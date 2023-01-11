За минувшие сутки россияне убили 1 гражданского, 6 человек получили ранения, - ОП. ИНФОГРАФИКА

Российские военные за прошедшие сутки убили в Украине 1 гражданского, еще 6 человек получили ранения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии РФ за 10.01.2023 (по состоянию на 09:00 11.01.2023):

Донецкая область - 1 погибший, 1 раненый

Херсонская область – 5 раненых", - говорится в сообщении.

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