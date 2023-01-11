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разведка (4002) Россия (91262) мобилизация (1617)

В России запретили выезд из страны военнообязанным, в том числе частично пригодным к службе, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

рф,мобілізація

Соответствующий приказ российская ФСБ направила во все пограничные управления страны (в РФ пограничники находятся в структуре ФСБ).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины

В тексте указано: "С 9 января 2023 г. с 00 часов 00 минут пограничным управлением ФСБ России обеспечить ограничение выезда за пределы территории Российской Федерации граждан, имеющих заключение о готовности к военной службе из категорий "А", "Б" и "В" ".

Для выезда указанных категорий граждан будет закрыта возможность выезда по всем пунктам пропуска по всем направлениям. При этом, как следует из приказа, выезд запретят также гражданам категории "В", то есть частично пригодным к военной службе. Призывников, принадлежащих к этой категории, освобождают от призыва в мирное время, освобождают от военных сборов и относят к запасу.

Также читайте: Мобилизация в РФ направлена на сохранение динамики боевых действий, - Череватый

Ранее уже сообщалось о подготовке в РФ новой волны мобилизации. При этом отмечалось, что главный акцент будет делаться на количестве, а не качестве мобилизованных людей и предоставленной им техники. На экипировку и первичную подготовку "пополнение" уйдет около двух месяцев.
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Топ комментарии
+28
не дочекаємося. Вже з початку війни подоляки та арестовичі з даниловими та рєзніковими заявляли наперебій одне одному - от підуть кацапам "похоронки" масово і вони збунтуються. І що? Збунтувались? На Бухмут та Соледар пруть через власні трупи як зомбі в фантастичних кінофільмах. Не треба на щось таке надіятись - треба готуватись бо війна буде довгою та кровопролитною.
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11.01.2023 10:06
+25
Міхалков буде радий... "Крєпостниє, чо".
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11.01.2023 10:00
+19
Русня, шо з їбалом ?
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11.01.2023 10:02
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Правила форума Совет форумчан
усіх кацапів на утилізацію в Україну !!!
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11.01.2023 10:00 Ответить
Абизяны должны быть в зоопарке...
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11.01.2023 10:08 Ответить
По данным хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), введенный странами Запада потолок цен на российскую нефть обходится Кремлю в €160 млн ($172 млн) ежедневно.



минус €160 млн ($172 млн) ежедневно.

це мінус 160 модернізованих Т-72 в день !!!!!
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11.01.2023 10:08 Ответить
Міхалков буде радий... "Крєпостниє, чо".
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11.01.2023 10:00 Ответить
міхалков схоже незабаром зустрінеться з Кабздуном...
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11.01.2023 10:03 Ответить
бєси будуть гоняти бєсогона
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11.01.2023 10:09 Ответить
Утомлённый солнцем...
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11.01.2023 10:09 Ответить
Здається, що навіть в пеклі цю ******* не хотять.
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11.01.2023 10:10 Ответить
може збунтуються?
будуть брати склади, торгові центри і алкомагазини?
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11.01.2023 10:01 Ответить
не дочекаємося. Вже з початку війни подоляки та арестовичі з даниловими та рєзніковими заявляли наперебій одне одному - от підуть кацапам "похоронки" масово і вони збунтуються. І що? Збунтувались? На Бухмут та Соледар пруть через власні трупи як зомбі в фантастичних кінофільмах. Не треба на щось таке надіятись - треба готуватись бо війна буде довгою та кровопролитною.
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11.01.2023 10:06 Ответить
бунти потрібно готувати
більшовики в 1917 р виписали з США 2000 агітаторів русских-євреїв
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11.01.2023 10:09 Ответить
готували за німецькі гроші ...
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11.01.2023 10:20 Ответить
Троцький - найбільш талановитий - був місцевим, не з Америки.
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11.01.2023 10:43 Ответить
так, але були потрібні "агітатори" якіб "вилізли б на стовп чи ящик і по містах і заводах кацапам пургу втирали " про окови пралєтариата"
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13.01.2023 07:27 Ответить
Очікувано.
Схиблений син Сатани ***** буде воювати до останнього рабокацапа.
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11.01.2023 10:01 Ответить
Буде свіжий фарш, а солі кат ма. Ось і пхнуться в Соледар.
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11.01.2023 10:01 Ответить
В Казахстан ломанут или по подвалам будут ныкаться
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11.01.2023 10:01 Ответить
Русня, шо з їбалом ?
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11.01.2023 10:02 Ответить
Багато кацапів давним давно виїхали із параші , бо відчували засаду
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11.01.2023 10:19 Ответить
настав час перевести українські теплові елелектростанції на новий вид пального - кацапське стерво.
прохання до кацапських командурів - присилати смальцястих кацапів. вони палають довше.
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11.01.2023 10:25 Ответить
Это хорошая новость. Говорили же им шо надо ****....ть из расии
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11.01.2023 10:26 Ответить
Най ховаються в Сибіру, в тайзі: хто їх там шукать буде? Зате є варіант стати громадянином Китаю
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11.01.2023 10:34 Ответить
Так. Хто не має долярів(а саме вони голубчики потрібні для сквозняка), той дрисне у тайгу і тамбовські ліси....там знайти неможливо
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11.01.2023 10:49 Ответить
Де ти в Тамбові "ліси" набачив? Там їх менше ніж у нас в північній Україні
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11.01.2023 11:09 Ответить
1.Був у 2010 особисто - агрофірма Арженка (15 км.від Тамбову), плем.завод, тобто бачив місцевість.
2.Тухачевський кого там по лісах виловлював, доки не змушений був газ застосувати???
3. Тамбовський вовк, як кажуть, не завжди у степах водиться.
4. Краще чернігівських тільки чернігівські - це я вже зрозумів. Ну то що ж, користуйтеся, любіть, відновлюйте, насолоджуйтесь ( це про тебе зараз ).
5. От що за звичка все, або більшість з того заперечувати? Про що йшлося? Про можливість обізян злитися з природою. Нєт, принципово - які ліси в Тамбові. Я теж знаю, що таке ОБАТО, де напевно ти служив, але жодного разу не коментував, бо відверто кажучи мало знаю...Тим паче у льотчиків порядок "только в воздухе".
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11.01.2023 11:26 Ответить
Молодець!
1 Я тобі і на Чернігівщині знайду лісостеп (хоч вона й вважається "Великим Поліссям" ) А ти побачив якусь одну місцевість і вважаєш що вона вся така (Прямо як у індійській притчі про сімох сліпців що давали оцінку слону його помацавши Один сказав що він схожий на мотузку (хвіст" Інший - на листок (вухо) Третій - на стовбур дерева - нога Четвертий - на змію (хобот)
2 Тухачевський газовими снарядами обстрілював не ліси а села
3 Про вовків тамбовських не скажу - не зустрічав
4 Я крім Чернігівщини побував трохи не в половині СРСР - тому оцінить та порівнять можу А ти "вискочив пару раз із свого курятника" і вже вважаєш що все знаєш
5 Про ОБАТО ти тільки "чув" Але знаєш що "у льотчиків порядок "только в воздухе" Ти вже або хрестик зніми або труси натягни"
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11.01.2023 14:35 Ответить
Нічого не вважаю щодо - хто що знає...Стиль твоїх висерів мені обрид...Ходи поряд і не лізь до мене...Залишайся в ОБАТО і надалі.... бо від понтів про суперерудованість забудеш зранку в сортир сходить.
Я тобі рекомендував, що мені все-рівно твої знання абсолютно в усіх галузях...Сиди в курнику і не нагнітай лайна...І закінчимо на цьому
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11.01.2023 14:53 Ответить
А тобі моя "суперерудованість" сильно "муляє"? Не вмієш полемізувать - не випендрюйся! А в "курнику" сидиш ти І час від часу "кукурікаєш" Правда часто - "невпопад"
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11.01.2023 15:21 Ответить
Погоджуюсь. Заспокойся, іди лікуй ще кого. До речі я вже неодноразово спостерігав твої повчання стосовно інших...Так що - успіхів, перемоги ...Коли захочеш ще раз вздрочнуть свою уяву про світ, востаннє рекомендую не притягати до цього процесу мене особисто. Світ став дуже інформативним і хоч мені і не хочеться втрачати час, доведеться тобі довести, що хамить ти зможеш не всім підряд. Добре?
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11.01.2023 15:40 Ответить
Как и сказал Резников. Только на несколько дней позже.
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11.01.2023 10:35 Ответить
Резников говорил - после праздников. Закрыли с 0:00 9 января. Если учесть время на доведение приказа до всех подчиненных, то издали приказ наверняка утром 8 января - сразу после праздников.
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11.01.2023 10:46 Ответить
Т.е. он правильно сказал, а я не совсем правильно запомнил. Спасибо.
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11.01.2023 11:13 Ответить
Заготівля худоби продовжується.
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11.01.2023 10:37 Ответить
Продаж нафти, вугілля та газу парашистан вже втратив, а тепер сциклива срусня ще й тайгу витопче, від могиліZZації ховаючись.
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11.01.2023 10:43 Ответить
спецапірація ідіот паплану
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11.01.2023 10:49 Ответить
Грядьоть тотальна могилізація кацапні.
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11.01.2023 11:49 Ответить
Сдохнуть за сцаря просто так.
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11.01.2023 13:36 Ответить
******** банкрот?
Маньки без ваньок на море не поїдуть
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11.01.2023 14:01 Ответить
 
 