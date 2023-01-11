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Даже если россияне захватят Соледар, это не будет означать окружение Бахмута, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

соледар

Американские аналитики считают, что захват россиянами Соледара не будет означать, что город Бахмут окажется в окружении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В институте подчеркнули, что российские войска не захватили весь Соледар, несмотря на несколько ложных заявлений о том, что город пал и что Бахмут находится под угрозой неизбежного окружения.

"Несколько российских источников утверждали, что 10 января силы ЧВК "Вагнер" продвинулись западнее Соледара. Но Евгений Пригожин опроверг эти заявления, отметив, что "вагнеровцы" все еще ведут борьбу против скоординированного украинского сопротивления", – говорится в ежедневном отчете института.

По состоянию на 10 января, отметили аналитики ISW, есть только визуальное подтверждение присутствия сил "Вагнера" в центре Соледара. "Однако реальность контроля над территорией в Соледаре от квартала к кварталу непонятна из-за динамичного характера городских боев", - подчеркнули аналитики.

"Даже если принять за чистую монету российские заявления, захват Соледара не будет означать немедленное оцепление Бахмута. Контроль над Соледаром не обязательно позволит российским войскам установить контроль над критически важными украинскими наземными линиями коммуникаций до Бахмута", - подытожили в ISW.

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Топ комментарии
+16
треба завезти в соледар 500 ящиков метиленовой горилки на всякий випадок
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11.01.2023 06:31
+16
рашисты:
31) воюют с целым НАТО, потеряв больше 100 тысяч живой силы, кучу танков и самолетов, хотя НАТО предательски не явилось на войну;

64) утверждают, что потерь всего 6 тысяч, но имея изначально МИЛЛИОННУЮ армию, проводят мобилизацию, но всё равно не удержали Херсон и говорят что они еще не начинали;

188) утверждают, что воюют в Украине против всего натовского вооружения, хотя Украина получила 0.1% всего вооружения НАТО, и не получала от стран НАТО ни танков, ни дальнобойных ракет, ни авиации, ни серьезного количества артиллерии;

129) утверждают, что Россия уже почти победила, и последнее отступление всего лишь отвод войск, хотя "отвод войск" произошел уже как минимум в четвертый раз, вследствие чего от рашистов освобождено уже более 70 тысяч кв. км., более половины захваченных рашистами территорий с 24 февраля;

100) каждый год предрекают окончательное загнивание Западу, а Украине замерзание. Вероятно, каждое 31 декабря у рашистов полностью обнуляется память;
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11.01.2023 08:14
+10
Да вот так:

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11.01.2023 08:40
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Правила форума Совет форумчан
треба завезти в соледар 500 ящиков метиленовой горилки на всякий випадок
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11.01.2023 06:31 Ответить
Кацапы такие интересные. По ходу у них синька закончилась.
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11.01.2023 06:51 Ответить
В тій шахті кацапи і залишаться. Назавжди!
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11.01.2023 07:45 Ответить
А почему ты не в *********? А в Германии? Иль в ********* пособие не плотЮт?
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11.01.2023 09:14 Ответить
рашисты:
31) воюют с целым НАТО, потеряв больше 100 тысяч живой силы, кучу танков и самолетов, хотя НАТО предательски не явилось на войну;

64) утверждают, что потерь всего 6 тысяч, но имея изначально МИЛЛИОННУЮ армию, проводят мобилизацию, но всё равно не удержали Херсон и говорят что они еще не начинали;

188) утверждают, что воюют в Украине против всего натовского вооружения, хотя Украина получила 0.1% всего вооружения НАТО, и не получала от стран НАТО ни танков, ни дальнобойных ракет, ни авиации, ни серьезного количества артиллерии;

129) утверждают, что Россия уже почти победила, и последнее отступление всего лишь отвод войск, хотя "отвод войск" произошел уже как минимум в четвертый раз, вследствие чего от рашистов освобождено уже более 70 тысяч кв. км., более половины захваченных рашистами территорий с 24 февраля;

100) каждый год предрекают окончательное загнивание Западу, а Украине замерзание. Вероятно, каждое 31 декабря у рашистов полностью обнуляется память;
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11.01.2023 08:14 Ответить
"Шмурдяченко" відкосивший, дата народження акаунту, сьогодні, чому не в вагнері сруській мір захищаєщ, а сховався в Европі?
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11.01.2023 08:57 Ответить
В спам, тварюко!
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11.01.2023 07:44 Ответить
Рашист, если бы могил было больше чем на фото, ты бы показал гораздо более дальний план, но нет. Значит могил здесь не более сотни-две. На несколькосоттысячный город это менее 0.1%, если экстраполировать на всё население Украины получается примерно 20 тысяч. Намного меньше ста тысяч дохлых рашистов.
Итак, рашист, что ты хотел этим сказать? Хочешь я покажу немножко жареной бурятины?
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11.01.2023 08:54 Ответить
Фотомонтаж, причому поганої якості. З відстанню, прапори повинні зменшуватись, а в тебе -ні. Передай своїм фотошрперам, що вони - дилетанти!
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11.01.2023 09:14 Ответить
Ще як змінює
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11.01.2023 09:23 Ответить
И нафига такое писать. а соледарские защитники прочтут , каково будет ?
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11.01.2023 06:53 Ответить
Кацап, в спам!
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11.01.2023 07:43 Ответить
Пока что кроме этого мутного типа, который может выдавать желаемое за действительное, никаких подтверждений этой информации нет.
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11.01.2023 08:03 Ответить
Вам немає для чого жити, ваня...
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11.01.2023 08:14 Ответить
Пушилин 14 июля 2022: мы уже в Соледаре, скоро возьмём город.

Кадыров 8 сентября 2022: мы уже в Соледаре, скоро возьмём город.

Пригожин 6 января 2023: мы уже в Соледаре, скоро возьмём город.

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11.01.2023 08:19 Ответить
Рашист, сразу после того, как ты предоставишь пруфы всем своим высерам, а потом мы поржем с тебя еще раз
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11.01.2023 08:27 Ответить
НУ ДА, там более шо промуйловская кухарка не акцентировала внимание на взятии Солнцедара. Говорил, что идут бои с переменным успехом.
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11.01.2023 09:13 Ответить
Веселись троль ,**** за 5 месяцев один райцентр взяли положив 60 тыс мяса....велика перемога в духе раиси.С
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11.01.2023 08:06 Ответить
Рашисты победили всё нато и воюют с космодесантом, только почему-то готовятся к очередной мобилизации, только за три месяца на Донбассе захватили всего лишь 200-300 кв. км. территорий, в то время как от рашистов освободили более 19 тысяч кв. км. Харьковщины, Николаевщины, Херсонщины и кусочек Донеччины в районе Лимана.

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11.01.2023 08:17 Ответить
Песков ЗА ДВА ДНЯ до "частичной" мобилизации в сентябре:
"- Никакой мобилизации не будет и не предвидится"

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11.01.2023 08:21 Ответить
Над твоєю депортацією з Німеччини вже працюють компетентні органи
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11.01.2023 08:27 Ответить
Та яка там Німеччина. VPN.
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11.01.2023 08:31 Ответить
Когда с Херсона тикали я тебя тут не видел....плакал небось заливаясь боярой где нить в кануре хрущовки мухосранска...ну ты небоись бронетехнику подвезут мы своё контрнаступление начнём...будет что сравнить)
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11.01.2023 08:09 Ответить
Я буду ржат если через месяц орков от туда выбьют назад.
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11.01.2023 08:12 Ответить
нікто нє хотєл умірать, ваня? прідьоца, ваня, і нє толька в Україні.
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11.01.2023 08:20 Ответить
Рашист, ты окопы копать уже научился? Скоро ж у вас очередную чмобилизацию объявят
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11.01.2023 08:28 Ответить
Так же как Песков говорил за два дня до чмобилизации что "ее не будет и не предвидится"?
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11.01.2023 08:38 Ответить
просто палучілі піZдьі, ваня, за трі дня?
нє сірія, да, ваня?
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11.01.2023 08:39 Ответить
Да вот так:

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11.01.2023 08:40 Ответить
Рашист, ты про твои влажные мечты про Херсон?

Как российские пропагандоны Киев за три дня брали

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11.01.2023 08:46 Ответить
Пушилин 14 июля 2022: мы уже в Соледаре, скоро возьмём город.

Кадыров 8 сентября 2022: мы уже в Соледаре, скоро возьмём город.

Пригожин 6 января 2023: мы уже в Соледаре, скоро возьмём город.

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11.01.2023 08:22 Ответить
Старайся одноразовий, набирай собі коменти. Все одно протягом найближчих хвилин тебе деактивують
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11.01.2023 08:28 Ответить
Пост Тараса Березовця, офіцера ЗСУ, зараз на фронті під Бахмутом:
"Ситуация в Соледаре продолжает оставаться сложной. Информация, распространяемая накануне о взятии города под контроль Вагнером, не соответствует действительности. Противник продолжает атаки, не считаясь с потерями.
В городе постоянные стрелковые бои. Постройки постоянно переходят из рук в руки. ЗСУ продолжают удерживать часть Соледара. Линия фронта проходит прямо через город. Противник распространяет ложную информацию о полном окружении.
Украинское командование понимает сложность ситуации и работает над её разрешением. Дополнительную проблему представляют сложные погодные условия из-за низких температур".
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11.01.2023 08:49 Ответить
Ще один одноденний експерт під західним VPN?
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11.01.2023 09:25 Ответить
Пусть орки бьются и стачиваются о нашу оборону. За пару месяцев возьмут пару сел, может даже разбитый Соледар возьмут, может через пару месяцев даже Бахмут захватят....а потом "жестом доброй воли" оставят за неделю Херсонскую и Запорожскую область). Слава Украине!
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11.01.2023 09:30 Ответить
Это означает, что потом его , возвращать будет крайне тяжело
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11.01.2023 09:31 Ответить
Ізюм орки брали за місяць, а повернули за три доби
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11.01.2023 09:43 Ответить
Дехто вважає, що Солєдар це ключ до Бахмуту:

https://streamable.com/gweti0
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11.01.2023 09:55 Ответить
Хорошо, что этот кто-то ошибается.
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11.01.2023 10:58 Ответить
 
 