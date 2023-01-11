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На ближайшем заседании ВР лишит мандатов 4 депутатов от запрещенных партий, - Арахамия
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На ближайшем заседании Верховная Рада лишит мандатов еще от 4 депутатов от запрещенных партий.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, это произойдет конституционным способом. То есть без шансов на обжалование в судах. О ком именно из народных избранников идет речь, Арахамия не указал.
"Потому что это и есть правильный путь очищения парламента, а не те провокации, которые играют на руку коллаборантам независимо от названия партии. Мы всех помним и никому ничего не простим. Эта история обязательно будет иметь продолжение. Но все будет согласно закону и Конституции Украины", - отметил Арахамия.
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Порушенσ вимоги ст. 25 і 106 Конституції України.
Процесуально своїми діями Зеленський заблокував висунення відповідним особам звинувачення в державній зраді timeze2019.blogspot.com
Стаття 25 вказує, що громадянин України не може бути позбавлений громадянства та вигнаний за межі країни. Це фундаментальне конституційне право.
Проте стаття 106 Конституції каже, що президент ухвалює рішення про прийняття до громадянства України або його припинення.
Тобто, позбавити не можна, а от припинити - цілком. І навколо цього точаться всі суперечки.
Система влади в країні не витримує уже ніякої критики, у нас в країні у всі органи влади від депутата будь-якого рангу, у силові структури, розвідку, дипкорпус, аж до президента країни може потрапити будь - хто навіть громадянин ворожої країни прикриваючись українським пачпортом і це вже бачать навіть найтупіші. І це не демократія, з одного боку це спадок який лишився нам від совка і відсутність ефективного державотворення всі роки незалежності так званою гівноелітою яку до речі ми самі нібито обираємо а з іншого, це поху..їзм значної частини суспільства, вибачайте на слові, і як закономірний результат цього всього маємо те що маємо і криваву агресію з боку рашки в тому числі. І якщо після перемоги у владі все залишиться як є, то вже через кілька років все повториться знову, і агресія з боку нікчемної рашки і "жорсткі" покарання від ВР.