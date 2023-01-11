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Заявления россиян о контроле над Соледаром - неправда, - спикер Восточной группировки ВСУ Череватый

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

соледар

Заявления российских военных о захвате Соледара не соответствуют действительности.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Россияне говорят, что Соледар под их контролем, это неправда. Детали, в сводке Генштаба, ждите", - сказал он.

В утренней сводке 11 января Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки украинские военные отбили атаки российских оккупационных войск в районах Стельмаховки на Луганщине и Спорного, Раздолевки, Веселого, Бахмута, Клещеевки, Майорска, Водяного, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Пречистовки в Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелы фиксировались в районах Яковлевки, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Клещеевки, Белой Горы, Спорного, Дружбы и Парасковеевки Донецкой области.

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Топ комментарии
+23
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11.01.2023 09:47
+17
мадяру верить можно...н имхо єто дело времени когда *********** соледар возьмут....потом отобьем как лиман и белогоровку главное не ложить зазря лс,потом наверстаем уже с леопардами надеюсь.Хотя лично для меня главное енергодар освободить и запор.область.
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11.01.2023 09:54
+14
ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
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11.01.2023 09:48
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11.01.2023 09:47 Ответить
ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
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11.01.2023 09:48 Ответить
Кацапи не візьмуть Соледар Господь охороняє місто.
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11.01.2023 09:49 Ответить
мадяру верить можно...н имхо єто дело времени когда *********** соледар возьмут....потом отобьем как лиман и белогоровку главное не ложить зазря лс,потом наверстаем уже с леопардами надеюсь.Хотя лично для меня главное енергодар освободить и запор.область.
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11.01.2023 09:54 Ответить
Да пофииг, главное тянуть время, чтобы дождаться техники по Рамштайну
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11.01.2023 09:59 Ответить
Соледар і Бахмут захищають наші найкращі, про яких ми не чули і не почуємо на телемарафонах. А коли тут з'явиться спецназ "95 квартал"? Коли прибуде Коля Котлєта, розвідник Абдристович і розмінувач Чончарів верущучка? Коли прибуде таран зі своїми генералами, що не закупили жодного снаряду? Де группі переговірників сівоха? А де силач юзік?
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11.01.2023 10:03 Ответить
По данным хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), введенный странами Запада потолок цен на российскую нефть обходится Кремлю в €160 млн ($172 млн) ежедневно.



минус €160 млн ($172 млн) ежедневно.

це мінус 160 модернізованих Т-72 в день !!!!!
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11.01.2023 10:07 Ответить
ты запостил кацапское дерьмо...
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11.01.2023 10:12 Ответить
"Деталі, у зведенні Генштабу, чекайте" - немає там жодних деталей. Як завжди...
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11.01.2023 10:29 Ответить
War Mapper
@War_Mapper
·
8h
A map of the approximate situation on the ground in Ukraine as of 00:00 UTC 11/01/23.
War Mapper
@War_Mapper
·
8h
A close-up map of the approximate situation around the city of Bakhmut.

🇷🇺 forces continued to advance within Soledar and the surrounding areas.

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11.01.2023 10:51 Ответить
Військовий картограф
@War_Mapper
Карта наближеної ситуації навколо міста Бахмут крупним планом. сили продовжували наступати в межах Соледара та прилеглих районів
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11.01.2023 10:55 Ответить
То мапа Бахмута, там ситуація краща аніж в Соледарі.

https://deepstatemap.live/#13/48.6958/38.0635
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11.01.2023 11:12 Ответить
Соледар у вверху.
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11.01.2023 11:17 Ответить
Ага. Побачив. Дякую.
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11.01.2023 11:22 Ответить
А от як бачить ситуацію в Соледарі в своєму Telegram-каналі терорист гіркін: Взятие подразделениями «Вагнера» центра и большей части Соледара является несомненным тактическим успехом. Однако фронт врага НЕ прорван, окружить оборонявшие город части и подразделения не удалось. Противник создаёт новую линию обороны на западных окраинах, опираясь на соляные шахты. Бои за город ещё не закончены - западные окраины и пригороды придётся штурмовать. Командование врага определенно контролирует ситуацию и хотя отступление сопровождается неизбежными потерями ( в том числе, вероятно, сотнями «забытых» в застройке бойцов гарнизона) - управление сохраняется и о бегстве врага речи не идёт.
Что касается Бахмута, то пока ситуация там без существенных изменений, хотя охват города с севера существенно ухудшит перспективы дальнейшей обороны.
Также проблематичным становится положение ВСУ в районе Северска. Но как раз данный пункт особой ценности ни с какой точки зрения не представляет и для длительной обороны неудобен. В случае дальнейшего продвижения наших сил к северу и северо-западу от Соледара - он будет почти непременно оставлен противником без упорной обороны. Однако для этого ещё предстоит взять окружающие город высоты.
Как уже не раз писал и говорил - даже падение всей укреплённой линии Бахмут-Соледар-Северск к крушению фронта ВСУ не приведёт - в тылу у них главный укрепрайон на Донбассе - Славянско-Краматорский. И до него ещё надо дойти.
Собирается ли наше командование ограничиться постепенным выдавливанием врага с позиции на позицию на Донбассе, или где-то готовится новый главный удар - мне не известно. Пока боевые действия идут по сценарию, стратегически выгодному США - для которых чем дольше Россия будет истощать свои силы в тактических и ничего не решающих сражениях на Донбассе - тем лучше. Резервы у ВСУ есть, более того - активно создаются новые. Поставки значительного количества современной боевой техники странами НАТО уже объявлены и будут выполнены до весны. Никакой «заморозки конфликта» (страстно желаемой в Кремле) не будет - дорогих американских партнеров вполне устраивает, чтобы русские убивали русских как можно дольше. Мнение русских (а также тех, кто ими управляет) партнеров не интересует.
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11.01.2023 11:01 Ответить
Мені саме більше подобається "гускіє убівают гускіх". Та не "гускіє" ви мокші, ви є угро-фіни, розбадяжені розумними татарами і відсталими бурятами.
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11.01.2023 11:17 Ответить
Диркін як завжди бреше,в тому числі про захоплення центра міста.сотні потеряшек теж у його вологих фантазіях.
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11.01.2023 11:35 Ответить
 
 