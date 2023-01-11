Даже если россияне захватят Соледар, это не будет означать окружение Бахмута, - ISW

Американские аналитики считают, что захват россиянами Соледара не будет означать, что город Бахмут окажется в окружении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В институте подчеркнули, что российские войска не захватили весь Соледар, несмотря на несколько ложных заявлений о том, что город пал и что Бахмут находится под угрозой неизбежного окружения.

"Несколько российских источников утверждали, что 10 января силы ЧВК "Вагнер" продвинулись западнее Соледара. Но Евгений Пригожин опроверг эти заявления, отметив, что "вагнеровцы" все еще ведут борьбу против скоординированного украинского сопротивления", – говорится в ежедневном отчете института.

По состоянию на 10 января, отметили аналитики ISW, есть только визуальное подтверждение присутствия сил "Вагнера" в центре Соледара. "Однако реальность контроля над территорией в Соледаре от квартала к кварталу непонятна из-за динамичного характера городских боев", - подчеркнули аналитики.

"Даже если принять за чистую монету российские заявления, захват Соледара не будет означать немедленное оцепление Бахмута. Контроль над Соледаром не обязательно позволит российским войскам установить контроль над критически важными украинскими наземными линиями коммуникаций до Бахмута", - подытожили в ISW.

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