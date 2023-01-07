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Совбез ООН соберется на заседание на следующей неделе: будут говорить об Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

оон,радбез

Совет Безопасности ООН проведет в следующую пятницу, 13 января, заседание, на котором рассмотрят ситуацию по агрессии РФ в Украине.

Об этом говорится в опубликованной программе заседаний СБ ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Заседание состоится во второй половине дня в формате брифинга. Тема – "Сохранение мира и безопасности Украины".

Читайте: Члены ООН должны рассмотреть создание трибунала по военным преступлениям РФ, - Верховный комиссар по правам человека Тюрк
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Топ комментарии
+9
Імпотенти-дармоїди
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07.01.2023 19:28
+6
Вопрос накуя. Всё равно толку нет.
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07.01.2023 19:34
+3
Я б також хотів таку роботу "посидіти *********" Нічорта не робиш, мелиш язиком ,а потім якись виродок після цього всього "Кладе вето" і наби нічого і не було + тобі за це гроші платять. Шикарна організація для дармоїдів.
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07.01.2023 19:46
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Імпотенти-дармоїди
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07.01.2023 19:28 Ответить
Вопрос накуя. Всё равно толку нет.
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07.01.2023 19:34 Ответить
з/п треба відробляти: генерувати глибоке занепокоєння
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07.01.2023 20:05 Ответить
Радбез ООН збереться на засідання наступного тижня: говоритимуть про Україну? В Раді Безпеки ООН Росія і Китай з правом вето - т. Сталін так геніально залізобетонно створив нав'язав світу ООН, як модернізовану Сталіном Лігу Націй, що вона сборище імпотентів. Потім Кремль ще докупив собі прибічників серед бюрокоатії ООН. Сам Ген. секретар...
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07.01.2023 19:36 Ответить
Я б також хотів таку роботу "посидіти *********" Нічорта не робиш, мелиш язиком ,а потім якись виродок після цього всього "Кладе вето" і наби нічого і не було + тобі за це гроші платять. Шикарна організація для дармоїдів.
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07.01.2023 19:46 Ответить
Від бабульок на лавці біля під'їзду і то користі більше.
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07.01.2023 19:52 Ответить
Новина ні про що, бо ООН - імпотентна організація, очолювана Радбезом із двома промисловими виробниками геноциду - рф і китаєм, які мають право вето. При чому рф перебуває у Радбезі незаконно, але нема на то ради, адже ООН - імпотент.
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07.01.2023 19:57 Ответить
СССР за нападение на Финляндию исключили из Лиги наций. Сейчас все ООН дружно слушает Небензю и прочих мудаков про боевых украинских комаров и радостно причмокивает.
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07.01.2023 20:59 Ответить
После роспуска комисии ООН по Еленовке, можно пойти и на демарш Украине. Не посещать заседания ООН, все причем. Само собой объяснив причины. Кроме Еленовки ещё масса причин есть. Тот же Мариуполь. там ведь на лицо геноцид мирных и счет смертей на много тысяч! Ноль реакции и ООН и Красного Креста та и ВОЗ и Юнеско.
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07.01.2023 21:10 Ответить
Не тратьте гроші платників податків, а також не заглиблюйтеся ще глибше в лайно свого імпотентства!!!
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07.01.2023 23:17 Ответить
ЩО ООН І ВМІЄ РОБИТИ, ТАК ЦЕ ГОВОРИТИ 😬
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08.01.2023 00:24 Ответить
Треба щоб в ООН кацапню визнали ******** - хоча такими вони і є.
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08.01.2023 01:05 Ответить
 
 