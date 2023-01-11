Общие боевые потери РФ с начала войны – около 112 960 человек, 3094 танка, 2078 артсистем, 6159 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 11 января 2023 года составляют примерно 112 960 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.01.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 112 960 (+490) человек ликвидировано,

танков - 3094 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 6159 (+5) ед,

артиллерийских систем - 2078 (+5) ед,

РСЗО - 437 (+3) ед,

средств ПВО - 217 (+0) ед,

самолетов - 285 (+0) ед,

вертолетов - 275 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1862 (+2),

крылатых ракет – 723 (+0),

кораблей /катеров - 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4826 (+9) ед,

специальной техники – 184 (+1).

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.