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За минувшие сутки морпехи уничтожили 7 оккупантов и БПЛА, - ВМС. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бпла,безпілотник

Военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группирований, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС.

"В минувшие сутки, 10 декабря, морские пехотинцы уничтожили БПЛА и 7 оккупантов". – говорится в сообщении.

Как отмечается, артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам. Окончательные потери врага уточняются.

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За минувшие сутки морпехи уничтожили 7 оккупантов и БПЛА, - ВМС 01
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молодці морпіхи, герої, кожен день - успіх
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11.01.2023 13:13 Ответить
Хлопці , молимось за Вас - Ви Героі 👍🏼🙏🏼❤️
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11.01.2023 15:53 Ответить
Мені сподобалась така подача інфи. Знищили БПЛА, і так, між іншим, на додачу, ще й московитів замочили трохи, 7 штук. Браво.
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11.01.2023 18:39 Ответить
 
 