РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15467 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
241 0
война (46763) жертвы (1542) Тимошенко_Кирилл (421) Офис Президента (1692)

За минувшие сутки россияне убили 1 гражданского, 6 человек получили ранения, - ОП. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские военные за прошедшие сутки убили в Украине 1 гражданского, еще 6 человек получили ранения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии РФ за 10.01.2023 (по состоянию на 09:00 11.01.2023):

Донецкая область - 1 погибший, 1 раненый

Херсонская область – 5 раненых", - говорится в сообщении.

Также читайте: За прошедшие сутки россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области, 1 человек получил ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За минувшие сутки россияне убили 1 гражданского, 6 человек получили ранения, - ОП 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 