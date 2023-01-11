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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15366) война (46763) Генштаб ВС (4284) уничтожение (3834) техника (1542) потери (3859)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 112 960 человек, 3094 танка, 2078 артсистем, 6159 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 11 января 2023 года составляют примерно 112 960 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.01.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 112 960 (+490) человек ликвидировано,

танков - 3094 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 6159 (+5) ед,

артиллерийских систем - 2078 (+5) ед,

РСЗО - 437 (+3) ед,

средств ПВО - 217 (+0) ед,

самолетов - 285 (+0) ед,

вертолетов - 275 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1862 (+2),

крылатых ракет – 723 (+0),

кораблей /катеров - 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4826 (+9) ед,

специальной техники – 184 (+1).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 112 960 человек, 3094 танка, 2078 артсистем, 6159 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Топ комментарии
+12
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11.01.2023 08:40
+11
10 танків, всього 33 одиниці техніки і 500 чумардосів це файно. Слава ЗСУ!
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11.01.2023 09:42
+6
А ваша Галя - балувана!
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11.01.2023 09:47
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окремо би по фронтам... в т.ч. на Бахмутському напрямку...
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11.01.2023 08:26 Ответить
розумію про що ти, але я давно закинув цю інформативність, бо щодня йде корекція за попередні бої або операції, потім накладка і вже нічого не поймеш...Але і так добре
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11.01.2023 08:36 Ответить
А ваша Галя - балувана!
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11.01.2023 09:47 Ответить
Так-так, з прізвищами ліквідованих. Бо нічого не зрозуміло ж. З дивану планувати стратегічні операції без точних, поіменних, втрат окупанта - незручно ж.
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11.01.2023 11:01 Ответить
по танчикам видно шо хлопци шурують фронт десь, хоть лаг и е, но зрозумити можно.
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11.01.2023 13:07 Ответить
Супер !!! Дякуємо ЗСУ !!!
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11.01.2023 08:31 Ответить
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11.01.2023 08:40 Ответить
А потом Медведев проснулся, а он сосет лапу
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11.01.2023 09:51 Ответить
Це не лапа, взагалі-то. Хєр путлєра назвати "лапою" - це у вас багата уява...
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11.01.2023 11:02 Ответить
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11.01.2023 11:17 Ответить
Дімасік не боеше!
Такою вона й буде десь у 2820÷2830 роках.
Доживете, побачите
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11.01.2023 11:07 Ответить
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11.01.2023 08:46 Ответить
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11.01.2023 08:48 Ответить
10 танків, всього 33 одиниці техніки і 500 чумардосів це файно. Слава ЗСУ!
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11.01.2023 09:42 Ответить
один день голые чмобики, на другой техника
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11.01.2023 09:50 Ответить
так шо там вчора "атрицателно всплыло" Арестович мовчить.
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11.01.2023 13:05 Ответить
 
 