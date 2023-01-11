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Новости Политика Украины
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На ближайшем заседании ВР лишит мандатов 4 депутатов от запрещенных партий, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

арахамія

На ближайшем заседании Верховная Рада лишит мандатов еще от 4 депутатов от запрещенных партий.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, это произойдет конституционным способом. То есть без шансов на обжалование в судах. О ком именно из народных избранников идет речь, Арахамия не указал.

"Потому что это и есть правильный путь очищения парламента, а не те провокации, которые играют на руку коллаборантам независимо от названия партии. Мы всех помним и никому ничего не простим. Эта история обязательно будет иметь продолжение. Но все будет согласно закону и Конституции Украины", - отметил Арахамия.

Читайте: Тимошенко и Арахамия против лишения нардепов ОПЗЖ полномочий, - ЧЕСТНО. ПЕРЕЧЕНЬ
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Топ комментарии
+24
ще б цю,аграхламідію заборонили
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11.01.2023 08:18
+15
А коли агрохимію позбавлять нехай їде звідки приїхав
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11.01.2023 08:26
+14
Хто б позбавив мандата таку мавпу як ти.
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11.01.2023 08:19
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ще б цю,аграхламідію заборонили
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11.01.2023 08:18 Ответить
Хто б позбавив мандата таку мавпу як ти.
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11.01.2023 08:19 Ответить
Так чому ці партії до сих пір в Раді на підтримку слуг. Може досить піару. Приберіть лайно жопоблоку зараз і назавжди, а потім і слуг ..
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11.01.2023 08:19 Ответить
А агрохимию на лесосеку. С безумной на пару.
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11.01.2023 08:21 Ответить
Я фонарію із цієї верховної Зради - для цього (щоб позбавити мандатів) щоб до них дійшло треба щоб пройшов рік війни? Це ж як їм треба попрацювати... щоб лише зібратися на найближче засідання. Щось собі коханим, щоб підняти зарплату до рівня "Передка 0" не треба було так довго чекати та збиратись...
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11.01.2023 08:24 Ответить
А коли агрохимію позбавлять нехай їде звідки приїхав
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11.01.2023 08:26 Ответить
Президент Володимир Зеленський позбавив громадянства України народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача. Станом на 00-00 укази не опубліковано. Так як в доступі відсутній №5/2023, можливо це тут.

Порушенσ вимоги ст. 25 і 106 Конституції України.

Процесуально своїми діями Зеленський заблокував висунення відповідним особам звинувачення в державній зраді timeze2019.blogspot.com
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11.01.2023 08:29 Ответить
а може їх потім по тихому?
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11.01.2023 08:57 Ответить
То ми будуємо правову державу, чи все так і "рішаємо по-тихому", як і всі 30 років незалежності? То так ми нічого нормального не побудуємо.
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11.01.2023 11:43 Ответить
з таким довбаним запитанням звернись до ізраільтян
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13.01.2023 07:25 Ответить
Там теж все "рішається" за гроші чи по дзвінку, як і в нас?
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13.01.2023 07:50 Ответить
Нарешті до зелені дійшло що треба позбавляти по закону, а не популістичними указами клоуна. Саме про це казала і Юлька.
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11.01.2023 08:34 Ответить
Редакторам Цензора мабуть в кайф розміщувати на сторінках мерзенні пики таких горе-діячів як арачмонія?
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11.01.2023 08:37 Ответить
Гівна кусок...
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11.01.2023 08:50 Ответить
Чому Арахамію не позбавляють ?
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11.01.2023 08:56 Ответить
Арахуй должен быть в числе первых и на лишение никчемной уродливой головы тоже!!!!!
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11.01.2023 08:59 Ответить
А що робить у парламенті ця чорносрака мавпа хламідія з кацапаьким паспортом?
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11.01.2023 09:19 Ответить
Стаття 4 Конституції чітко каже, що в Україні існує єдине громадянство. А підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

Стаття 25 вказує, що громадянин України не може бути позбавлений громадянства та вигнаний за межі країни. Це фундаментальне конституційне право.

Проте стаття 106 Конституції каже, що президент ухвалює рішення про прийняття до громадянства України або його припинення.

Тобто, позбавити не можна, а от припинити - цілком. І навколо цього точаться всі суперечки.
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11.01.2023 09:20 Ответить
А в чому відмінність між позбавити і припинити?
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11.01.2023 11:44 Ответить
Я так розумію, ож іншакі вже у "смолях наріту" й тому вже не заборонені. Позбавляють тих, хто не може голосувати за Zeщурів.
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11.01.2023 09:23 Ответить
не позбавиш довбню,- це не законо і суперечить Констітуції,
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11.01.2023 09:35 Ответить
А інших гнид -стратників Єрмака в кублі Партїї Регіонів, коли ця гнидотна партія СН БУДЕ ВИГАНЯТИ З ВР ? Коли не було коаліції у минулої влади СНрозігнали ВР , а зараз колаборанти цементують їм більшість у голосуваннях , й як це можна назвати .
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11.01.2023 09:41 Ответить
Оце жесть....... , більш жорсткого покарання від влади своїм колегам у владі країна не бачила від початку незалежності з 1991 року..... . І навіть не тому що ці колеги відверті покидьки, зрадники і шпигуни, найвищий законотворчий орган країни лишив українського громадянства, ви тільки вдумайтесь, громадян іншої країни вочевидь Російської *********?!!!??!?! Уявіть як розриває від сміху тих покидьків що знаходяться зараз у себе вдома.
Система влади в країні не витримує уже ніякої критики, у нас в країні у всі органи влади від депутата будь-якого рангу, у силові структури, розвідку, дипкорпус, аж до президента країни може потрапити будь - хто навіть громадянин ворожої країни прикриваючись українським пачпортом і це вже бачать навіть найтупіші. І це не демократія, з одного боку це спадок який лишився нам від совка і відсутність ефективного державотворення всі роки незалежності так званою гівноелітою яку до речі ми самі нібито обираємо а з іншого, це поху..їзм значної частини суспільства, вибачайте на слові, і як закономірний результат цього всього маємо те що маємо і криваву агресію з боку рашки в тому числі. І якщо після перемоги у владі все залишиться як є, то вже через кілька років все повториться знову, і агресія з боку нікчемної рашки і "жорсткі" покарання від ВР.
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11.01.2023 10:09 Ответить
*****, аж 4, твари
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11.01.2023 18:15 Ответить
 
 