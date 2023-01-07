Орбан намерен вписать Венгрию в историю как страну, дважды поддержавшую нацизм, - ОП

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен дважды вписать в учебники Венгрию как страну, поддержавшую нацизм.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, такое заявление сделал советник руководителя ОП Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Ну хочет Орбан вписать второй раз Венгрию как страну, которая поддерживает нацизм. Хочет, чтобы в учебниках истории было зафиксировано всегда: есть нацизм, рядом союзные отношения с Венгрией", - отметил Подоляк.

Он также подчеркнул, что Венгрия не будет создавать определенных затруднений для Украины, поскольку все ключевые государства Евросоюза уверяют в поддержке нашей страны в полном объеме, чтобы Россия в итоге проиграла.

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