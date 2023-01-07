РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13773 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
4 247 27
война (46615) ООН (3927) Россия (91213) Азов (697) пленные (1830) Лубинец Дмитрий (216) военные преступления (1157)

Лубинец о роспуске миссии по Еленовке: Мы в очередной раз увидели посреднически-нейтральную позицию ООН и ни слова осуждения российской стороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оленівка

Организация Объединенных Наций даже не осудила Россию, которая сделала все, чтобы не допустить в захваченную Еленовку миссию этой международной организации по расследованию инцидента, произошедшего в ночь на 29 июля, когда погибли более 50 защитников Украины.

Об этом украинский омбудсмен заявил в телемарафоне "Единые новости", отвечая на вопрос о том, что ООН распустила миссию по Еленовке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В который раз, к сожалению, мы увидели посреднически-нейтральную позицию ООН. Ни слова осуждения российской стороны, которая сделала все, чтобы не допустить туда эту международную миссию", - сказал Лубинец.

Он уточнил, что сам изначально выступил скептиком по поводу этой миссии.

"Во-первых, я проанализировал состав этой миссии и пошагово показал, что все три человека (избранных в состав этой миссии – ред.) имеют очень положительное отношение к РФ, и это уже недопустимо. И во-вторых, действительно, я и тогда говорил о том, что а как они хотят туда доехать? То есть, РФ дает на это разрешение? Нет, не дает", - заявил чиновник.

Также читайте: Совбез ООН соберется на заседание на следующей неделе: будут говорить об Украине

Уполномоченный отметил, что после того, как эта миссия была создана, были месяцы, когда представители украинской власти посылали официальные запросы в ООН по поводу того, что происходит с этой миссией. Лубинец проинформировал, что он как омбудсмен Украины выступал с инициативой, по крайней мере, встретиться с ними онлайн.

По словам Лубинца, он был готов поехать на эту встречу с доказательствами о том, что произошло в Еленовке, представить их, чтобы запустилась хоть какая-то работа.

"В принципе Украина публично говорила, что мы готовы содействовать, создать все условия, пожалуйста, приезжайте. Но пять месяцев прошло – и ничего. Через спикера генсека ООН мы узнали о том, что он (генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш – ред.) решил распустить эту миссию. Но если она уже была создана, то хотя бы какую-нибудь работу сделайте. И если вы не получили гарантий безопасности, то публично скажите, что Россия вас не допустила, что вы ее осуждаете", - сказал он.

Как сообщалось, в ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей исправительной колонии № 210 пгт Еленовка на временно захваченной территории Донецкой области в здании, где содержались украинские военнопленные, произошел мощный взрыв. По данным российской стороны, в результате погибли около 50 украинских защитников, еще более 70 получили тяжелые ранения.

6 января Лубинец заявил, что ООН расформировала миссию по установлению фактов убийства украинских военных в Еленовке.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
ООН - це лайно, що не виконує свої функцій.
Попередник - Ліга Націй - яскравий приклад
закінчення існування.
показать весь комментарий
07.01.2023 20:29
+15
показать весь комментарий
07.01.2023 20:25
+15
Після закінчення війни ці оон, обсє повинні бути розпущені. А НАТО реорганізовано в такого собі глобального захисника миру на планеті, а не окремих країн.
показать весь комментарий
07.01.2023 20:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
07.01.2023 20:25 Ответить
показать весь комментарий
07.01.2023 21:08 Ответить
Ще гірше - він підарас.
показать весь комментарий
08.01.2023 08:24 Ответить
ООН - це лайно, що не виконує свої функцій.
Попередник - Ліга Націй - яскравий приклад
закінчення існування.
показать весь комментарий
07.01.2023 20:29 Ответить
Справедливости ради лига наций имела больше яиц чем ООН,после нападения СССР на Финляндию ,СССР мигом исключили,ну и так серьезно пыталась остановить войну,хотя возможностей было несоизмеримо меньше чем в ООН.
показать весь комментарий
07.01.2023 20:56 Ответить
******* такий ООН ***** він нада? А забув лобіювання інтересів терористів всього світу. Як там пане гутарішіні чи як там тебе старий ти *** добре спиш
показать весь комментарий
07.01.2023 20:30 Ответить
ООН й надалі просто лайНОО...
показать весь комментарий
07.01.2023 20:32 Ответить
Після закінчення війни ці оон, обсє повинні бути розпущені. А НАТО реорганізовано в такого собі глобального захисника миру на планеті, а не окремих країн.
показать весь комментарий
07.01.2023 20:33 Ответить
ООН это контора где пи-дят за деньги.
показать весь комментарий
07.01.2023 20:35 Ответить
А що ми там робим
показать весь комментарий
07.01.2023 20:35 Ответить
Дайте ООН тихо умеретьООН стала не инструментом решения международных проблем, а ширмой для произвола деспотий и трибуной для пропаганды антидемократических сил.

26 декабря МИД Украины выступил с заявлением о нелегитимности пребывания Российской Федерации в Совете Безопасности ООН и Организации Объединенных Наций в целом. Попытка оживить мертвеца, отсекая у него самые болезненные места понятна, но вряд ли окажется успешной.

Строители знают, что иногда проще построить новый дом, чем перестраивать старый. А в том, что ООН, как сказал глава Евросовета Шарль Мишель, нуждается в "глубокой реформе", уже мало кто сомневается. 80 лет со дня фактического рождения - слишком большой срок для такой организации. Можно, конечно, пытаться латать процедурные дыры примерно так же, как в России ремонтируют дороги, но ездить по таким колдобинам с каждым годом будет все труднее и труднее.

Президент Украины Владимир Зеленский еще летом предложил исключить Россию из Совета Безопасности ООН. "Это возможно, это необходимо, это справедливо", - заметил тогда украинский президент. Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд была менее радикальна и предложила лишить Россию права вето в СБ. С президентом Зеленским можно согласиться во всем, кроме того, что "это возможно". Увы, это почти невозможно. Вся выстроенная после Второй мировой войны архитектура международной безопасности основывалась на неоспоримом праве государств-победителей диктовать свою волю остальному миру. Это был бонус за победу.

Бонусом этим все пользовались по-разному. Также пользуются и теперь. Китай и Россия как обычно в первых рядах душителей свободы и демократии. Без их согласия ни одна резолюция СБ ООН не пройдет, благодаря чему ООН стала не инструментом решения международных проблем, а ширмой для произвола деспотий и трибуной для пропаганды антидемократических сил. Кому и зачем нужна такая громоздкая и бесполезная структура?

Ни вывести Россию из Совета Безопасности, ни лишить ее права вето нельзя, потому что за это должны проголосовать все члены СБ, включая Россию. Таков Устав ООН и изменить его правовыми методами невозможно. Единственная правовая зацепка, на что указывается в заявлении МИД Украины от 26 декабря, это хлипкость оснований, благодаря которым в 1991 году Российская Федерация унаследовала кресло СССР в СБ ООН. Действительно, никакой легитимной процедуры, позволившей РФ занять место СССР, не было. С таким же успехом это кресло могли занять соучредители ООН Украина и Беларусь. Однако 30 лет назад политическая целесообразность взяла верх над правом. Теперь, возможно, настало время провести ревизию принятых впопыхах решений.

Одновременно с этим было бы правильно вернуть место в СБ ООН Республике Тайвань, которое в 1971 году было передано Генассамблеей ООН коммунистическому Китаю. Такой порядок формирования Совбеза не предусмотрен Уставом ООН, но если тогда в обход устава можно было ввести в Совет Безопасности КНР, то почему сейчас нельзя таким же образом вывести из него Россию? Зеркальная процедура! В этом есть определенная логика, основанная не на праве, а на прецеденте. Однако захотят ли "реформаторы" еще раз пренебречь правом, на этот раз ради справедливости? И какие у этого будут последствия?

Беда в том, что все эти меры не решают кардинальную проблему ООН. Она состоит прежде всего в том, что в ООН на равных заседают не только представители властей, избранных демократическим путем, но и чиновники авторитарных режимов. Последние не представляют никого, кроме узкого круга людей, приближенных к верхушке авторитарной власти. Их представительство в международных форумах по умолчанию нелегитимно. Их усилия чаще всего направлены против мира и безопасности. Их уверенность в собственной безнаказанности - вызов праву и справедливости.

Как соотносится с Уставом ООН и логикой защиты международной безопасности равноправное участие в ООН агрессора и жертвы агрессии, демократии и тирании, права и бесправия? Сегодняшняя ситуация с ООН, мягко говоря, патовая, а выражаясь прямо - возмутительная и нестерпимая.

Нынешняя война в Европе обнажила самые болезненные проблемы международных отношений. Их урегулирование должно стать заботой новой международной организации, пришедшей на смену ООН. Политические стандарты середины прошлого века уходят в прошлое. Сегодня они несостоятельны. Новое время требует новых решений. Принятая в 1948 году Всеобщая декларация прав человека стала программным документом для ООН, но осталась декларацией.

Новый международный форум должен сделать Декларацию работающей; она должна стать инструментом решения политических проблем. Пусть ООН доживает свои последние дни, теряя потихоньку влияние, финансирование и участие стран. На новой площадке надо построить новое здание, но не на гнилом фундаменте, в котором тесно перемешаны демократии и деспотии, а на ясных и твердых основаниях уважения прав человека и гражданских свобод.
показать весь комментарий
07.01.2023 20:36 Ответить
...предствители лиги наций стали соучастниками военного преступления и сокрывателями данного и не только этого преступления...Данная организация скрывает преступления террориста(болот мацковии)
показать весь комментарий
07.01.2023 20:37 Ответить
Одним словом : *ідараси
показать весь комментарий
07.01.2023 20:39 Ответить
ООН, як вже тут писали, імпотентна організація. Купа старих пер...нів, які паразитують на бюджеті Європи. Покажіть мені ту справу, якуб вони успішно завершили... Ах так, зерновий коридор. Запахло грошима і Гутерриш прибіг очолити «місію»
показать весь комментарий
07.01.2023 20:39 Ответить
Вони успішно піклуються про негрів Африки, котрі не хочуть нічого робити, лише плодяться як кішки
показать весь комментарий
07.01.2023 21:04 Ответить
Вимагаю негайно скасувати результати розслідування по Освенциму, Треблінці та іншим нацистським концлагерям.
Підстава: Гітлер не затвердив цих дій.
показать весь комментарий
07.01.2023 20:40 Ответить
ООНи показали чергову беззубість. Чогось вже мене це не дивує!
показать весь комментарий
07.01.2023 20:44 Ответить
Купа пи*доболов и болок, шота типа женсовета воинской части, у которого единственное, что выходило - это распределение дефицитных тряпок в военторге.
показать весь комментарий
07.01.2023 20:50 Ответить
хоч один сказав про це вголос.
ООН до нецікавих їй терактів завжди має посередницько-нейтральну позицію.
міжнародний цирк на дроті з супер жирним донатом
показать весь комментарий
07.01.2023 20:51 Ответить
ООН ставится до Украины точно так как до Израиля.
ООН всегда поддерживает так званых "палестинцев", то есть арабов, союзников ху%ла.

Свежее:
"...введении санкций объявил кабинет премьер-министра Биньямина Нетаньяху в пятницу, 6 января. По словам премьера, они являются "ответом на решение палестинских властей вести политическую и правовую войну против государства Израиль в ООН ".

Меры будут включать использование 139 млн шекелей (39 млн долларов) из фонда ПА для компенсации семьям израильских поселенцев и солдат, на которых напали палестинцы. Также Израиль заморозит одобрившие ранее планы палестинского строительства на Западном берегу. Отмечают, что из налогов, ранее собиравшихся для Палестины, отнимут сумму платежей, которые она перевела семьям палестинцев, совершавших теракты.
показать весь комментарий
07.01.2023 20:55 Ответить
гутеериш редкий лівак і кацапський агент
показать весь комментарий
07.01.2023 20:57 Ответить
Ну так сказали бы этому плаксивому Гуттиерешу, когда он сопли лил в Киеве.
показать весь комментарий
07.01.2023 21:01 Ответить
ООН то суцільний непотріб. Якийсь час може щось воно вирішувало, але зараз то кілька пенсів сидять та отримують грубі гроші не відомо за що. Непотріб . Слава Україні та Польщі та США та Канади та Великобританії та всім небайдужим. Україна переможе !!!
показать весь комментарий
07.01.2023 21:01 Ответить
Беззмістовна, безпорадна , імпотентна канторка.
показать весь комментарий
07.01.2023 21:05 Ответить
Старый пердун который возглавляет эту организацию работает на бункерного. Если кому то ещё не понятно.
показать весь комментарий
07.01.2023 21:43 Ответить
Ми дуже хочимо, щоб масква прийшла до вас.. АЛЕ, дуже прикро що це відбувається через наші житті... ООН - розповіли... кожній нації..., а якщо не розуміє цей ООН, о таке ВІЙНА - то буде там де теплоход масква....Іншого нашій нації НЕ ДАНО! Україна - НЕ ПЕРЕМОЖНА!!!!
показать весь комментарий
08.01.2023 00:11 Ответить
Який сенс в існуванні цієї організації??? Сидить купа ситих, задоволених життям нікчемних бюрократів і перемелюють будь яку проблему в пил. Розпустити до біса і всі проблеми.
показать весь комментарий
08.01.2023 08:31 Ответить
 
 