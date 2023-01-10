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Швейцария блокирует поставки Украине определенной военной помощи из Испании, – министр обороны Роблес

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

роблес

Швейцария накладывает вето на отправку в Украину определенной военной помощи.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Руководитель Минобороны на съезде испанских послов в Мадриде объясняла необходимость отправки военной помощи Украине и заверила, что Испания будет продолжать делать это и в дальнейшем, чтобы способствовать защите Украины от "несправедливого, незаконного и жестокого" российского вторжения.

В этом контексте, отвечая на вопрос посла Испании в Берне, Роблес заявила, что Швейцария не одобряет поставки определенных военных товаров, которые требуют одобрения страны-производителя для реэкспорта.

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"Мы понимаем, уважаем и принимаем нейтралитет (Швейцарии), но для определенной техники нам нужно разрешение от Швейцарии, которое она нам пока не дает", - сказала она, добавив, что Минобороны будет обращаться в посольство за помощью в получении такого разрешения.

При этом Роблес подчеркнула, что Испания начала помогать Украине с начала полномасштабного вторжения одиннадцать месяцев назад и будет продолжать это делать. Среди прочего, она перечислила прием украинских беженцев, лечение раненых украинцев в Испании (новые раненые прибудут в эту субботу на лечение в мадридский госпиталь) и подготовку военнослужащих ВСУ, которых, по ее словам, вскоре прибудет еще 200 для тренировок в Севилье и Толедо.

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Топ комментарии
+27
нейтральные страны не торгуют оружием, как это делает Швейцария, хитрожопая она а не нейтральная. Разбогатели на крови перовой и второй мировой, на деньгах убитых европейцев, потом в 50-70 годы на офшорах. Это как если бы у совесей горели дома, они принесли на сохранение деньги, а сами при тушении пожара погибли - все деньги по умолчанию остались у хранителя.
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11.01.2023 00:18
+20
Завжди вважав, що "нейтралітет", та ще й багаторічний і "до всіх" - підозрілий і дуже погано смердить...
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11.01.2023 00:16
+18
Вони такі "нейтральні" як і їхня філія "Червоного Хреста" на расі


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11.01.2023 00:16
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oh uj ti neitral'ni krainy
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10.01.2023 23:54 Ответить
Вони такі "нейтральні" як і їхня філія "Червоного Хреста" на расі


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11.01.2023 00:16 Ответить
Це просто піздець...
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11.01.2023 00:45 Ответить
Завжди вважав, що "нейтралітет", та ще й багаторічний і "до всіх" - підозрілий і дуже погано смердить...
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11.01.2023 00:16 Ответить
нейтральные страны не торгуют оружием, как это делает Швейцария, хитрожопая она а не нейтральная. Разбогатели на крови перовой и второй мировой, на деньгах убитых европейцев, потом в 50-70 годы на офшорах. Это как если бы у совесей горели дома, они принесли на сохранение деньги, а сами при тушении пожара погибли - все деньги по умолчанию остались у хранителя.
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11.01.2023 00:18 Ответить
кто-то на цензоре выложил дело швейцарии и золотых коронках узников концлагерей. Я прочитал и припух....

Это ребята, не нейтральность. Это соучастие в преступлении.
И если польше охота шашкой помахать и потребовать репараций, то я бы начинал именно со швейцарии. Хотя говорят, они уничтожли всю документацию по коллаборации с фашистами после референдума....

классный сартап у ребят был. Сняли коронки, жертв спалили, золото перплавили, половтну фрицам, половину себе в карман - и вот он, самый надежный швейцарский банк в мире Ублюдки.
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11.01.2023 01:26 Ответить
А ещё в добавок к этому «нейтралитету « д'ерьмак « козырь « не зря в Швейцарию послицей *********** отправил
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11.01.2023 05:57 Ответить
Ещё одна проститутка гейропейская . Сладкая парочка с ******** .
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11.01.2023 00:33 Ответить
Не перший раз заборона на реекспорт...

Краще задуматись чому *уйлу жити дають після ядерних погроз а за меньше Кадафі чи Хусейну не дали...

Чим москальський виродок відрізняється від вищезгаданих?
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11.01.2023 00:45 Ответить
Тим, що має ядерну зброю.
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11.01.2023 00:49 Ответить
Так, лякаються поки що ще...
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11.01.2023 00:57 Ответить
пусть твои кацапы засунут свою ядерную сброю себе в жопу всеравно никто им не даст ее применить
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11.01.2023 03:25 Ответить
Все, ніякого золота і брильянтів у швейцарські банки не кластиму.
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11.01.2023 02:16 Ответить
очень мутные швейцарцы - признались бы честно "нас купила гебня"
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11.01.2023 03:26 Ответить
Наелись сыра с плесенью.
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11.01.2023 04:10 Ответить
Реэкспорт любого товара,включая и военного ,защищены Законом производителя товара,а посему Швейцария юридически поступает правильно, страна-производитель может подать Иск в Суд и выиграет его даже без крутого адвоката...
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11.01.2023 08:15 Ответить
шо там бенедіктова, добре спиться в швейцарії?
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11.01.2023 09:01 Ответить
І хто тепер буде купувати їхню зброю?
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11.01.2023 10:43 Ответить
Якщо не помиляюсь, послом в Швейцарії була призначена мадам Венедіктова, та та, та сама, що свою кар'єру з 19го року почала з переслідування майданівців і Т.Чорновол. Стежимо за руками...
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11.01.2023 10:46 Ответить
Швейцария палится и не краснеет. А ответ простой , на подсосе у параши.
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11.01.2023 13:20 Ответить
 
 