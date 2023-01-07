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Совбез ООН соберется на заседание на следующей неделе: будут говорить об Украине
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Совет Безопасности ООН проведет в следующую пятницу, 13 января, заседание, на котором рассмотрят ситуацию по агрессии РФ в Украине.
Об этом говорится в опубликованной программе заседаний СБ ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Заседание состоится во второй половине дня в формате брифинга. Тема – "Сохранение мира и безопасности Украины".
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