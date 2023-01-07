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Украина должна четко донести партнерам, что мы не торгуем нашими землями, - посол Пристайко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вадим,пристайко

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко выразил убеждение, что Украина одержит победу в войне, развязанной Россией, в нынешнем году.

Об этом Пристайко заявил в интервью журналу Newsweek, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не верю, что это затянется дольше, чем на год", – заявил украинский посол.

По его словам, если Украина сейчас остановится на каких-либо мирных переговорах с кремлем, то "россияне будут пытаться удержать свои захваченные территории, все, что им удалось достичь к этому времени. "И большинство из этих территорий достаточно важны. К примеру, этот сухопутный коридор в Крым", - отметил Пристайко.

Он подчеркнул, что Киев должен четко заявить иностранным партнерам о своей приверженности освобождению всей украинской территории, включая Крым. "Мы должны быть очень сильными и сосредоточенными на том, чтобы донести это сообщение, что мы не торгуем нашими землями", - заявил он.

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По его убеждению, Запад "сейчас имеет уникальный шанс". "В мире не так много наций, которые позволили бы себе пожертвовать таким количеством жизней, территорий и десятилетий развития ради победы над заклятым врагом", - сказал он.

В то же время в интервью Пристайко напомнил, что Украина предложила формулу мира, и этот план интересен, в частности, тем, что "он не привязан к временным рамкам" и что можно работать с отдельными его частями. Посол выразил надежду, что лидеры стран присоединятся к реализации такого плана.

"Но я все же надеюсь, что у кого-то хватит мужества работать с жестким безопасности (вопросом - ред.)... Кто-то должен будет помочь нам реально выиграть эту войну", - добавил Пристайко.

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Также посол отметил, что долгосрочная потребность Украины в гарантиях безопасности "очень важна". "Наш разговор с остальным миром – по крайней мере с западным миром – должен быть очень прост. Украина побеждает, становится членом Европейского Союза и НАТО. И все", - сказал Пристайко.
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Топ комментарии
+14
це той самий хєр, який сказав, що НАТО нам не потрібне?
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07.01.2023 18:18
+11
ссучєне опудало прістайко хоче відмазати зебидло, що це не зебидло торгує територіями, це якісь невідомі зебидлу злі дяді розмінували перехід з криму , вивели війська з кримського напрямку, знаючи точну дату коли нападе русня. прістайко, іді нхй.
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07.01.2023 18:26
+11
А телефонний диспетчер там Напольйон з Кривого Рогу.
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07.01.2023 18:27
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це той самий хєр, який сказав, що НАТО нам не потрібне?
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07.01.2023 18:18 Ответить
китайський лыдер Сі...Турецький Ердоган..і два телефонні збоченці Макрон і Шольц
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07.01.2023 18:18 Ответить
А телефонний диспетчер там Напольйон з Кривого Рогу.
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07.01.2023 18:27 Ответить
Маємо на увазі, що якщо ми подивимось на втрати нашої техніки на війні (що на війні є завжди), то можна говорити про необхідність поповнення втрачених ресурсів (зараз вже західною бронею і тд).
Дуже сподіваюсь, що Захід перестав гратися з Пу.
Захід дає західну броню: американці дають БМП 50 Bradley, німці - 40 Marder та французи - колісні танки AMX-10 RC, та бронетранспортери Bastion.
100 БТР M113; 55 протимінних транспортних засобів (MRAP); 138 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);18 155-мм самохідних гаубиць і 18 машин забезпечення ************;36 105-мм буксируваних гаубиць.
+ начебто ешелон /50 штук/ бронетранспортерів ідуть з Румунії від Турції.
Також вже другий ПРО Patriot (від німців).
Британці теж обіцяють дати танки.
Наші отримають від США зенітні ракети RIM-7 Sea Sparrow (для ЗРК Бук).
Німці передали 20 мобільних ракетних установок APKWS (на пікапах) - проти шахедів.
Британський міністр оборони не виключив можливість постачання Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow (це авіаційна ракета спільного британсько-французького виробництва з дальністю польоту понад 250 кілометрів, бойова частина: 450 кг, загальна маса: 1300кг)
Вірогідно, подіяла перспектива рашистської нової хвилі мобілізації з 16 січня 2023 та введення військового стану на території раші.
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07.01.2023 18:20 Ответить
ссучєне опудало прістайко хоче відмазати зебидло, що це не зебидло торгує територіями, це якісь невідомі зебидлу злі дяді розмінували перехід з криму , вивели війська з кримського напрямку, знаючи точну дату коли нападе русня. прістайко, іді нхй.
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07.01.2023 18:26 Ответить
Как не торгуем? А закон о продаже земли уже отменил кто-то?
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07.01.2023 18:27 Ответить
Там недавно из ********* в пожеланиях на Новый год голос *********** выдал, что нравица - нравица, рабсея раzширяеца. Вопрос про торговлю не стоит, просто силовой захват фашистами новых территорий, до тех пор пока не получат *****.
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07.01.2023 18:35 Ответить
Чому б Пристайку не розповісти, хто на початку війни, здавши весь Південь, миттю побіг на "мирні перемовини" зливати решту, поки ЗСУ і тероборона ціною свого життя ламали плани змовників і рятували Київ, Харків, Миколаїв, Суми, Чернігів.
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07.01.2023 18:37 Ответить
посол "приставайко " після того,як "зе" влада здала Південь України,розмінувавши Чонгар ,Запоріжську АЕС. світові лідери і політики вже чітко відають ,що "зелень" в Україні торгаші св'ятим-Українськими територіями .
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07.01.2023 18:39 Ответить
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07.01.2023 18:58 Ответить
Я, я, Кемска волость.
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07.01.2023 19:10 Ответить
скользкая зетварь этот приставайко....
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07.01.2023 18:42 Ответить
Шанс України.
https://www.youtube.com/watch?v=UXahjLSDjDQ
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07.01.2023 19:59 Ответить
этот идиот типа склерозный забыл, как Джонсон это в их головы вбивал сразу после 24.02. Зеконтора начала широкомасштабно страдать амнезией. Ну ничего, напомним після закінчення бойових дій.
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07.01.2023 20:04 Ответить
 
 