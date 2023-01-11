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Новости Политика Украины
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ВР (28728) гражданство (1281) Деркач Андрей (124) Кузьмин (582) мандат (375) Медведчук (1754) Козак (134) Стефанчук Руслан (578)

Указ о потере гражданства Медведчуком, Деркачом, Казаком и Кузьминым поступил в ВР. Их лишат мандатов, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

медведчук,козак

Указ Президента Украины о потере гражданства Виктором Медведчуком, Андреем Деркачем, Тарасом Козаком и Ренатом Кузьминым поступил в Верховную Раду Украины.

Об этом сообщил в телеграм-канале спикер ВР Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, парламент безотлагательно рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий этих народных депутатов на ближайшем пленарном заседании.

"И сделано это будет в соответствии с требованиями пункта 4 части 2 статьи 81 Конституции Украины, а не произвольных прихотей тех или иных групп в пределах Парламента. Принятие решений единственным законодательным органом в полном соответствии с Конституцией Украины является не только обязанностью Совета, но и предохранителем от их обжалования в суде. Еще могу пообещать, что это только начало пути очищения. Продолжение в скором времени", - отметил Стефанчук.

Также читайте: На ближайшем заседании ВР лишит мандатов 4 депутатов от запрещенных партий, - Арахамия

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский лишил гражданства Медведчука, Казака, Кузьмина и Деркача.
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Топ комментарии
+16
Тепер це не громадяни України, судити цих придурів не можна, радійте. Коломойша теж не громадянин України. Тепер в мене питання, можу я їх вбивати, вороги.
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11.01.2023 09:02
+12
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11.01.2023 09:13
+7
Тобто ми вже судити їх за зраду не зможеме. Їх *********** буде за зраду судити?
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11.01.2023 09:20
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Какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
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11.01.2023 08:50 Ответить
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11.01.2023 09:00 Ответить
Тепер це не громадяни України, судити цих придурів не можна, радійте. Коломойша теж не громадянин України. Тепер в мене питання, можу я їх вбивати, вороги.
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11.01.2023 09:02 Ответить
Ви праві.Саме тому зекодло позбавило їх громадянства.
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11.01.2023 10:35 Ответить
Господи, як неочікувано...... , як непомірно багато треба нагадити країні і навіть особливо не приховувати відверто ворожі дії і наміри протягом десятків років що б ця задрипана ВР по вказівці кловуна у президентському кріслі лишила громадянства кількох виродків які є членами цієї ВР.
Воістину, український народ довів що давно переріс ту систему влади яка у нас створена і після перемоги над рашапоїдним мордором має цим серйозно зайнятися щоб у владу на гарматний постріл не потрапляла та різношерстна срань яка там є зараз і була в минулому.
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11.01.2023 09:05 Ответить
Стаю рыгоаналов под любым погонялом ником, за життя, за кацапию или как там эти твари перекрасятся и назовут свою банду надо не только лишать гражданства поголовно, а мочить их как предателейю
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11.01.2023 09:05 Ответить
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11.01.2023 09:13 Ответить
Тобто ми вже судити їх за зраду не зможеме. Їх *********** буде за зраду судити?
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11.01.2023 09:20 Ответить
Вся антиукраїнська гидота в Україні за русскій язик.
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11.01.2023 09:54 Ответить
Повноваження з цих типів зняли по закону. А якого біса Зєля позбавив їх громадянства всупереч Конституції? Чи не для того, щоб не мати права вимагати їх екстрадиції, як громадян України?
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11.01.2023 10:01 Ответить
Тобто тепер їх і розшукувати, і переслідувати перестануть?
Скажімо, Деркача, треба було б знайти і судити як зрадника, а його просто позбавили громадянства…
Що за цирк?!
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11.01.2023 10:02 Ответить
Падєльники своїх не здадуть.
Вони думають, що заховаються від правосуддя за допомогою зеликого зрадника, але від світового трибуналу за геноцид разом з рашистами українського народу ні паспорти, ні кордони їх не врятують.
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11.01.2023 14:26 Ответить
Плюсую, і окремо за нік.
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11.01.2023 14:34 Ответить
І хто наступний за списком займе їхні місця? Чого радіємо?
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11.01.2023 10:23 Ответить
Замість суду над злочинцями маємо примітивне в ОЧКОвтіратєлдьство.
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11.01.2023 10:42 Ответить
 
 