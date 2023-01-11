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ВСУ получат БМП Bradley через несколько недель, это даст возможности для наступления, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

bradleyy

В Пентагоне рассчитывают, что Вооруженные Силы Украины получат боевые машины пехоты Bradley в течение нескольких недель.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, США будут оказывать военную помощь Украине не только для обороны, но и для освобождения ее территории.

Он отметил, что Вашингтон рассчитывает на прибытие БМП Bradley в ВСУ в течение следующих нескольких недель.

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"Мы продолжим работать так быстро, как только сможем. Мы не собираемся заявлять заранее, когда именно эти системы поступят. И точно украинцы, я уверен, покажут их, как только они окажутся на месте", – сказал Райдер.

Генерал подчеркнул, что обучение на Bradley будет проходить в Германии на базе общевоенной подготовки в Графенвере, Бавария.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция тайно снабжает Украину кассетными боеприпасами, - Foreign Policy

В последнем пакете военной помощи США будут 50 БМП Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 мм, 4000 авиационных ракет Zuni, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, 18 155-мм самоходных гаубиц. Американский сенатор Ангус Кинг после визита в Украину заявил, что предусматривающий бронетехнику пакет должен решить проблему "окопной" войны на Донбассе.
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Топ комментарии
+19
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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11.01.2023 11:36
+11
Без танків, які мають потужну броню, наступати, це мати великі втрати. Все одно танки, це основнп блйова одиниця в сухопутних військах.
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11.01.2023 11:42
+11
Так на окремому напряму наприклад Бахмутському ця кількість зможе допомогти , але в цілому картину по всім напрямкам фронту навряд чи. Хоча якщо підійдуть Marder від німців та легкі танки від французів то це вже щось. Але все ж перелом може наступити при наявності в нас західних ******** танків
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11.01.2023 11:49
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Правила форума Совет форумчан
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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11.01.2023 11:36 Ответить
Без танків, які мають потужну броню, наступати, це мати великі втрати. Все одно танки, це основнп блйова одиниця в сухопутних військах.
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11.01.2023 11:42 Ответить
танкам без прикриття/підтримки великокаліберних кулетеметів на броньованих машинах піхоти нема потенціалу в наступі
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12.01.2023 04:28 Ответить
Ну й бмп потрібні.
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12.01.2023 11:17 Ответить
о ще одна тварина зі стада "бідон нас слєваєт".
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11.01.2023 12:10 Ответить
А чем он не прав ? США давали много оружия ссср во вторую мировую войну ! А что сейчас мешает США давать больше и быстрее оружия Украине ? ведь сейчас ничего мешает, нет подводного и наводного флота и самолётов нацистской Германии , которые топили военные суда, корабли американцев, которые поставляли ссср :вооружение, металлы, машины, гуманитарную помощь... и много чего другого !!
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11.01.2023 12:26 Ответить
повірте, США дають стільки, скільки треба і саме в тому порядку, в якому цього вимагає стратегія бойових дій на військовому театрі. Від оборони, до стримування і до поступового контрнаступу. Який сенс було спочатку давати танки і бтри, коли це все було би знищено рашистською надчисленою танковою армадою і артилерійським шквалом ?... треба було спершу що? Зупинити танковий кулак. Для цього рередавали тисячі ПТРК, амуніцію. Що далі? Виявляти і виносити рашистську арту, для цього передавали контрбатарейні радари, засоби, та артилерію. Для цього передали та неперервно передають сотні тисяч натівських 155 та інших набоїв... Страшенним конвеєром. Що далі? Далі треба було виносити нові рашистські склади БК і командні центри, якраз тут час передати Хаймарси, а не тоді, коли в перші місяці війни , якщо ви забули, рашистські сушки залітали навіть на захід від Києва і хєрачили ракетами по ЖД вантажних вузлах. А коли убезпечили наші тили - можна дати хаймарси, які вже кардинально підкосили російські арт склади. Російська арта здулася, ракети вистріляні. Саме час розправляти плечі і готувати великий контрнаступ в більш сприятливих умовах.
І якщо ви, тупі равлики, грьобані диванні стратеги, не розумієте елементарних військових логістичних речей - то **** заткніться і не несіть ***** - бідон нас слєваєт
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11.01.2023 12:49 Ответить
Все ти вірно пишеш,стратєґ. Це просто ми,печальні невторопи,емоціям піддаємося,втрачаючи рідних і друзів-і забуваємо про глобальний масштаб. Вибач...
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11.01.2023 12:56 Ответить
А почему в первые месяцы США сразу не дали самолёты, средства ПВО ( о чём многократно просил Зеленский) , чтобы закрыть небо над Украиной ? Закрыли бы небо, тогда легче воевать пришлось ! Почему "Абрамсы" не дали ,хотя бы летом или осенью ? многие военные аналитики и эксперты, говорят, что США и партнёры по НАТО дают оружие Украине по чайной ложечке ! (" не дай Бог ! будет эскалация ! не дай Бог путин нажмёт на красную кнопку...") И только упоротые , как ты, говорят , что спасибо Байдену !
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11.01.2023 12:58 Ответить
Серьезно? Самолети?! Куда их сажать? На старконовский аеродром, куда по два рази на місяць прилітали іскандери? А хто би на них літав в перші місяці? А чим їх обслуговувати? Ти ***** шо за бред несеш?! Шоби те, шо дали - нахер позбивали рашисти в перші ж бойові виліти, а те, що не збили - щоб ніхера нічим і нікому було тупо перезаправити і обслужити?!
І скільки їх треба було по-вашому, дати? Сто двісті? Хоча б півсотні? Окей, нам Штати посавили на крило біля півсотні МІГів, які ми системно ще до війни пройобували і продавали запчастини. США навіть допомогли на деякі з них Харми почепити.
Танки - так ***** у нас своїх 700 налічувалося. Тільки екіпажі на них ніхто не готував до війни, всі асфальт клали і шашлики жарили. І БК не було...
А ще дизеля не вистачало... То шо було робити: довести до ума те що вже є і екстренно ввести в стрій - чи ********** з сотнею Абрамсів, направити на їх транспортування всю логістику США і Східної європи, щоб просрати усе?
Спершу треба було роз"їбати рашистську танкову армаду.
Ми це зробили? Зробили. Нагадати скільки знищено рашисських танків? Більше 3000 !!! Це не рахуючи іншу броню.
Вгадайде, завдяки кому ми це зробили? Завдяка США і Європі теж.
Завдяки нашим волонтерам, які еспортні стугни витягли на фронт.
То що ефективніше, швидше та дешевше для нищення ТИСЯЧ рашистських танків? Швидко надати і озброїти піхоту легкими ПТРК та снарядами до арти, чи постачанням тисяч абрамсів, кожен з яких важить 60 тонн без БК і пального.... спочатку океаном, потім перевантажити в Польщі, потім до кордону і потім ... по житомирській трасі *** зна якими тягачами... просто пізда ви фантазери... Вам варто в пентагоні працювати тупим піндосам ********** виписувати
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11.01.2023 13:24 Ответить
Чого під Бахмутом і Соледаром не встачає щоб успішно відбивати наступи рашистів? Кажуть уже давно паритет чи навіть перевага у артилерії на стороні ЗСУ
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11.01.2023 15:33 Ответить
Шановний пане, ви все вірно і правильно пишете.

Як завжди заднім числом (розумом) находяться люди які і Крим би не здали весною 2014, і вже Москву би "взяли" і т.д. як би їм ще в лютому (бажано до майських шашликів) "закрили" небо, дали Абрамси і F-15-16, пару авіаносців і "Зірку Смерті" .
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11.01.2023 19:28 Ответить
Який у вас примітивний хід думок - це капець. Закриття неба Україні фізично - це пряма участь США та НАТО в війні проти росії - ніхто не хоче в'язуватись у війну. Щоб передати абрамси ( а це танк котрий важить 60 тон ) його більшість мостів Європи не може витримати, доставити таку техніку це величезна задача. Плюс для натівської техніки потрібне спеціальне обслуговуваня, паливо, запчастини, ремонтні майстерні - всього цього у нас нема. Про літаки взагалі мовчу, в нас аеропорти навіть під новітні літаки не налаштовані, а також потрібно ці літаки якось обслуговати. Все це можливо лиш в Польщі отра країна НАТО з 1997 року. Якусь арту перекинути на ремонт в Польщу це ще нормально, а що робити з танками? Після кожної невеликої поломки доставляти в Польщу 60 тонний танк?

США наший найбільший і найкращий союзник, так що заваліть свою пельку якщо ви не розбираєтесь у питанні. Краще задайте собі питання якщо хоч трішки мізки працюють куди в нас ділось 6000 танків котрі ми отримали після розвалу СРСР.
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11.01.2023 14:23 Ответить
Закриття неба - це не тільки участь літаків НАТО, але тому числі ППО.
Що заважало дати ППО ще тоді, коли була найгостріша потреба? А дають лише коли наші запаси вже вичерпуються.
Тому не клеїться.
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11.01.2023 14:32 Ответить
Мозок включить. По-перше, нам надавали дуже цінні припаси для нашого ППО, також США викупляла в своїх союзників і не тільки старі зразки ППО для нас котрі дуже й дуже непогані. Відразу не давали тому що не ясно захоплять Україну таки чи ні. Як би захопити - НАТІВСЬКА зброя потрапила б до росіян - а отже і до китайців.

Американці дають тоді коли треба. Можна швидше - але так працює Західна бюрокртія.
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11.01.2023 15:00 Ответить
Молодець, чувак! Твоя позиція розумна, логічна і раціональна.
Ще хочеться додати, що проблеми України, не тільки у відсутності потрібної зброї,- а й в наявності неосвідченого і корумпованого уряду (1991-2023р.р.) та неосвідченої бNдло-маси, яка толеруює з цим урядом і питання корупції, і питання крадіжок в особливо великих розмірах. Кожен краде по-своєму: хлоп з села - кабель з "Укртелекому" - Кіріл Тимощенко разом з Єрмаком і Зеленським - бюджетні кошти...
Кожен уряд протягом незалежності вчиняв розкрадання шляхом корупційних схем з продажу зброї, в т.ч. і танків.
Так само є МАСА ПИТАНЬ у наших союзників, зокрема США, щодо прозорості використання вже поставленої зброї.
Ось і робіть висновки...
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11.01.2023 15:42 Ответить
Так на окремому напряму наприклад Бахмутському ця кількість зможе допомогти , але в цілому картину по всім напрямкам фронту навряд чи. Хоча якщо підійдуть Marder від німців та легкі танки від французів то це вже щось. Але все ж перелом може наступити при наявності в нас західних ******** танків
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11.01.2023 11:49 Ответить
Ви абсолютно праві. 50 бредлі це батальйон на 40 машин і одна рота. Ну хай ще мардери. Разом два батальйони. Якщо мова лише про таку кількість, то звичайно цього вистачить лише на наступ на невеликому фронті навіть з допомогою і радянської техніки. Цей генерал каже так наче нам передали 50 ф16, які з ******** озброєнням і справді могли б сильно вплинути на всю війну.
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11.01.2023 12:24 Ответить
50 бмп дасть можливість наступати? Ви серйозно? Для хоч якогось ефекту ЗСУ потрібно в 10 разів більше. А на один механізований батальйон на американських машинах кацапи виставлять танковий полк, кілька тисяч чмобіків, два-три дивізіони ствольної та реактивної артилерії і підсмачать це все ескадрилією штурмовиків. І все щоб знищити побільше цих машин і показати перевагу російської зброї над американською. На Заході ******* прикидатися шлангами
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11.01.2023 11:52 Ответить
Не могут кацапы уже создавать бронированные кулаки. Нет у них столько танков и бмп. Со складов снимаю старое отребье, с беларуси все что могли высосали. Непонятно чем ****** собрались наступать? Разве только массой немотированного отродья. Ну ничего, для нашего чернозема кацапское мясо в самый раз)
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11.01.2023 12:07 Ответить
Ну можливо на наш батальйон танковий полк вони вже і не виставлять ( інакше вже зараз би справи на фронті були б ще гірші), але так 50 бмп, що змінять хід війни, це м'яко кажучи, дивно.
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11.01.2023 12:26 Ответить
Это первые бмп, их обкатают, создадут линии снабжения, ремонта итд. 50 бмп брэдли это на самом деле не так уж мало. Не мыслите шаблонами второй мировой, типа курской битвы. Брэдли как раз хорошо вписаны с сецентрическую сеть. У них отменная броня от пуль и осколков, они на голову превосходят наши бтр. К тому же на них стоят противотанковые ракеты, со скоростью поражения 1000 км в час. Так же не забывайте про наши танки и те, которые мы затрофеили. Для наступления у нас будет достаточно. Я верю.
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11.01.2023 12:41 Ответить
Цілий ряд країн сказав що передасть нам танки, плюс з Хімарсами так само було, дали 4 штуки, а їх вже під 30.
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11.01.2023 14:25 Ответить
чуєш, тварино кацапська. По-перше, Україна пишеться з Великої літери і з буквою її, яка на твоїй ольгінській клавіатурі, очевидно, відсутня. Тому ***** в туман с"їбалося.
По-друге, не твоє собаче діло, що і як нам постачають США. Повір, щоб вас, підорюг, самжити , нам вистачить якраз: роднічок макєєвський для вас зможемо повторити.
І по-третє, подивися чий зараз Херсон і Харківщина - і завали *******.
Вся Україна буде звільнена. Це питання вже у США і Союзників обговоренню не підлягає.
Підітрися своїми методичками і йди нах*й за кораблем.
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11.01.2023 13:55 Ответить
молодец ..вибачай шо росiйськоою, верхние посты аналитика на уровне.не злись на только на окружающих,все в душе мечту и цель одну имеют.А ты повторюсь умницав аналитике происходящего,жму руку
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11.01.2023 21:39 Ответить
Адміни, забаньте цього кацапоїдного бота Стаса Петрова.
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11.01.2023 13:57 Ответить
krash4e ne nastupaty zara, a ukripluvatys' i znysh4uvaty vsih chmobikov... koly ihnja noba jyva syla vysnajyt'sya - todi nastupaty.... imho, ja ne spec...
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11.01.2023 11:53 Ответить
ти не "спец", але правильно логічно думаєш!

Треба спочатку або паралельно ЗАХИСТИТИ весь кордон з білорусю-росією залізобетонними дотами (бліндажами), окопами, протитанковими їжаками, протипехотним колючим дротом, протитанковими рвами та ін.
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12.01.2023 04:26 Ответить
Омєріґа робить все,щоби «не дати нам програти» і «посилити позиції України за столом переговорів». Їм не потрібна наша перемога над рашистами. Дякувати Богові,що хоч щось дають і не послали нах остаточно, після того,як видурили ЯЗ .
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11.01.2023 12:01 Ответить
Становится жарко, пошли ништяки, ждем Апачи и F-16
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11.01.2023 12:12 Ответить
А пентагон сам не хочет понаступать?
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11.01.2023 12:24 Ответить
а чому "сусід" повинен замість тебе захищати твоїх близьких та рідних, знайомих та друзів???
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12.01.2023 04:17 Ответить
...на волах везти будуть...
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11.01.2023 12:24 Ответить
Я вот чего не догоняю , ведь США давали много оружия ссср во вторую мировую войну ! А что сейчас мешает США давать больше и быстрее оружия Украине ? ведь сейчас ничего мешает, нет подводного и наводного флота и самолётов нацистской Германии , которые топили военные суда, корабли американцев, которые поставляли ссср :вооружение, металлы, машины, гуманитарную помощь... и много чего другого !!
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11.01.2023 12:27 Ответить
Тоді США прагнули перемогти Гітлера,послабити Сталіна,паралельно взявши під контроль Європу. А зараз-всього лише витіснити рашку з енергоринків. Масштаби поставок завжди у відповідності з масштабами цілей. А те,скільки вб'ють українців-то таке... Така їх доля. Як моряків і пасажирів «Лузітанії»,чи персоналу хмарочосів-близнюків.
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11.01.2023 12:49 Ответить
США это рыбаки, они подцепили кацапов на крючок, если резко дернут то кацапы спрячутся в ракушку, а если медленно тянуть то кацапам будет казаться что "все идет по плану".
И по итогам США получит большой улов:
1. ослабление потенциального союзника Китая
2. Деколонизация россеи.
3. разоружение ядерного потенциала. ( в обмен на "ножки буша")
...

А те,скільки вб'ють українців-то таке... Така їх доля

А то что с 1991-2014 выбирали *********(может потому что сами такие же, вот и выбирали таких же), то тоже такая наша судьба, и не надо потом жаловаться, что а кто же это довел страну до такой жопы, банально даже армию разваливали до 2014 года,
Лучше скажи спасибо что США\ЭС вообще помогает, они вообще нечем не обязаны Украине, просто так совпало, что интересы есть, скажи спасибо и на той помощи которая идет.
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11.01.2023 13:59 Ответить
Та я дуже радий за цих рибакофф,але чому ти не кажеш,ХТО на гачку замість черв'яка? А за те,що вони нам нічого не винні у моральному хоча би сенсі-не бреши! Їх все влаштовувало тут,у тому числі й корупція,завдяки якій вони в нас видурили ЯЗ. А за прокацапських тварюк я НІКОЛИ НЕ ГОЛОСУВАВ. Як і не голосував на референдумі за без'ядерний статус,бо такого референдуму не було.
Цікаво,і про що це Бандера писав? Нічого не нагадує?
«,,,На Заході здають собі справу з того, що імперіялістичні прагнення притаманні російській нації, що вони незмінно жиють і діють при всіх її внутрішніх зламах. Поставитись виразно ворожо проти російського імперіялізму - це значить мати проти себе цілий російський народ. І хоч західні народи розуміють, що експансивний імперіалізм всякої Росії змагає до опанування щораз більших просторів та зміряє проти їхніх інтересів і безпеки, то в їхній політиці переважає бажання, щоб передусім звільнитися від смертельної загрози большевизму, найгіршої форми російського імперіялізму. Страх перед тотальною розправою з цілою Росією каже їм приймати підсувану концепцію боротьби тільки з большевизмом в такій постановці, щоб не мобілізувати цілого російського народу, а якщо це можливе, значну його частину приєднати на свій бік, або бодай демобілізувати його воєнний запал. Для того вони не хочуть зачіпати імперіялістичних прагнень російської нації, а навпаки, дати наглядні докази, що вони цим не займаються, трактують це як недоторкальну справу самого російського народу, і хочуть тільки його звільнення від большевизму та встановлення демократичного ладу.
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11.01.2023 14:56 Ответить
Я тоже не голосовал за рыгов, но они все ровно пришли к власти.
ХТО на гачку замість черв'яка? лучше уже на крючке чем в желудке))
Ага а еще "США разваливало Украинскую армию"
Не будьте наивными, даже если бы было у Украине в наличие ядерное оружие, это бы не остановило росею, все было бы тоже самое. Индии и Пакистану это не помешало воевать дважды с друг другом, при этом имея у обоих ЯО в арсенале.

В целом Бандера прав, запад хоть и развалил савок, но в попытках демократизировать росею, потерпел неудачу, и имперские амбиции не куда не пропали у кацапов, я думаю что запад сделал выводы и по итогам победы, если и не деколонизирует рашку то хотя бы заберет ЯО в обмен на снятия санкций(ножки буша)
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11.01.2023 15:46 Ответить
тому що тоді була Друга Світова війна, де Гітлер воював з усім світом. А зараз не друга світова війна, а всього лише Україно-Російська, при чому Україну за півроку мінімум попереджали про цю війну, але вона продовжувала вперто асфальтувати шляхи для російських танків та смажити шашлики. Продовжувала розміновувати чонгар і продавати наліво направо запчастини до МІГів. Продовжувала пройобувати ракетну програму Грім-2, Вільха тощо... продовжувала замість снарядів спонсорувати телеканал рада... Які ***** питання? Схера лі? І потім 73 відсоткам довбойобів зелених чомусь не ЗЕдепутати винна а Сполучені Штати Америки. Які при тому роблят такі об"єми постачання, що вам не снилося ... Боже, які ви кончені...
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11.01.2023 13:51 Ответить
а чому "сусід" повинен замість тебе "купляти" і "передавати" тобі "сокиру", щоб ти захистив свій дім??? чому ти (укр влада та народ) сам не збудував "зброю" для самозахисту???

а чому "сусід" повинен замість тебе захищати твоїх близьких та рідних, знайомих та друзів???
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12.01.2023 04:20 Ответить
коли вже пентагон набереться сміливості і буде не "передасть", а "передав"?
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11.01.2023 12:33 Ответить
а чому "сусід" повинен замість тебе "купляти" і "передавати" тобі "сокиру", щоб ти захистив свій дім??? чому ти (укр влада) сам не збудував "зброю" для захисту???

а чому "сусід" повинен замість тебе захищати твоїх близьких та рідних, знайомих та друзів???
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12.01.2023 04:19 Ответить
Як каже Джек Лондон, ваша тупость труслива, в Британіїї є спецназ. який може кофе принести, а американські воїни дивляться чі обисралися, я так думаю чого вони постійно обсираються
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11.01.2023 21:58 Ответить
Не только США, но и каждая страна коллективного Запада, кроме Венгрии, помогает Украине: Швеция объявила о скорой поставке самоходных артиллерийский орудий модели "Арчер": первоклассное орудие, пожалуй, лучшее в мире.

Так что, без боевой техники ВСУ не останутся.
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11.01.2023 23:31 Ответить
 
 