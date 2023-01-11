Заявления россиян о контроле над Соледаром - неправда, - спикер Восточной группировки ВСУ Череватый
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Заявления российских военных о захвате Соледара не соответствуют действительности.
Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"Россияне говорят, что Соледар под их контролем, это неправда. Детали, в сводке Генштаба, ждите", - сказал он.
В утренней сводке 11 января Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки украинские военные отбили атаки российских оккупационных войск в районах Стельмаховки на Луганщине и Спорного, Раздолевки, Веселого, Бахмута, Клещеевки, Майорска, Водяного, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Пречистовки в Донецкой области.
На Бахмутском направлении обстрелы фиксировались в районах Яковлевки, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Клещеевки, Белой Горы, Спорного, Дружбы и Парасковеевки Донецкой области.
Пожалуйста, подождите...
минус €160 млн ($172 млн) ежедневно.
це мінус 160 модернізованих Т-72 в день !!!!!
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8h
A map of the approximate situation on the ground in Ukraine as of 00:00 UTC 11/01/23.
War Mapper
@War_Mapper
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8h
A close-up map of the approximate situation around the city of Bakhmut.
🇷🇺 forces continued to advance within Soledar and the surrounding areas.
@War_Mapper
Карта наближеної ситуації навколо міста Бахмут крупним планом. сили продовжували наступати в межах Соледара та прилеглих районів
https://deepstatemap.live/#13/48.6958/38.0635
Что касается Бахмута, то пока ситуация там без существенных изменений, хотя охват города с севера существенно ухудшит перспективы дальнейшей обороны.
Также проблематичным становится положение ВСУ в районе Северска. Но как раз данный пункт особой ценности ни с какой точки зрения не представляет и для длительной обороны неудобен. В случае дальнейшего продвижения наших сил к северу и северо-западу от Соледара - он будет почти непременно оставлен противником без упорной обороны. Однако для этого ещё предстоит взять окружающие город высоты.
Как уже не раз писал и говорил - даже падение всей укреплённой линии Бахмут-Соледар-Северск к крушению фронта ВСУ не приведёт - в тылу у них главный укрепрайон на Донбассе - Славянско-Краматорский. И до него ещё надо дойти.
Собирается ли наше командование ограничиться постепенным выдавливанием врага с позиции на позицию на Донбассе, или где-то готовится новый главный удар - мне не известно. Пока боевые действия идут по сценарию, стратегически выгодному США - для которых чем дольше Россия будет истощать свои силы в тактических и ничего не решающих сражениях на Донбассе - тем лучше. Резервы у ВСУ есть, более того - активно создаются новые. Поставки значительного количества современной боевой техники странами НАТО уже объявлены и будут выполнены до весны. Никакой «заморозки конфликта» (страстно желаемой в Кремле) не будет - дорогих американских партнеров вполне устраивает, чтобы русские убивали русских как можно дольше. Мнение русских (а также тех, кто ими управляет) партнеров не интересует.