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Песков назвал информационной диверсией сообщение о запрете выезда мужчин из России с 9 января, - росСМИ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщение о запрете выезда военнообязанных мужчин из РФ "информационной уткой".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме РИА Новости
"Песков назвал информационной уткой и диверсией уведомление о запрете выезда мужчин из России с 9 января", - говорится в сообщении.
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+23 Diesel_Sasha
показать весь комментарий11.01.2023 11:47
+9 Ярослав Sym
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+9 Garry Grant
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Реєстрація: 11 січня 2023
Заходив: 11 січня 2023 в 11:53
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Наприклад Казахстан Грузія приймають але також не кожний туди поїде бо обмеження виїзду є і нехай ПЄСКОВ не бреше що з Росії легко виїхати
А далі Стамбул, амбассада Канади:"Драсте, а я безневинна жертва кривавого режиму і потребую захисту".
Такого бл...дства, як у нас, немає.
Уважніше з термінами.
Не думаю, що російський вислів "информационная утка" на українську перекладається як "інформаційна качка"
Чи сZZишь, що сААтечественнікі тайгу витопчуть, від військоматів ховаючись