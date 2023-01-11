На ближайшем заседании ВР лишит мандатов 4 депутатов от запрещенных партий, - Арахамия

На ближайшем заседании Верховная Рада лишит мандатов еще от 4 депутатов от запрещенных партий.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, это произойдет конституционным способом. То есть без шансов на обжалование в судах. О ком именно из народных избранников идет речь, Арахамия не указал.

"Потому что это и есть правильный путь очищения парламента, а не те провокации, которые играют на руку коллаборантам независимо от названия партии. Мы всех помним и никому ничего не простим. Эта история обязательно будет иметь продолжение. Но все будет согласно закону и Конституции Украины", - отметил Арахамия.

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