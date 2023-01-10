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Проект закона о накопительной пенсии предусматривает взносы в Пенсионный фонд и работодателя, и государства, - Минсоцполитики

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

пенсія

Проект закона о накопительной пенсии в действующей редакции предусматривает взносы в Пенсионный фонд как от работодателя, так и государства на паритетной основе. При этом человек сможет самостоятельно выбирать для накопления государственный или негосударственный пенсионный фонд.

Об этом в эфире телемарафона на Суспільному рассказала заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, передает Цензор.НЕТ.

"В том проекте закона, который сейчас доработан с большим количеством стейкхолдеров, речь идет о том, что работодатель и государство будут на паритетной основе уплачивать размер взноса. Это не означает увеличение налоговой нагрузки. Напротив государство на первом этапе готово взять ключевой стимул, ответственность за введение накопительной системы на себя. И взносы будут уплачиваться за счет того, что будет уменьшена соответствующая налоговая нагрузка на фонд заработной платы. А граждане могут добровольно участвовать в этом накоплении, таким образом увеличивая коэффициент замещения", - объяснила Марчак.

Она подчеркнула, что ключевой целью накопительной пенсионной системы является увеличение пенсии каждого отдельного гражданина, который будет платить взносы благодаря тому, что кроме солидарной пенсии, которая будет оставаться в любом случае второй частью доплатой к этой пенсии, должны стать указанные накопления.

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"Соответственно, чем больше взносов работодатель и государство, и сам гражданин будут платить в эту накопительную систему, тем больше персональная выгода будет для каждого гражданина при достижении пенсионного возраста. В солидарной системе деньги, которые вы сегодня платите как взносы, распределяются прямо сейчас среди всех пенсионеров, получающих пенсии. А по накопительной системе человек будет накапливать на свой собственный взнос, и эти деньги никто, кроме этого человека, получить не сможет", - отметила чиновник.

Как пояснила Марчак, дизайн-реформа предполагает, что человек сам сможет выбирать для накопления государственный или негосударственный пенсионный фонд.

"Государство будет регулировать через законы, нормативные акты качество работы этих фондов, требования к их функционированию. Но для того, чтобы частные институты подготовились к внедрению накопительной системы, понимая, что доверие к государственным институтам, в т.ч. к ПФУ, сегодня есть высокой со стороны граждан, то на первом этапе – первые три года – предполагается, что все взносы будут осуществляться именно в государственный пенсионный фонд.

При этом вместо действующего Пенсионного фонда Украины, ныне функционирующего в государстве, предполагается создание другого института.

Она отметила, что нормы, прописанные в законопроекте, могут изменяться.
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Топ комментарии
+11
Черговий розводняк.
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10.01.2023 23:09
+11
Брехня, маніпуляція, лохотрон з присмаком совкової пропаганди про високу довіру до влади. Тьху.
Я
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10.01.2023 23:25
+8
довіра до державних інституцій, в т.ч. до ПФУ, сьогодні є високою з боку громадян... Та они просто хотят денег срубить и все. Не ищите там банковской логики.
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10.01.2023 23:08
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Открывайте кордоны, я сойду с этого циркового состава.
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10.01.2023 23:03 Ответить
Вони відкриті, будь ласка. Всі бажаючі на вихід. Наприклад до Франції. Там готується пенсійна реформа з виходом на пенсію у 64 замість нинішніх 62 і вимогою до стажу для отримання пенсії 47 років.
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11.01.2023 05:20 Ответить
Уточню, не 47, а 43 роки, що теж чимало.
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11.01.2023 05:40 Ответить
Они закрыты, я вам с уверенностью это говорю, как человек с правом мед практики в Польше. Границы закрыты. Про реформу во Франции первый раз слышу, но знаю уровень их пенсий и продолжительность жизни.
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11.01.2023 12:21 Ответить
Закриті? Відмовтеся від громадянства України і все вам відкриється. Ви ж хочете зійти. От і сходьте в повному обсязі...
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11.01.2023 13:25 Ответить
Хм... Понял, опять популизм. Видимо, вы не знаете процедуру лишения гражданства. Что наводит на мысль, что и про Францию вам тоже верить не стоит.
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11.01.2023 13:41 Ответить
Ок, будем наблюдать за ходом реформы. Спасибо. Про попытку реформы пенсионной вопрос снят.
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11.01.2023 15:05 Ответить
Хто і у що буде інвестувати? Прибутковість? Ризики?
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10.01.2023 23:06 Ответить
довіра до державних інституцій, в т.ч. до ПФУ, сьогодні є високою з боку громадян... Та они просто хотят денег срубить и все. Не ищите там банковской логики.
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10.01.2023 23:08 Ответить
Черговий розводняк.
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10.01.2023 23:09 Ответить
А хто проводитиме і виплачуватиме індексацію? Бо в нашій державі після кожних виборів курс долара, і, відповідно, ціни на все, підскакують в 2 - 3 рази. При Кучмі я отримував 110 грн зарплатні, тоді це вважалось нормально. Відкладати на пенсію я міг хіба що 10 грн в місяць, тобто 120 за рік. І що б я зараз за них би купив?
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10.01.2023 23:16 Ответить
Індекасацію запрлати? Її з 1го січня повністю скасували, хоча на грудень вона ще була.
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11.01.2023 00:04 Ответить
Єдиний варіант забезпечити достойну старість - фондовий ринок США. Навіть популярна нині купівля бетонометрів - далеко не найкращий варіант. Бо через кілька років ті бетонометри обкладуть такими податками на нерухомість, що ви їх самі продасте. До того ж квартиру можна купити тільки цілком, а не в кожного є така сума грошей. Акції ж і біржеві індекси можна купляти невеликими партіями.
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10.01.2023 23:18 Ответить
Брехня, маніпуляція, лохотрон з присмаком совкової пропаганди про високу довіру до влади. Тьху.
Я
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10.01.2023 23:25 Ответить
Шо,немає вже що красти?Партнери по руках дають а своє вже все докерувались-просрали?Зробіть собі курник і грабуйте друг дружку,монодовбні.
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10.01.2023 23:57 Ответить
Никаких пенсфондов! Это зло! Куча дорогущей недвижимости на обслуживании, десятки тысяч чинуш, дармоедов-бюрократов и черная дыра для поглощения финансов! Ликвидировать все это!
Реформа в следующем состоит: на каждого гражданина Украины личный пенсионный счет в госбанке и на него все поступления. Все абсолютно честно и прозрачно. Каждый видит свои деньги и знает, что, когда, чего и сколько.
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11.01.2023 06:03 Ответить
Опять клоунада,создают новую структуру на бюджетном подсосе,придумывают новые поборы с предпринимателей и работников,в тоже время утверждают про неповышение налоговых выплат,это как ***,расходы увеличиваются,а доходы нет,такого быть не может.
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11.01.2023 07:00 Ответить
Ха-ха-ха, оце так повна відсутність мізків, щоб повірити у цю цидулку.
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11.01.2023 08:19 Ответить
Пенсійний фонд країни треба зробити у США. Тоді ніхто гроші не вкраде. А оплата пенсій у доларах.
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11.01.2023 17:50 Ответить
 
 