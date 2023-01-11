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Новости За рубежомВойна в Украине Война
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Российские войска в Беларуси – действительно для учений, а не для вторжения в Украину, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

білорусь

Большое количество российских войск, которые сейчас находятся в Беларуси, не представляют военной угрозы для Украины и занимаются обучением на полигонах.

К такому выводу пришла разведка Великобритании. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на твиттер британского минобороны.

В сводке отмечается, что 8 января 2023 года Министерство обороны Беларуси объявило о совместных российско-белорусских тактических летных учениях, которые пройдут в стране с 16 января по 1 февраля 2023 года.

По состоянию на 08.01.2023 авианаблюдатели-любители отметили прибытие в общей сложности 12 вертолетов поддержки Ми-8 и ударных вертолетов Ми-24 и Ка-52. На некоторых самолетах с маркировкой Z самолеты приземлились на авиабазе Мачулищи под Минском.

Читайте: Россия понемногу перебрасывает силы из Беларуси на восток Украины, - Госпогранслужба

По данным британской разведки, новое развертывание российских самолетов в Беларуси, вероятнее всего, "является настоящими учениями, а не подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины".

"Хотя Россия держит большое количество сил в Беларуси, они в основном участвуют в обучении. Маловероятно, что они составят наступательную силу, заслуживающую доверия", - отмечают в Минобороны Британии.

Также читайте: Пентагон не видит признаков того, что Беларусь готовится вступить в войну
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Топ комментарии
+7
ну гавчаться і після підуть у наступ. інакше для чого навчатися?
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11.01.2023 08:49
+5
вже намагаються йти (на утилізацію), принаймні представники нашого командування нещодавно повідомляли про перекидання частин орків з території Білоруського улусу Оди на схід України
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11.01.2023 08:53
+2
Чову вони ТАМ вже навчаться, коли керівництво совком хворе? А-ля УРА на амбразуру, так це у них і без навчань файно виходить; 112 000 трупаків і це тільки приблизно зменшена цифра.
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11.01.2023 08:53
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ну гавчаться і після підуть у наступ. інакше для чого навчатися?
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11.01.2023 08:49 Ответить
вже намагаються йти (на утилізацію), принаймні представники нашого командування нещодавно повідомляли про перекидання частин орків з території Білоруського улусу Оди на схід України
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11.01.2023 08:53 Ответить
Чову вони ТАМ вже навчаться, коли керівництво совком хворе? А-ля УРА на амбразуру, так це у них і без навчань файно виходить; 112 000 трупаків і це тільки приблизно зменшена цифра.
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11.01.2023 08:53 Ответить
Борртьбі з листом шиферу.
Епічний поединок шифера і стада бл...досруських клоунів навіки залишився в моєму серці
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11.01.2023 11:04 Ответить
Кацапня прибула поїсти драників на халяву.
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11.01.2023 09:11 Ответить
Військові коли не воюють то навчаються воювати.
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11.01.2023 09:33 Ответить
Отсель грозіть ми будєм швєду. П.1.
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11.01.2023 10:20 Ответить
а де та розвідка Британська знаходиться,в самій білорусії, в мінську, в кабінеті штабу, в бульбофюрера?
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11.01.2023 10:39 Ответить
достатньо глянути, на прапор і на герб і спитати-а чи то дійсно білорусь?
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11.01.2023 10:42 Ответить
красят кратошку
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11.01.2023 13:11 Ответить
Москалі також рік тому навчалися,а для лохів показали,що навіть завершили навчання та пакуються((а тут вночі ***** сказав,що передумав(((
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11.01.2023 14:28 Ответить
 
 