Указ о потере гражданства Медведчуком, Деркачом, Казаком и Кузьминым поступил в ВР. Их лишат мандатов, - Стефанчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Указ Президента Украины о потере гражданства Виктором Медведчуком, Андреем Деркачем, Тарасом Козаком и Ренатом Кузьминым поступил в Верховную Раду Украины.
Об этом сообщил в телеграм-канале спикер ВР Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, парламент безотлагательно рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий этих народных депутатов на ближайшем пленарном заседании.
"И сделано это будет в соответствии с требованиями пункта 4 части 2 статьи 81 Конституции Украины, а не произвольных прихотей тех или иных групп в пределах Парламента. Принятие решений единственным законодательным органом в полном соответствии с Конституцией Украины является не только обязанностью Совета, но и предохранителем от их обжалования в суде. Еще могу пообещать, что это только начало пути очищения. Продолжение в скором времени", - отметил Стефанчук.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский лишил гражданства Медведчука, Казака, Кузьмина и Деркача.
Пожалуйста, подождите...
Воістину, український народ довів що давно переріс ту систему влади яка у нас створена і після перемоги над рашапоїдним мордором має цим серйозно зайнятися щоб у владу на гарматний постріл не потрапляла та різношерстна срань яка там є зараз і була в минулому.
Скажімо, Деркача, треба було б знайти і судити як зрадника, а його просто позбавили громадянства…
Що за цирк?!
Вони думають, що заховаються від правосуддя за допомогою зеликого зрадника, але від світового трибуналу за геноцид разом з рашистами українського народу ні паспорти, ні кордони їх не врятують.