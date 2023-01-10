Проект закона о накопительной пенсии предусматривает взносы в Пенсионный фонд и работодателя, и государства, - Минсоцполитики

Проект закона о накопительной пенсии в действующей редакции предусматривает взносы в Пенсионный фонд как от работодателя, так и государства на паритетной основе. При этом человек сможет самостоятельно выбирать для накопления государственный или негосударственный пенсионный фонд.

Об этом в эфире телемарафона на Суспільному рассказала заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, передает Цензор.НЕТ.

"В том проекте закона, который сейчас доработан с большим количеством стейкхолдеров, речь идет о том, что работодатель и государство будут на паритетной основе уплачивать размер взноса. Это не означает увеличение налоговой нагрузки. Напротив государство на первом этапе готово взять ключевой стимул, ответственность за введение накопительной системы на себя. И взносы будут уплачиваться за счет того, что будет уменьшена соответствующая налоговая нагрузка на фонд заработной платы. А граждане могут добровольно участвовать в этом накоплении, таким образом увеличивая коэффициент замещения", - объяснила Марчак.

Она подчеркнула, что ключевой целью накопительной пенсионной системы является увеличение пенсии каждого отдельного гражданина, который будет платить взносы благодаря тому, что кроме солидарной пенсии, которая будет оставаться в любом случае второй частью доплатой к этой пенсии, должны стать указанные накопления.

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"Соответственно, чем больше взносов работодатель и государство, и сам гражданин будут платить в эту накопительную систему, тем больше персональная выгода будет для каждого гражданина при достижении пенсионного возраста. В солидарной системе деньги, которые вы сегодня платите как взносы, распределяются прямо сейчас среди всех пенсионеров, получающих пенсии. А по накопительной системе человек будет накапливать на свой собственный взнос, и эти деньги никто, кроме этого человека, получить не сможет", - отметила чиновник.

Как пояснила Марчак, дизайн-реформа предполагает, что человек сам сможет выбирать для накопления государственный или негосударственный пенсионный фонд.

"Государство будет регулировать через законы, нормативные акты качество работы этих фондов, требования к их функционированию. Но для того, чтобы частные институты подготовились к внедрению накопительной системы, понимая, что доверие к государственным институтам, в т.ч. к ПФУ, сегодня есть высокой со стороны граждан, то на первом этапе – первые три года – предполагается, что все взносы будут осуществляться именно в государственный пенсионный фонд.

При этом вместо действующего Пенсионного фонда Украины, ныне функционирующего в государстве, предполагается создание другого института.

Она отметила, что нормы, прописанные в законопроекте, могут изменяться.