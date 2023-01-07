Лубинец о роспуске миссии по Еленовке: Мы в очередной раз увидели посреднически-нейтральную позицию ООН и ни слова осуждения российской стороны
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Организация Объединенных Наций даже не осудила Россию, которая сделала все, чтобы не допустить в захваченную Еленовку миссию этой международной организации по расследованию инцидента, произошедшего в ночь на 29 июля, когда погибли более 50 защитников Украины.
Об этом украинский омбудсмен заявил в телемарафоне "Единые новости", отвечая на вопрос о том, что ООН распустила миссию по Еленовке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В который раз, к сожалению, мы увидели посреднически-нейтральную позицию ООН. Ни слова осуждения российской стороны, которая сделала все, чтобы не допустить туда эту международную миссию", - сказал Лубинец.
Он уточнил, что сам изначально выступил скептиком по поводу этой миссии.
"Во-первых, я проанализировал состав этой миссии и пошагово показал, что все три человека (избранных в состав этой миссии – ред.) имеют очень положительное отношение к РФ, и это уже недопустимо. И во-вторых, действительно, я и тогда говорил о том, что а как они хотят туда доехать? То есть, РФ дает на это разрешение? Нет, не дает", - заявил чиновник.
Уполномоченный отметил, что после того, как эта миссия была создана, были месяцы, когда представители украинской власти посылали официальные запросы в ООН по поводу того, что происходит с этой миссией. Лубинец проинформировал, что он как омбудсмен Украины выступал с инициативой, по крайней мере, встретиться с ними онлайн.
По словам Лубинца, он был готов поехать на эту встречу с доказательствами о том, что произошло в Еленовке, представить их, чтобы запустилась хоть какая-то работа.
"В принципе Украина публично говорила, что мы готовы содействовать, создать все условия, пожалуйста, приезжайте. Но пять месяцев прошло – и ничего. Через спикера генсека ООН мы узнали о том, что он (генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш – ред.) решил распустить эту миссию. Но если она уже была создана, то хотя бы какую-нибудь работу сделайте. И если вы не получили гарантий безопасности, то публично скажите, что Россия вас не допустила, что вы ее осуждаете", - сказал он.
Как сообщалось, в ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей исправительной колонии № 210 пгт Еленовка на временно захваченной территории Донецкой области в здании, где содержались украинские военнопленные, произошел мощный взрыв. По данным российской стороны, в результате погибли около 50 украинских защитников, еще более 70 получили тяжелые ранения.
6 января Лубинец заявил, что ООН расформировала миссию по установлению фактов убийства украинских военных в Еленовке.
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закінчення існування.
26 декабря МИД Украины выступил с заявлением о нелегитимности пребывания Российской Федерации в Совете Безопасности ООН и Организации Объединенных Наций в целом. Попытка оживить мертвеца, отсекая у него самые болезненные места понятна, но вряд ли окажется успешной.
Строители знают, что иногда проще построить новый дом, чем перестраивать старый. А в том, что ООН, как сказал глава Евросовета Шарль Мишель, нуждается в "глубокой реформе", уже мало кто сомневается. 80 лет со дня фактического рождения - слишком большой срок для такой организации. Можно, конечно, пытаться латать процедурные дыры примерно так же, как в России ремонтируют дороги, но ездить по таким колдобинам с каждым годом будет все труднее и труднее.
Президент Украины Владимир Зеленский еще летом предложил исключить Россию из Совета Безопасности ООН. "Это возможно, это необходимо, это справедливо", - заметил тогда украинский президент. Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд была менее радикальна и предложила лишить Россию права вето в СБ. С президентом Зеленским можно согласиться во всем, кроме того, что "это возможно". Увы, это почти невозможно. Вся выстроенная после Второй мировой войны архитектура международной безопасности основывалась на неоспоримом праве государств-победителей диктовать свою волю остальному миру. Это был бонус за победу.
Бонусом этим все пользовались по-разному. Также пользуются и теперь. Китай и Россия как обычно в первых рядах душителей свободы и демократии. Без их согласия ни одна резолюция СБ ООН не пройдет, благодаря чему ООН стала не инструментом решения международных проблем, а ширмой для произвола деспотий и трибуной для пропаганды антидемократических сил. Кому и зачем нужна такая громоздкая и бесполезная структура?
Ни вывести Россию из Совета Безопасности, ни лишить ее права вето нельзя, потому что за это должны проголосовать все члены СБ, включая Россию. Таков Устав ООН и изменить его правовыми методами невозможно. Единственная правовая зацепка, на что указывается в заявлении МИД Украины от 26 декабря, это хлипкость оснований, благодаря которым в 1991 году Российская Федерация унаследовала кресло СССР в СБ ООН. Действительно, никакой легитимной процедуры, позволившей РФ занять место СССР, не было. С таким же успехом это кресло могли занять соучредители ООН Украина и Беларусь. Однако 30 лет назад политическая целесообразность взяла верх над правом. Теперь, возможно, настало время провести ревизию принятых впопыхах решений.
Одновременно с этим было бы правильно вернуть место в СБ ООН Республике Тайвань, которое в 1971 году было передано Генассамблеей ООН коммунистическому Китаю. Такой порядок формирования Совбеза не предусмотрен Уставом ООН, но если тогда в обход устава можно было ввести в Совет Безопасности КНР, то почему сейчас нельзя таким же образом вывести из него Россию? Зеркальная процедура! В этом есть определенная логика, основанная не на праве, а на прецеденте. Однако захотят ли "реформаторы" еще раз пренебречь правом, на этот раз ради справедливости? И какие у этого будут последствия?
Беда в том, что все эти меры не решают кардинальную проблему ООН. Она состоит прежде всего в том, что в ООН на равных заседают не только представители властей, избранных демократическим путем, но и чиновники авторитарных режимов. Последние не представляют никого, кроме узкого круга людей, приближенных к верхушке авторитарной власти. Их представительство в международных форумах по умолчанию нелегитимно. Их усилия чаще всего направлены против мира и безопасности. Их уверенность в собственной безнаказанности - вызов праву и справедливости.
Как соотносится с Уставом ООН и логикой защиты международной безопасности равноправное участие в ООН агрессора и жертвы агрессии, демократии и тирании, права и бесправия? Сегодняшняя ситуация с ООН, мягко говоря, патовая, а выражаясь прямо - возмутительная и нестерпимая.
Нынешняя война в Европе обнажила самые болезненные проблемы международных отношений. Их урегулирование должно стать заботой новой международной организации, пришедшей на смену ООН. Политические стандарты середины прошлого века уходят в прошлое. Сегодня они несостоятельны. Новое время требует новых решений. Принятая в 1948 году Всеобщая декларация прав человека стала программным документом для ООН, но осталась декларацией.
Новый международный форум должен сделать Декларацию работающей; она должна стать инструментом решения политических проблем. Пусть ООН доживает свои последние дни, теряя потихоньку влияние, финансирование и участие стран. На новой площадке надо построить новое здание, но не на гнилом фундаменте, в котором тесно перемешаны демократии и деспотии, а на ясных и твердых основаниях уважения прав человека и гражданских свобод.
Підстава: Гітлер не затвердив цих дій.
ООН до нецікавих їй терактів завжди має посередницько-нейтральну позицію.
міжнародний цирк на дроті з супер жирним донатом
ООН всегда поддерживает так званых "палестинцев", то есть арабов, союзников ху%ла.
Свежее:
"...введении санкций объявил кабинет премьер-министра Биньямина Нетаньяху в пятницу, 6 января. По словам премьера, они являются "ответом на решение палестинских властей вести политическую и правовую войну против государства Израиль в ООН ".
Меры будут включать использование 139 млн шекелей (39 млн долларов) из фонда ПА для компенсации семьям израильских поселенцев и солдат, на которых напали палестинцы. Также Израиль заморозит одобрившие ранее планы палестинского строительства на Западном берегу. Отмечают, что из налогов, ранее собиравшихся для Палестины, отнимут сумму платежей, которые она перевела семьям палестинцев, совершавших теракты.