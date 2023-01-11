Даже если россияне захватят Соледар, это не будет означать окружение Бахмута, - ISW
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Американские аналитики считают, что захват россиянами Соледара не будет означать, что город Бахмут окажется в окружении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
В институте подчеркнули, что российские войска не захватили весь Соледар, несмотря на несколько ложных заявлений о том, что город пал и что Бахмут находится под угрозой неизбежного окружения.
"Несколько российских источников утверждали, что 10 января силы ЧВК "Вагнер" продвинулись западнее Соледара. Но Евгений Пригожин опроверг эти заявления, отметив, что "вагнеровцы" все еще ведут борьбу против скоординированного украинского сопротивления", – говорится в ежедневном отчете института.
По состоянию на 10 января, отметили аналитики ISW, есть только визуальное подтверждение присутствия сил "Вагнера" в центре Соледара. "Однако реальность контроля над территорией в Соледаре от квартала к кварталу непонятна из-за динамичного характера городских боев", - подчеркнули аналитики.
"Даже если принять за чистую монету российские заявления, захват Соледара не будет означать немедленное оцепление Бахмута. Контроль над Соледаром не обязательно позволит российским войскам установить контроль над критически важными украинскими наземными линиями коммуникаций до Бахмута", - подытожили в ISW.
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31) воюют с целым НАТО, потеряв больше 100 тысяч живой силы, кучу танков и самолетов, хотя НАТО предательски не явилось на войну;
64) утверждают, что потерь всего 6 тысяч, но имея изначально МИЛЛИОННУЮ армию, проводят мобилизацию, но всё равно не удержали Херсон и говорят что они еще не начинали;
188) утверждают, что воюют в Украине против всего натовского вооружения, хотя Украина получила 0.1% всего вооружения НАТО, и не получала от стран НАТО ни танков, ни дальнобойных ракет, ни авиации, ни серьезного количества артиллерии;
129) утверждают, что Россия уже почти победила, и последнее отступление всего лишь отвод войск, хотя "отвод войск" произошел уже как минимум в четвертый раз, вследствие чего от рашистов освобождено уже более 70 тысяч кв. км., более половины захваченных рашистами территорий с 24 февраля;
100) каждый год предрекают окончательное загнивание Западу, а Украине замерзание. Вероятно, каждое 31 декабря у рашистов полностью обнуляется память;
Итак, рашист, что ты хотел этим сказать? Хочешь я покажу немножко жареной бурятины?
Кадыров 8 сентября 2022: мы уже в Соледаре, скоро возьмём город.
Пригожин 6 января 2023: мы уже в Соледаре, скоро возьмём город.
"- Никакой мобилизации не будет и не предвидится"
нє сірія, да, ваня?
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Кадыров 8 сентября 2022: мы уже в Соледаре, скоро возьмём город.
Пригожин 6 января 2023: мы уже в Соледаре, скоро возьмём город.
"Ситуация в Соледаре продолжает оставаться сложной. Информация, распространяемая накануне о взятии города под контроль Вагнером, не соответствует действительности. Противник продолжает атаки, не считаясь с потерями.
В городе постоянные стрелковые бои. Постройки постоянно переходят из рук в руки. ЗСУ продолжают удерживать часть Соледара. Линия фронта проходит прямо через город. Противник распространяет ложную информацию о полном окружении.
Украинское командование понимает сложность ситуации и работает над её разрешением. Дополнительную проблему представляют сложные погодные условия из-за низких температур".
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