Совбез ООН соберется на заседание на следующей неделе: будут говорить об Украине

Совет Безопасности ООН проведет в следующую пятницу, 13 января, заседание, на котором рассмотрят ситуацию по агрессии РФ в Украине.

Об этом говорится в опубликованной программе заседаний СБ ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Заседание состоится во второй половине дня в формате брифинга. Тема – "Сохранение мира и безопасности Украины".

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