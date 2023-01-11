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За прошедшие сутки россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области, 1 человек получил ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

За прошедшие сутки, 10 января, российские оккупанты убили 1 мирного жителя Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 10 января россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области - в Бахмуте.

Еще 1 человек в области получил ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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За прошедшие сутки россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области, 1 человек получил ранения, - ОВА 01
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