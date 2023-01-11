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Лубинец обсудил в Турции с российским омбудсменом Москальковой вопросы правовой защиты граждан

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

лубінець

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел в ночь на среду встречу в Анкаре (Турция) в рамках достигнутых ранее договоренностей с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил в телеграме.

"Ночь переговоров: в рамках достигнутых ранее договоренностей состоялась встреча с Уполномоченной по правам человека РФ Татьяной Москальковой. Обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран", - сообщил Лубинец.

Также, по его словам, стороны обменялись конкретными предложениями.

"Продолжаем работать ради помощи каждому украинцу!", - подчеркнул он.

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Как сообщалось, с 12 по 14 января в Турции состоится большой форум, который организует турецкий омбудсмен с участием уполномоченных по правам человека из разных стран.
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Два чиновники таким чином легалізували свій ОТДИХ в Туреччині...
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11.01.2023 09:37 Ответить
"...обговорив з російським омбудсменом Москальковою питання правового захисту громадян". Правового!? В росії!? Серйозно!? "Поговорив з лисицею, щоб вона курей не крала...."
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11.01.2023 09:43 Ответить
**** ...
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11.01.2023 09:44 Ответить
Суки!
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11.01.2023 10:50 Ответить
І? Які практичні результати? Коли цивільних почнуть звільняти?
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11.01.2023 09:50 Ответить
Сама велика проблема що Лубінець вів переговори з пустотою. Москалькова нічого не вирішує, від слова зовсім.
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11.01.2023 09:51 Ответить
Цей один зі шляхів повернення зі сруської неволі наших людей.
Він дієвий і ним теж треба йти.
Плюс це удар по каZZапській пропаганді у світі.
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11.01.2023 10:50 Ответить
sho to bulo? kacaps'ka ******** nochogo ne vyirishue !!!!
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11.01.2023 10:04 Ответить
 
 