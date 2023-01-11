В России запретили выезд из страны военнообязанным, в том числе частично пригодным к службе, - ГУР
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Соответствующий приказ российская ФСБ направила во все пограничные управления страны (в РФ пограничники находятся в структуре ФСБ).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины
В тексте указано: "С 9 января 2023 г. с 00 часов 00 минут пограничным управлением ФСБ России обеспечить ограничение выезда за пределы территории Российской Федерации граждан, имеющих заключение о готовности к военной службе из категорий "А", "Б" и "В" ".
Для выезда указанных категорий граждан будет закрыта возможность выезда по всем пунктам пропуска по всем направлениям. При этом, как следует из приказа, выезд запретят также гражданам категории "В", то есть частично пригодным к военной службе. Призывников, принадлежащих к этой категории, освобождают от призыва в мирное время, освобождают от военных сборов и относят к запасу.
Ранее уже сообщалось о подготовке в РФ новой волны мобилизации. При этом отмечалось, что главный акцент будет делаться на количестве, а не качестве мобилизованных людей и предоставленной им техники. На экипировку и первичную подготовку "пополнение" уйдет около двух месяцев.
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минус €160 млн ($172 млн) ежедневно.
це мінус 160 модернізованих Т-72 в день !!!!!
будуть брати склади, торгові центри і алкомагазини?
більшовики в 1917 р виписали з США 2000 агітаторів русских-євреїв
Схиблений син Сатани ***** буде воювати до останнього рабокацапа.
Ми ЙДЕМО. Готуйте ПАКЕТИ. ⚡️Хіт про Мобілізацію на Zраші. 🔱Акордич UA | Чат рулетка
прохання до кацапських командурів - присилати смальцястих кацапів. вони палають довше.
2.Тухачевський кого там по лісах виловлював, доки не змушений був газ застосувати???
3. Тамбовський вовк, як кажуть, не завжди у степах водиться.
4. Краще чернігівських тільки чернігівські - це я вже зрозумів. Ну то що ж, користуйтеся, любіть, відновлюйте, насолоджуйтесь ( це про тебе зараз ).
5. От що за звичка все, або більшість з того заперечувати? Про що йшлося? Про можливість обізян злитися з природою. Нєт, принципово - які ліси в Тамбові. Я теж знаю, що таке ОБАТО, де напевно ти служив, але жодного разу не коментував, бо відверто кажучи мало знаю...Тим паче у льотчиків порядок "только в воздухе".
1 Я тобі і на Чернігівщині знайду лісостеп (хоч вона й вважається "Великим Поліссям" ) А ти побачив якусь одну місцевість і вважаєш що вона вся така (Прямо як у індійській притчі про сімох сліпців що давали оцінку слону його помацавши Один сказав що він схожий на мотузку (хвіст" Інший - на листок (вухо) Третій - на стовбур дерева - нога Четвертий - на змію (хобот)
2 Тухачевський газовими снарядами обстрілював не ліси а села
3 Про вовків тамбовських не скажу - не зустрічав
4 Я крім Чернігівщини побував трохи не в половині СРСР - тому оцінить та порівнять можу А ти "вискочив пару раз із свого курятника" і вже вважаєш що все знаєш
5 Про ОБАТО ти тільки "чув" Але знаєш що "у льотчиків порядок "только в воздухе" Ти вже або хрестик зніми або труси натягни"
Я тобі рекомендував, що мені все-рівно твої знання абсолютно в усіх галузях...Сиди в курнику і не нагнітай лайна...І закінчимо на цьому
Маньки без ваньок на море не поїдуть