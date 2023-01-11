Лубинец обсудил в Турции с российским омбудсменом Москальковой вопросы правовой защиты граждан

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел в ночь на среду встречу в Анкаре (Турция) в рамках достигнутых ранее договоренностей с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил в телеграме.

"Ночь переговоров: в рамках достигнутых ранее договоренностей состоялась встреча с Уполномоченной по правам человека РФ Татьяной Москальковой. Обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран", - сообщил Лубинец.

Также, по его словам, стороны обменялись конкретными предложениями.

"Продолжаем работать ради помощи каждому украинцу!", - подчеркнул он.

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Как сообщалось, с 12 по 14 января в Турции состоится большой форум, который организует турецкий омбудсмен с участием уполномоченных по правам человека из разных стран.