ВСУ отразили атаки врага в районах 13 населенных пунктов в Донецкой, Луганской и Харьковской областях, - Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах 11 населенных пунктов в Донецкой области, 1 - в Луганской и 1 - в Харьковской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сведения Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 11 января по поводу российского вторжения.

Начались триста двадцатые вторые сутки российского широкомасштабного вторжения.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области, Стельмаховка - Луганской и Спорной, Раздолевка, Веселое, Бахмут, Клищеевка, Майорск, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Пречистовка Донецкой области.

В то же время противник нанес 6 ракетных и 16 авиационных ударов. Совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Херсонской областей.

По всей территории Украины остается опасность вражеских авиационных и ракетных ударов. Призываем при сигналах воздушной тревоги уходить в укрытие.

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На Северском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы Сеньковки Черниговской области, Кучеривки, Александровки и Покровки на Сумщине.

На Слобожанском направлении обстреляны районы 19 населенных пунктов. Среди них - Сосновка, Зеленое, Волчанск, Домашнее, Красное, Лопань, Красное Первое и Двуречная Харьковской области.

На Купянском направлении огневые удары пришлись по районам Ольшаной, Орлянки и Кисловки в Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении под огневые удары попали Макеевка, Невское и Краснопоповка в Луганской области, Терны и Серебрянка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении обстрелы фиксировались в районах Яковлевки, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Клещеевки, Белой Горы, Спорного, Дружбы и Парасковеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Первомайское на Донетчине.

На Новопавловском направлении под вражеский огонь снова попали Времовка, Великая Новоселка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении враг обстрелял районы 22 населенных пункта. Среди них – Свободное Поле и Новополь на Донетчине и Ольговское, Железнодорожное, Малая Токмачка, Гуляйполе, Степное, Щербаки и Белогорье Запорожской области.

На Херсонском направлении от российских артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура 12 населенных пунктов. В частности это – Антоновка, Веселое, Республиканец, Днепровское, Дудчаны, Миловое, Золотая Балка и Херсон. Пострадали мирные люди.

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Российские оккупационные войска оказывают моральное и физическое давление на население временно оккупированных и занятых территорий. Так, около 1500 работников Запорожской АЭС, отказавшихся получать российские паспорта и подписывать договор с Росатомом, лишены пропусков и доступа на предприятие. Захватчики ищут новых работников для АЭС на территории российской федерации и готовят жилищный фонд для будущих работников путем так называемой "национализации" квартир уехавших местных жителей.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 3 пункта управления, 2 позиции российских ракетных войск и артиллерии и 8 районов сосредоточения живой силы оккупантов.