01:25 Ответить
Зате з'явився термін Глибоке Дно. Яке з кожним днем стає все глибшим
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07.01.2023 17:38 Ответить
Довелося якось спілкуватися особисто з цим генералом, то я був вражений, що він настільки совковий, що виникають думки як він взагалі тримається на цій посаді у такі часи.
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07.01.2023 18:53 Ответить
Це п@здець, звичайно...
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07.01.2023 21:30 Ответить
Якось довелось не особисто спілкуватися з генералом зеленським, будановим, аристовичем, ждановим та іншими дійовими особами кало-ржачників . І теж вражений, наскільки потрібно бути тупими, щоб за таке голосувати.
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08.01.2023 08:52 Ответить
Rus-Ni Peace-Da.
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07.01.2023 18:54 Ответить
святое дело орков #башить днем и ночью...
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07.01.2023 21:46 Ответить
Оце мудра думка, одразу видно, що людина сообража!
Чим більше кацапів вбито зараз, тим менше лишиться на потім, і тим швидше закінчиться "конфлікт". )
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08.01.2023 07:45 Ответить
 
 