Общие боевые потери РФ с начала войны – около 112 960 человек, 3094 танка, 2078 артсистем, 6159 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Потери российских оккупантов по состоянию на утро 11 января 2023 года составляют примерно 112 960 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.01.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 112 960 (+490) человек ликвидировано,
танков - 3094 (+10) ед,
боевых бронированных машин - 6159 (+5) ед,
артиллерийских систем - 2078 (+5) ед,
РСЗО - 437 (+3) ед,
средств ПВО - 217 (+0) ед,
самолетов - 285 (+0) ед,
вертолетов - 275 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1862 (+2),
крылатых ракет – 723 (+0),
кораблей /катеров - 17 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4826 (+9) ед,
специальной техники – 184 (+1).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Такою вона й буде десь у 2820÷2830 роках.
Доживете, побачите