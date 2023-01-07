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Новости За рубежом
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Венгрия (1533) Виктор Орбан (219) Офис Президента (1690)

Орбан намерен вписать Венгрию в историю как страну, дважды поддержавшую нацизм, - ОП

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен дважды вписать в учебники Венгрию как страну, поддержавшую нацизм.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, такое заявление сделал советник руководителя ОП Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Ну хочет Орбан вписать второй раз Венгрию как страну, которая поддерживает нацизм. Хочет, чтобы в учебниках истории было зафиксировано всегда: есть нацизм, рядом союзные отношения с Венгрией", - отметил Подоляк.

Он также подчеркнул, что Венгрия не будет создавать определенных затруднений для Украины, поскольку все ключевые государства Евросоюза уверяют в поддержке нашей страны в полном объеме, чтобы Россия в итоге проиграла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан заявил, что Запад начал новую холодную войну, поэтому Венгрия должна поддерживать отношения с его врагами
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Топ комментарии
+30
прав был сапёр Водичка.
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07.01.2023 19:57
+25
Этот ***** мадярский уже просто совсем окуел. Напрямую говорит что он брат ху.ла.
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07.01.2023 20:00
+23
Жилий будинок на расіє. Сратов чи Салатов.. Саратоф
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07.01.2023 19:58
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Правила форума Совет форумчан
прав был сапёр Водичка.
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07.01.2023 19:57 Ответить
касабска консерва.. взагалі треба оголосити мадярщину ворожою державою і перекрити кордон газопровод і нафту
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07.01.2023 19:58 Ответить
Гарна чи пагане але це країна Євросоюзу.
А що до населення Банкової? Дружнє? Може зе кимось оголосити?
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07.01.2023 20:07 Ответить
Мадяри це ті ж самі кацапи, які колись прийшли до Європи і тут оселилися. Вигнати їх з ЄС і НАТО і все, від них тільки горе і возня. Як тільки виженуть цих кацапів мадярського походження з НАТО, то на другий день орбанів і їх подібних на мадярщині не стане, їх змете народ угро-фіно, що там проживає, бо відчує приближдення реального "русского мира".
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07.01.2023 20:33 Ответить
Жилий будинок на расіє. Сратов чи Салатов.. Саратоф
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07.01.2023 19:58 Ответить
і що на фото не так? Все норм.
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07.01.2023 20:17 Ответить
Осьще "шедевр" русскога міра:




Знаменитый серовский Фекальный сталагмит

Фекальный сталагмит - артефакт одного из общежитий в городе Серове Свердловской области состоявший из замерзших фекалий и имевший форму сталагмита. Считается примером разрухи в "замкадье" и ярким свидетельством укоренившейся российской нищеты. В интернете фекальный сталагмит быстро приобрел значение мема и особенно широко и к собственному удовольствию используется как пример русофобами.

Содержание
1Фекальный сталагмит как явление2Фотогалерея3Видеогалерея4Ссылки
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07.01.2023 20:33 Ответить
это не Бахмут , это расейские трущобы

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07.01.2023 20:47 Ответить
по тих сходах Ломоносов бігав, тому і не ремонтують, як не як "реліквія"
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07.01.2023 22:56 Ответить
Этот ***** мадярский уже просто совсем окуел. Напрямую говорит что он брат ху.ла.
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07.01.2023 20:00 Ответить
так і є... вони обидва угро-фіни з замосковських болот... предки орбана звідти втекли в епоху переселення (до речі, знищили на місці мадьяріі якийсь народ похоже, що слов,янський), а предки ***** залишились там і дальші місити болото...
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07.01.2023 21:03 Ответить
мадьярам не место а ни в НАТО а ни в ЕС. Им место в Таежном союзе и ОДКБ . Пусть там ********* воняет
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07.01.2023 20:01 Ответить
Мало кацапы венгров танками давили
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07.01.2023 20:01 Ответить
очевидно що недостатньо
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07.01.2023 20:11 Ответить
в том і проблема що нормальних передавили а лишились одні орбани!!!
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07.01.2023 20:31 Ответить
все ще марять австро угорщиною як при Кайзері.... свого часу лягли під Австрію на раз, то і зараз охоче лягають під рассею.... нація-повія
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07.01.2023 20:03 Ответить
Орбан мечтает о "Великой Венгрии ", поэтому претензии ко,внимание,всем граничащим странам.
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07.01.2023 20:18 Ответить
Орбан так, але хто такий ОБРАН ?
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07.01.2023 20:19 Ответить
и о погоде)))
//
В тимчасово окупованому Лутугіно на Луганщині вибухнув газопровід.
За інформацією росговноЗМІ, без газу залишились 11 тис. абонентів.

https://t.me/uaobozrevatel/62441
https://t.me/FastFocus/40650

Щось сі стало
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07.01.2023 20:04 Ответить
недорозуміння?)
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07.01.2023 20:06 Ответить
наша коляд коляд коляда...
добралася і.... туда))))
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07.01.2023 20:09 Ответить
Мадяри лише 1000 років тому переїхали з Волги та Уралу до Европи. Після побудови Софії. Вони ті ж кацапи, але трохи вимиті.
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07.01.2023 20:08 Ответить
По-перше, тих мадярів, що з Уралу там вже давно нема, все там вимішано. А головне - мадяри то хвора нація. Хвороба - мадяризм, різновид кацапізму. От то є те, що в них спільного. Їм, як і кацапам, дах зриває від вялічія.
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07.01.2023 20:13 Ответить
Добре, що у них немає свого газу і нафти.
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07.01.2023 20:54 Ответить
Фино- угорская група
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07.01.2023 21:09 Ответить
Имре Надь,другой известный премьер, имел другую точку зрения, о которой в нынешней Венгрии предпочитают не вспоминать.
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07.01.2023 20:10 Ответить
Хтось бачив мир в очку, поки не захопили південь і не почали обстрілювати Київ з Харковом. Гальма Орбана з тієї ж опери.
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07.01.2023 20:10 Ответить
Цензор ну може вже годі? Не ОП сказав а конкретна особа - Подоляк, звичайно було б доре нагадати яку саме посаду він обіймає в охфісе презідента, аби розуміти чого варті його слова. Та і не заважало б нагадати що Подоляк - Політ-технолог януковича і власник одних із найкрупніших ботоферм на планеті. Дуже дякую.
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07.01.2023 20:12 Ответить
Це, типу, ОПа тут зовсім ні при чому? Тим більше, рідкісний випадок, коли Подоляк говорить по-суті.
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07.01.2023 20:15 Ответить
А ОПа може розмовляти? Ну в зеленому світі мабуть що і думати...
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07.01.2023 20:28 Ответить
То в сенсі, що Подоляк озвучує те, що в ОПі генерується. Голова, що озвучує. В принципі, він там не один, різниця лише в посадах і в текстах. Одна голова для озвучення всілякої херні, інша, щоб з екрану мудрі тексти озвучити.
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07.01.2023 20:34 Ответить
А, ось наприклад, Держдеп вміє розмовляти? Просто цікаво
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07.01.2023 20:56 Ответить
А ви наприклад вмієте читати англійською? Тоді ви могли побачити як в оригіналі це звучить. А те що рашистські змі, що їх копіюють і наші, пишуть - госдеп заявив, сказав тощо. Це я знаю. Але по нормальному, пишуть - хто заявив і яку саме посаду він займає, а вже потім департамент чи установу що ця людина представляє. Бо інакше виходять усілякі клікбейти. По типу бувша прибиральниця щось бовкнула в туалеті, а змі пишуть в РАДІ заявили.
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07.01.2023 21:06 Ответить
Зрозуміло. Тоді побачимся в коментах наступного разу, коли Цензор напише щось про промови Держдепу. Ви там також напишите своє незадоволення стилем написання.
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07.01.2023 21:09 Ответить
То по вашому не треба вказувати посаду і особу, так виходить?
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07.01.2023 21:13 Ответить
Хіба я десь таке казав? Спочатку я спитав вас, чи може розмовляти Держдеп у випадку, якщо ОП розмовляти не може.

Отримавши розгорнуту відповідь від вас, я сказав, що чекаю від вас також такої самої реакції, як зараз, в наступний раз, коли буде стаття про говіркий Держдеп.
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07.01.2023 21:34 Ответить
Так би і сказали що вам аби язиком ляпати, а своєї думки ви не маєте.
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07.01.2023 21:40 Ответить
Вам робити немає чого? Я маю чітку думку, що якщо ви така (такий?) принциповий, то робіть такі самі ж пред'яви під кожною статтею тут де в заголовку стоить "Держдеп заявив", "МЗС заперечив", "МВС запевняє", "Бундестаг пропонує"...
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07.01.2023 21:52 Ответить
То яка ж ваша думка, просто цікаво?

А що і де мені писати то не вам вирішувати..та?
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07.01.2023 21:56 Ответить
Мої думки наступні:

1) В мене немає претензій до клікбейтних назв статей в прессі. Мене не коробить як вас, якщо я бачу "Орбан має намір вписати Угорщину в історію, як країну, що двічі підтримала нацизм, - ОП", а в тексті статті зазначено, що цю заяву зробив радник керівника ОП Михайло Подоляк.

Чи ось тут мені не муляє, як вам - "Греція готова відмовитись від німецьких БМП Marder на користь України, - BILD", або тут "ГУР показало, як чеченські добровольці знищують російських окупантів у Бахмуті. ВIДЕО", або навіть тут ""Додаткову мобілізацію" у Росії можуть оголосити 15 січня, - ГУР МО"

2) Я впевнений, що не можно бути напів-вагітним, як ви (хоча, може ви вперше зайшли в коменти після вашої реєстрації в 2013му). Якщо дуже принципова людина, як ви чіпляється до цієї статті, то вона повинна притримуватися своїх же принципів і в інших подібних випадках.

3) Я також вважаю вас правими, що не мені вирішувати, що ви повинні бути принциповим завжди, а не тільки в якихось окремих випадкав, а в інших кейсах просто плювати на свої принципи.
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07.01.2023 22:11 Ответить
ось ми й прийши до чогось

1. У вас немає претензій до маніпуляцій у пресі. А у мене є.

2. Ви вішаєте ярлики на людей котрих не знаєте, ба більше будучи безпринципним ви вказуєте що мають робити люди із принципами котрі ви ж і самі навішуєте як вам заманеться .

Тобто, жодного контраргументу що до сказаного мною немає, а є лише перехід на мою особистість.

в 14 році був великий наплив, навіть розквіт ботів під час майдану ( а хто у нас політ технолог януковича? ах подоляк..), аккаунти котрих і досі використовують тут за для підтирання лайна за зеленими почварами. І саме під постом про подоляка з'являєтесь ви і намагаєтесь перевести все на особистості.

Мені як би, все зрозуміло. Дякую, дуже дякую.
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07.01.2023 22:49 Ответить
Ну, зрозуміло, і зрозуміло. Тож і мені зрозуміло:

1) що у вас якийсь особистий фетиш або комплекс з Подоляком, раз саме ця стаття вас зачепила, а інші такіж не чіпляють.

2) що ви, як і я ********** вішати ярлики на людей котрих не знаєте - ви ж зараз мене назвали ботом Подоляка?
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07.01.2023 23:56 Ответить
1. Це ваші хворі марення.
2. Де я вас назвав ботом подоляка?? ))
Як ви до мене підійшли таку відповідь ви і отримали. А чого ви чекали?
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08.01.2023 00:00 Ответить
Я давно нічого від людей не чекаю. І від вас мені нічого не треба - все, що хотів я сказати (а саме, що ви просто на рівному місці до@балися до даної статті, а на всі рівно такі ж вам начхати) я вже сказав. Ви відреагували, я відреагував, решта подивилася на нас як на впертих баранів, всі щасливі і пішли займатися своїми справами
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08.01.2023 00:21 Ответить
я нідокого не (як ви сказали) дойо?увався.

Висловив свою, конструктивну, претензію до маніпулятивного заголовку статі тоді коли мав час і натхнення.

А доє*алися саме ви і не до сказоного мною, а до мене особисто.

от і всьо.
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08.01.2023 00:41 Ответить
Найшли причину сваритись...
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07.01.2023 23:00 Ответить
😿 вибачате
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07.01.2023 23:05 Ответить
А чого чекати? Пішли зараз же сюди https://censor.net/ua/news/3391872/************************************************************************************************************

Або ж сюди

https://censor.net/ua/news/3391873/svit_sogodni_vkotre_zmig_perekonatysya_yaki_brehlyvi_budyaki_slova_rosiyi_zelenskyyi

Бачишь? І я не бачу назв установ в котрих вони працюють а лише фамілії.
То як до цього ставитись? Це типу вже не офіційні заяви?
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07.01.2023 21:26 Ответить
ОП- озвучувач президента.Чи оратор подоляк-кому як більше подобається.
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07.01.2023 20:20 Ответить
Ахаха! Палишся ботік із канадійським вен. Знов як невдобні питання то - а от ваш парашенка!
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07.01.2023 20:30 Ответить
аха а ще він брата з`їв, а потім вбив.. чи навпаки...
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07.01.2023 20:31 Ответить
ОП посылало Подоляка на переговоры с ху%лом решать судьбу всей Украины
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07.01.2023 21:07 Ответить
та й ***** з тим орбаном
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07.01.2023 20:12 Ответить
В очах Орбана можна побачити лише тупість та страх.
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07.01.2023 20:14 Ответить
все любят фашисзьму кроме Украины
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07.01.2023 20:14 Ответить
Орбан з писаною торбан...
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07.01.2023 20:17 Ответить
Орбан мудак звичайно, АЛЕ питання - Угорщина воювала за німецький нацизм, а Україна у складі СРСР воювала за кривавий більшовизм.

На комуністах трупів більше - чи варто тепер нам тикати Угорщини у морду цією історією?
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07.01.2023 20:19 Ответить
Взагалі-то, Україна і за свою незалежність воювала, і проти нацизму, і проти більшовизму. А тепер проти рашизму. А мадяри знову на боці нелюдей.
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07.01.2023 21:05 Ответить
Українські повстанці воювали - УПА та інші, але більшість разом із радянськими, які їх відгеноцидили до цього.

Нині по всій Україні стоять пам'ятники невідомим окупантам із червоними зірками.

У моєму маленькому містечку таких штук 15
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07.01.2023 21:10 Ответить
Мусліми недообрізані...
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07.01.2023 20:25 Ответить
Мадяроту треба викидувати з ЄС та НАТО та ізолювати поки не пізно, народ мадярії розуміє що робить і до чого обирає орбана, тому хай вигрібає поповній...
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07.01.2023 20:32 Ответить
скоріше вони Україну не пропустять в ЄС та в НАТО, ніє їх викинуть звідти...
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07.01.2023 20:39 Ответить
На жаль це так, і я це розумію...
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07.01.2023 23:47 Ответить
почему европа до сих пор возится с этим ********* кацапским и не вышвырнет его как кучу вонючего дерьма из ес и нато?!
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07.01.2023 20:38 Ответить
демократия
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07.01.2023 22:36 Ответить
Ну давайте себе поважати. Орбан-к..дом, це усім зрозуміло. Але навіщо слова приватної особи, яка не займає ЖОДНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОСАДИ, не уповноваженої офіційно на коментарі відносно політики держави( тим більше зовнішньої) рзовсюджувати? Отак і з-являються "Ермаки" та "Татарови", якіх ніхто не вибирав і не призначав на ОФІЦІЙНІ ПОСАДИ і які тем не менше виконують роль віце-президентів України. Це завдяки і такому "промоушену".
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07.01.2023 20:40 Ответить
следует Венгрию пока Орбан при власти мсключить из ЕС. А как будут судить болота мацковии усадить рядом с шайкой *****
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07.01.2023 20:41 Ответить
Короче говоря, мадьяры - шваль,- закончил старый сапер Водичка свое повествование, на что Швейк заметил: - Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
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07.01.2023 20:56 Ответить
Круто сказал
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07.01.2023 21:02 Ответить
Ja, orbane ,huje.
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07.01.2023 21:04 Ответить
Безнаказанность порождает борзость.
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07.01.2023 21:39 Ответить
мабуть знову угрів обчухрають територією
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07.01.2023 22:37 Ответить
 
 