Песков назвал информационной диверсией сообщение о запрете выезда мужчин из России с 9 января, - росСМИ

Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщение о запрете выезда военнообязанных мужчин из РФ "информационной уткой".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме РИА Новости

"Песков назвал информационной уткой и диверсией уведомление о запрете выезда мужчин из России с 9 января", - говорится в сообщении.

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