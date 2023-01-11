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Россия вывела на боевое дежурство в Черном море 1 корабль
Новости Цензор.НЕТ Авто Война в Украине
По состоянию на 11.01.2023 ракетоносителей в Черном море нет.
Об этом сообщили в телеграме Военно-морские силы ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 11.01.2023 в Черном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля; в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.
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ТАМ вСЕ КОНТРОЛЮЮТЬ пОВІТРЯНІ СИЛИ рАСЄЇ. ПОКИ ЩО.
Чого це ми лише дивимось на це москальське корито....
https://planeta.press/2023/01/11/krylatye-rakety-kalibr-sdelali-rossijskij-flot-bezoruzhnym/
Звучить парадоксально, чи не так? Як ця ракета може стати елементом обеззброєння флоту, коли саме вона й має його посилювати?
Може. Якщо ця зброя є основним елементом, що вражає, але при цьому не виробляється в потрібній кількості.
У ******** Росії намагалися модернізувати і оновити флот, що дістався у спадок від СРСР, вводячи в дію нові бойові кораблі. Виходило це у росіян зі змінним успіхом і головним своїм досягненням вони вважали КР «Калібр».
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а МОРСЬКІ ДРОНИ ПОСТАВИЛИ ЖИРНУ КРАПКУ НА ІСТОРІЇ МОРСЬКИХ ФЛОТІВ КРАЇН.