Швейцария блокирует поставки Украине определенной военной помощи из Испании, – министр обороны Роблес
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Швейцария накладывает вето на отправку в Украину определенной военной помощи.
Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Руководитель Минобороны на съезде испанских послов в Мадриде объясняла необходимость отправки военной помощи Украине и заверила, что Испания будет продолжать делать это и в дальнейшем, чтобы способствовать защите Украины от "несправедливого, незаконного и жестокого" российского вторжения.
В этом контексте, отвечая на вопрос посла Испании в Берне, Роблес заявила, что Швейцария не одобряет поставки определенных военных товаров, которые требуют одобрения страны-производителя для реэкспорта.
"Мы понимаем, уважаем и принимаем нейтралитет (Швейцарии), но для определенной техники нам нужно разрешение от Швейцарии, которое она нам пока не дает", - сказала она, добавив, что Минобороны будет обращаться в посольство за помощью в получении такого разрешения.
При этом Роблес подчеркнула, что Испания начала помогать Украине с начала полномасштабного вторжения одиннадцать месяцев назад и будет продолжать это делать. Среди прочего, она перечислила прием украинских беженцев, лечение раненых украинцев в Испании (новые раненые прибудут в эту субботу на лечение в мадридский госпиталь) и подготовку военнослужащих ВСУ, которых, по ее словам, вскоре прибудет еще 200 для тренировок в Севилье и Толедо.
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Это ребята, не нейтральность. Это соучастие в преступлении.
И если польше охота шашкой помахать и потребовать репараций, то я бы начинал именно со швейцарии. Хотя говорят, они уничтожли всю документацию по коллаборации с фашистами после референдума....
классный сартап у ребят был. Сняли коронки, жертв спалили, золото перплавили, половтну фрицам, половину себе в карман - и вот он, самый надежный швейцарский банк в мире Ублюдки.
Краще задуматись чому *уйлу жити дають після ядерних погроз а за меньше Кадафі чи Хусейну не дали...
Чим москальський виродок відрізняється від вищезгаданих?