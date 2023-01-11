Российские войска в Беларуси – действительно для учений, а не для вторжения в Украину, - британская разведка
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Большое количество российских войск, которые сейчас находятся в Беларуси, не представляют военной угрозы для Украины и занимаются обучением на полигонах.
К такому выводу пришла разведка Великобритании. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на твиттер британского минобороны.
В сводке отмечается, что 8 января 2023 года Министерство обороны Беларуси объявило о совместных российско-белорусских тактических летных учениях, которые пройдут в стране с 16 января по 1 февраля 2023 года.
По состоянию на 08.01.2023 авианаблюдатели-любители отметили прибытие в общей сложности 12 вертолетов поддержки Ми-8 и ударных вертолетов Ми-24 и Ка-52. На некоторых самолетах с маркировкой Z самолеты приземлились на авиабазе Мачулищи под Минском.
По данным британской разведки, новое развертывание российских самолетов в Беларуси, вероятнее всего, "является настоящими учениями, а не подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины".
"Хотя Россия держит большое количество сил в Беларуси, они в основном участвуют в обучении. Маловероятно, что они составят наступательную силу, заслуживающую доверия", - отмечают в Минобороны Британии.
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