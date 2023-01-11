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Россия вывела на боевое дежурство в Черном море 1 корабль

Новости Цензор.НЕТ Авто Война в Украине

корабель

По состоянию на 11.01.2023 ракетоносителей в Черном море нет.

Об этом сообщили в телеграме Военно-морские силы ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 11.01.2023 в Черном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля; в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.

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А той корабель не можна потопити, щоб більше не виводили нічого на бойове чергування !
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11.01.2023 11:27 Ответить
НІКУА чф РАСЄЇ ВЖЕ НЕ КОНТРОЛЮЄ...

ТАМ вСЕ КОНТРОЛЮЮТЬ пОВІТРЯНІ СИЛИ рАСЄЇ. ПОКИ ЩО.
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11.01.2023 12:19 Ответить
Я оце про те ж саме подумав. В нас же є торпедні катери, нептуни, авіація.
Чого це ми лише дивимось на це москальське корито....
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11.01.2023 11:30 Ответить
ВЖЕ НЕМАЄ ОСОБЛИВОГО ЗМІСТУ.
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11.01.2023 12:18 Ответить
Крилаті ракети «Калібр» зробили російський флот беззбройним

https://planeta.press/2023/01/11/krylatye-rakety-kalibr-sdelali-rossijskij-flot-bezoruzhnym/

Звучить парадоксально, чи не так? Як ця ракета може стати елементом обеззброєння флоту, коли саме вона й має його посилювати?

Може. Якщо ця зброя є основним елементом, що вражає, але при цьому не виробляється в потрібній кількості.

У ******** Росії намагалися модернізувати і оновити флот, що дістався у спадок від СРСР, вводячи в дію нові бойові кораблі. Виходило це у росіян зі змінним успіхом і головним своїм досягненням вони вважали КР «Калібр».

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а МОРСЬКІ ДРОНИ ПОСТАВИЛИ ЖИРНУ КРАПКУ НА ІСТОРІЇ МОРСЬКИХ ФЛОТІВ КРАЇН.

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11.01.2023 12:17 Ответить
 
 