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Орбан намерен вписать Венгрию в историю как страну, дважды поддержавшую нацизм, - ОП
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен дважды вписать в учебники Венгрию как страну, поддержавшую нацизм.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, такое заявление сделал советник руководителя ОП Михаил Подоляк в эфире телемарафона.
"Ну хочет Орбан вписать второй раз Венгрию как страну, которая поддерживает нацизм. Хочет, чтобы в учебниках истории было зафиксировано всегда: есть нацизм, рядом союзные отношения с Венгрией", - отметил Подоляк.
Он также подчеркнул, что Венгрия не будет создавать определенных затруднений для Украины, поскольку все ключевые государства Евросоюза уверяют в поддержке нашей страны в полном объеме, чтобы Россия в итоге проиграла.
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А що до населення Банкової? Дружнє? Може зе кимось оголосити?
Знаменитый серовский Фекальный сталагмит
Фекальный сталагмит - артефакт одного из общежитий в городе Серове Свердловской области состоявший из замерзших фекалий и имевший форму сталагмита. Считается примером разрухи в "замкадье" и ярким свидетельством укоренившейся российской нищеты. В интернете фекальный сталагмит быстро приобрел значение мема и особенно широко и к собственному удовольствию используется как пример русофобами.
Содержание
1Фекальный сталагмит как явление2Фотогалерея3Видеогалерея4Ссылки
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В тимчасово окупованому Лутугіно на Луганщині вибухнув газопровід.
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Щось сі стало
добралася і.... туда))))
Отримавши розгорнуту відповідь від вас, я сказав, що чекаю від вас також такої самої реакції, як зараз, в наступний раз, коли буде стаття про говіркий Держдеп.
А що і де мені писати то не вам вирішувати..та?
1) В мене немає претензій до клікбейтних назв статей в прессі. Мене не коробить як вас, якщо я бачу "Орбан має намір вписати Угорщину в історію, як країну, що двічі підтримала нацизм, - ОП", а в тексті статті зазначено, що цю заяву зробив радник керівника ОП Михайло Подоляк.
Чи ось тут мені не муляє, як вам - "Греція готова відмовитись від німецьких БМП Marder на користь України, - BILD", або тут "ГУР показало, як чеченські добровольці знищують російських окупантів у Бахмуті. ВIДЕО", або навіть тут ""Додаткову мобілізацію" у Росії можуть оголосити 15 січня, - ГУР МО"
2) Я впевнений, що не можно бути напів-вагітним, як ви (хоча, може ви вперше зайшли в коменти після вашої реєстрації в 2013му). Якщо дуже принципова людина, як ви чіпляється до цієї статті, то вона повинна притримуватися своїх же принципів і в інших подібних випадках.
3) Я також вважаю вас правими, що не мені вирішувати, що ви повинні бути принциповим завжди, а не тільки в якихось окремих випадкав, а в інших кейсах просто плювати на свої принципи.
1. У вас немає претензій до маніпуляцій у пресі. А у мене є.
2. Ви вішаєте ярлики на людей котрих не знаєте, ба більше будучи безпринципним ви вказуєте що мають робити люди із принципами котрі ви ж і самі навішуєте як вам заманеться .
Тобто, жодного контраргументу що до сказаного мною немає, а є лише перехід на мою особистість.
в 14 році був великий наплив, навіть розквіт ботів під час майдану ( а хто у нас політ технолог януковича? ах подоляк..), аккаунти котрих і досі використовують тут за для підтирання лайна за зеленими почварами. І саме під постом про подоляка з'являєтесь ви і намагаєтесь перевести все на особистості.
Мені як би, все зрозуміло. Дякую, дуже дякую.
1) що у вас якийсь особистий фетиш або комплекс з Подоляком, раз саме ця стаття вас зачепила, а інші такіж не чіпляють.
2) що ви, як і я ********** вішати ярлики на людей котрих не знаєте - ви ж зараз мене назвали ботом Подоляка?
2. Де я вас назвав ботом подоляка?? ))
Як ви до мене підійшли таку відповідь ви і отримали. А чого ви чекали?
Висловив свою, конструктивну, претензію до маніпулятивного заголовку статі тоді коли мав час і натхнення.
А доє*алися саме ви і не до сказоного мною, а до мене особисто.
от і всьо.
Або ж сюди
https://censor.net/ua/news/3391873/svit_sogodni_vkotre_zmig_perekonatysya_yaki_brehlyvi_budyaki_slova_rosiyi_zelenskyyi
Бачишь? І я не бачу назв установ в котрих вони працюють а лише фамілії.
То як до цього ставитись? Це типу вже не офіційні заяви?
На комуністах трупів більше - чи варто тепер нам тикати Угорщини у морду цією історією?
Нині по всій Україні стоять пам'ятники невідомим окупантам із червоними зірками.
У моєму маленькому містечку таких штук 15