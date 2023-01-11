ВСУ получат БМП Bradley через несколько недель, это даст возможности для наступления, - Пентагон

В Пентагоне рассчитывают, что Вооруженные Силы Украины получат боевые машины пехоты Bradley в течение нескольких недель.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, США будут оказывать военную помощь Украине не только для обороны, но и для освобождения ее территории.

Он отметил, что Вашингтон рассчитывает на прибытие БМП Bradley в ВСУ в течение следующих нескольких недель.

Также читайте: Финляндия еще не приняла решение о передаче Украине танков

"Мы продолжим работать так быстро, как только сможем. Мы не собираемся заявлять заранее, когда именно эти системы поступят. И точно украинцы, я уверен, покажут их, как только они окажутся на месте", – сказал Райдер.

Генерал подчеркнул, что обучение на Bradley будет проходить в Германии на базе общевоенной подготовки в Графенвере, Бавария.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция тайно снабжает Украину кассетными боеприпасами, - Foreign Policy

В последнем пакете военной помощи США будут 50 БМП Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 мм, 4000 авиационных ракет Zuni, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, 18 155-мм самоходных гаубиц. Американский сенатор Ангус Кинг после визита в Украину заявил, что предусматривающий бронетехнику пакет должен решить проблему "окопной" войны на Донбассе.