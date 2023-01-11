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Песков назвал информационной диверсией сообщение о запрете выезда мужчин из России с 9 января, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

пєсков

Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщение о запрете выезда военнообязанных мужчин из РФ "информационной уткой".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме РИА Новости

"Песков назвал информационной уткой и диверсией уведомление о запрете выезда мужчин из России с 9 января", - говорится в сообщении.

Читайте также: В России запретили выезд из страны военнообязанным, в том числе частично пригодным к службе, - ГУР
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Топ комментарии
+23
значить це правда! піська завжди бреше
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11.01.2023 11:47
+9
цей писок віщав, що кацапи не нападуть ...
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11.01.2023 11:49
+9
Бегите иваны пока не поздно. Всё будет пучком. Письков зуб даёт.)
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11.01.2023 11:49
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значить це правда! піська завжди бреше
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11.01.2023 11:47 Ответить
Нажаль неправда,досі відкритий кордон на цю хвилину
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11.01.2023 11:51 Ответить
Ось ти й спалився маскалику
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11.01.2023 11:57 Ответить
Мовчало би

Реєстрація: 11 січня 2023

Заходив: 11 січня 2023 в 11:53

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11.01.2023 12:00 Ответить
Щоб там не було стосовно "vbn nbv", але як інакше ти міг би мати достовірну інформацію про дозволи по кордонах Рашки якщо не проживаєш у ній?!
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11.01.2023 12:56 Ответить
"Nikolai Chizhevsky"! Тоді до тебе питання, чому син дружини мого тестя (наново одружився 10 років тому), що є громадянином РоССії та проживає у Калінінграді не може виїхати будь куди з Рашки при віці 38 років, бо не надають дозволу на виїзд при оформленні, хоча ще рік тому їздив до Польши та ОАЕ без проблем?!
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11.01.2023 12:53 Ответить
ні песков не бреше, а "несе пургу" - )(уйло ...
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11.01.2023 11:51 Ответить
Піщану
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11.01.2023 12:10 Ответить
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11.01.2023 12:20 Ответить
цей писок віщав, що кацапи не нападуть ...
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11.01.2023 11:49 Ответить
Бегите иваны пока не поздно. Всё будет пучком. Письков зуб даёт.)
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11.01.2023 11:49 Ответить
...зуб
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11.01.2023 11:52 Ответить
😁 та кому потрібен його гнилий зуб!
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11.01.2023 12:22 Ответить
https://t.me/c/1006836030/72284
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11.01.2023 11:53 Ответить
а піськов сам куди тікати буде?
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11.01.2023 11:58 Ответить
А з Росії так легко виїхати? А питання в яку країну поїхати бо не в кожній країні раді бачити громадян Росії
Наприклад Казахстан Грузія приймають але також не кожний туди поїде бо обмеження виїзду є і нехай ПЄСКОВ не бреше що з Росії легко виїхати
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11.01.2023 12:01 Ответить
Та нема так проблем з вилітом у південному напрямку.
А далі Стамбул, амбассада Канади:"Драсте, а я безневинна жертва кривавого режиму і потребую захисту".
Такого бл...дства, як у нас, немає.
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11.01.2023 12:10 Ответить
"Serhiy Tokolov",! ********** то на Рашці, де війну називають "спецоперацією" та без оголошення військового стану проводять мобілізацію із введенням обмеження на виїзд зовсім не вчора для силовиків, для тих хто не сплачує аліменти, боржників по кредитах а зараз і за призивним віком. А в Україні, як в НОРМАЛЬНІЙ державі війна називається війною, введено військовий час, і як у будь якій НОРМАЛЬНІЙ країні введені обмеження за віком саме через війну та військовий час не прикриваючись якимось фейковими назвами та обгрунтуваннями!!! У тому й різниця.
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11.01.2023 12:46 Ответить
Дякую за змістовний, чисто пропогондонський коментар, але звертаю увагу, що де юре війну "війною" в Україні теж не називають.
Уважніше з термінами.
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11.01.2023 14:44 Ответить
Некоректний переклад.
Не думаю, що російський вислів "информационная утка" на українську перекладається як "інформаційна качка"
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11.01.2023 12:03 Ответить
Як Гугл переклав, так і пішло
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11.01.2023 12:05 Ответить
Ви що, хочете, щоб редактор вам ще ото щось робив? Пфф, неначасі. Це ж вам не "лікар" виправлять на "лікаресса", отам би да, вистрілило.
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11.01.2023 12:23 Ответить
Взагалі то не "лікаресса" а ЛІКАРКА, томи ти "Stanislav Bryzhyk" ще ТОЙ перекладач! А стосовно терміну "утка" у пресі, то він англійського походження і не має потреби взагалі його перекладати як професійно журналістський, а просто перекласти побутово як брехня, неправда, наклеп і т.п.
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11.01.2023 12:33 Ответить
Шо, льолік, квитки на південь зовсім закінчилися
Чи сZZишь, що сААтечественнікі тайгу витопчуть, від військоматів ховаючись
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11.01.2023 12:03 Ответить
До того, зі слів Пєскова і інших кремлядей "утками" були повідомлення про повномасштабний напад на Україну з боку Рашки, про плани Кремля окуповувати та анексувати території України, про відступ з під Киева, Чернігова та Сум, про взагалі будь яку мобілізацію на Масквабаді, про відступи з Миколаївської, Харківської областей, у Херсонській області з правобережжя та з самого Херсону, як перед тим з острова Зміїний. Тому дивлячись на те скільки пєсковських "уток" виявилось правдою розумієш, що у роССійському новоязі стосовно новин слово "утка" відповідає значенню достовірної, перевіреної інформації!
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11.01.2023 12:25 Ответить
А, ну значит правда, раз Песков опроверг. Лучшего подтверждения трудно представить.
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11.01.2023 13:15 Ответить
А вот сынок этого писькина не дурак что бы идти на войну. А зачем ведь идиотов и так хватает
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11.01.2023 13:47 Ответить
 
 