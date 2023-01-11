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Бои за Соледар и Бахмут показывают важность большей военной поддержки Украины, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бои за Соледар и Бахмут показывают, как важно усилить военную поддержку Украины в войне против России.

Об этом он сказал на брифинге с главой Еврокомиссии в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"В последние дни мы видели ожесточенные бои вокруг Бахмута и Соледара на востоке Украины. Это показывает снова смелость украинских военных, которые воюют для защиты своей Родины. Это также показывает, насколько жизненно важно, что мы усиливаем нашу военную поддержку Украины", - сказал Столтенберг. .

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Он приветствовал последние объявления США, Франции и Германии о том, что они скоро передадут боевые машины пехоты и легкие танки Украине, а также беспрецедентную поддержку всех союзников НАТО и стран-членов ЕС.

"Наша поддержка создает реальную разницу на поле боя. В это ключевое время войны мы должны делать гораздо больше, гораздо быстрее", - сказал Столтенберг.

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ВЖЕ з затримкою в місяць!
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11.01.2023 12:15 Ответить
Та хіба лише місяць! Він точного голова воєнного(!) блоку? "...бої за Соледар і Бахмут показують, наскільки важливо посилити військову підтримку". А зразу надати посилену допомогу і швидше закінчити війну - не варіант? Це як гасити пожежу, спочатку подмухавши на вогонь - не гасне, добре, візьму чашку з водою - не гасне, добре, відро води візьму.... І коли вже весь будинок горить, тоді заявити, мовляв, добре викличу вже пожежників.
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11.01.2023 12:23 Ответить
Танки де?
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11.01.2023 12:16 Ответить
Знову бла-бла-бла
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11.01.2023 12:16 Ответить
...когда эта говорящая голова болтать перестанет..
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11.01.2023 12:23 Ответить
"Піддайся, але переможи!" - таке правило є у боротьбі дзю-до.
От і для зміни ставлення лякливих і цинічних учасників формату "Рамштайн" до обстановки на війні з рашистською пітьмою українці мусили піти на ризиковий маневр з відступом зі своїх позицій перед Соледаром, щоби нав'язати супротивнику криваві ближні бої й показати, що без кардинального збільшення поставок Україні озброєння й техніки наступальної дії розгром і витіснення окупантів за кордони 1991 року здійснити неможливо.
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11.01.2023 12:32 Ответить
А раніше її не можна було надати? Чи ми все отримуватимемо лише коли почнемо відступати?
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11.01.2023 14:15 Ответить
 
 