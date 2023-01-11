Указ о потере гражданства Медведчуком, Деркачом, Казаком и Кузьминым поступил в ВР. Их лишат мандатов, - Стефанчук

Указ Президента Украины о потере гражданства Виктором Медведчуком, Андреем Деркачем, Тарасом Козаком и Ренатом Кузьминым поступил в Верховную Раду Украины.

Об этом сообщил в телеграм-канале спикер ВР Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, парламент безотлагательно рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий этих народных депутатов на ближайшем пленарном заседании.

"И сделано это будет в соответствии с требованиями пункта 4 части 2 статьи 81 Конституции Украины, а не произвольных прихотей тех или иных групп в пределах Парламента. Принятие решений единственным законодательным органом в полном соответствии с Конституцией Украины является не только обязанностью Совета, но и предохранителем от их обжалования в суде. Еще могу пообещать, что это только начало пути очищения. Продолжение в скором времени", - отметил Стефанчук.

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Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский лишил гражданства Медведчука, Казака, Кузьмина и Деркача.