РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15467 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
3 789 9
война (46763) Ходжес (135) переговоры с Россией (442)

Переговоры с Россией нереальны, ее нужно победить на поле боя, - генерал США Ходжес

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ходжес

Россия не собирается отказываться от своих максималистских целей. Поэтому идея о мирных переговорах с оккупантами на данном этапе нереальна.

Об этом бывший командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес заявил в интервью 24 каналу, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россияне не сдались. Более того, не изменили своих стратегических планов и максималистских целей. Поэтому, по-моему, идея о каких-то переговорах с Россией сейчас нереальна. Россию просто нужно победить на поле боя. Запад должен и дальше работать вместе и присылать в Украину все то, что мы обещали. Также нельзя снимать санкции", - сказал Ходжес.

Также читайте: Ходжес сомневается в возможности РФ повторно наступать в феврале

По его мнению, единственный вариант, в котором Кремль сможет добиться успеха в войне с Украиной – это растянуть ее. Москва надеется, что в таком случае Запад начнет терять желание помогать Украине и будет давить, чтобы украинские власти начали переговоры.

Американский генерал также подчеркнул, что Россия и дальше будет наносить удары по украинской инфраструктуре, насколько им хватит ракет.

Также читайте: Украина может освободить Крым к следующему лету, - американский генерал Ходжес

Он убежден, что Россия будет и дальше посылать на поле боя неопытных мобилизованных солдат "просто в мясорубку", чтобы затянуть боевые действия как можно дольше. Это единственная надежда кафиров, поскольку восстановить военную мощь в ближайшие годы они не смогут.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як в анекдоті: "... і лише патологоанатом знає все, але вже пізно". Так і тут - всі, хто знає, яку зброю надати Україні і закликає її негайно надати, знає, як перемогти ху..ла, як не йти йому на поступки і т.д - всі, на жаль, "колишні"...
показать весь комментарий
11.01.2023 12:26 Ответить
не згоден, це стосується і діючих військовиків
показать весь комментарий
11.01.2023 16:32 Ответить
А поле бою, це який відрізок території?
показать весь комментарий
11.01.2023 12:37 Ответить
З кацапами про мир домовляти... Всеодно нападуть коли матимуть змогу. Ту "країну" треба розвалити!
показать весь комментарий
11.01.2023 12:39 Ответить
Ваші слова та Байдену у вуха, пане генерале!
показать весь комментарий
11.01.2023 12:53 Ответить
Зі скаженою твариною не домовляються, її знищують.
показать весь комментарий
11.01.2023 13:31 Ответить
Не победить, а уничтожить и землю посыпать солью чтобы даже бурьян не вырос.
показать весь комментарий
11.01.2023 14:31 Ответить
Кацапів потрібно , дійсно , знищити під корінь і тільки після цього
можна очікувати на позитивний результат , бо ця мразота без
Украіни - ніщо
і вони це чудово розуміють !!😠
показать весь комментарий
11.01.2023 15:51 Ответить
Чому всі західні військовики адекватніші за політиків?
Бо не обтяжені політкоректністю і думками про майбутні вибори!
показать весь комментарий
11.01.2023 16:30 Ответить
 
 