Россия вывела на боевое дежурство в Черном море 1 корабль

По состоянию на 11.01.2023 ракетоносителей в Черном море нет.

Об этом сообщили в телеграме Военно-морские силы ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 11.01.2023 в Черном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля; в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.

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