Заявления россиян о контроле над Соледаром - неправда, - спикер Восточной группировки ВСУ Череватый

Заявления российских военных о захвате Соледара не соответствуют действительности.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Россияне говорят, что Соледар под их контролем, это неправда. Детали, в сводке Генштаба, ждите", - сказал он.

В утренней сводке 11 января Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки украинские военные отбили атаки российских оккупационных войск в районах Стельмаховки на Луганщине и Спорного, Раздолевки, Веселого, Бахмута, Клещеевки, Майорска, Водяного, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Пречистовки в Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелы фиксировались в районах Яковлевки, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Клещеевки, Белой Горы, Спорного, Дружбы и Парасковеевки Донецкой области.

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