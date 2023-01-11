Бои за Соледар и Бахмут показывают важность большей военной поддержки Украины, - Столтенберг
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бои за Соледар и Бахмут показывают, как важно усилить военную поддержку Украины в войне против России.
Об этом он сказал на брифинге с главой Еврокомиссии в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"В последние дни мы видели ожесточенные бои вокруг Бахмута и Соледара на востоке Украины. Это показывает снова смелость украинских военных, которые воюют для защиты своей Родины. Это также показывает, насколько жизненно важно, что мы усиливаем нашу военную поддержку Украины", - сказал Столтенберг. .
Он приветствовал последние объявления США, Франции и Германии о том, что они скоро передадут боевые машины пехоты и легкие танки Украине, а также беспрецедентную поддержку всех союзников НАТО и стран-членов ЕС.
"Наша поддержка создает реальную разницу на поле боя. В это ключевое время войны мы должны делать гораздо больше, гораздо быстрее", - сказал Столтенберг.
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От і для зміни ставлення лякливих і цинічних учасників формату "Рамштайн" до обстановки на війні з рашистською пітьмою українці мусили піти на ризиковий маневр з відступом зі своїх позицій перед Соледаром, щоби нав'язати супротивнику криваві ближні бої й показати, що без кардинального збільшення поставок Україні озброєння й техніки наступальної дії розгром і витіснення окупантів за кордони 1991 року здійснити неможливо.