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За минувшие сутки морпехи уничтожили 7 оккупантов и БПЛА, - ВМС. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группирований, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС.
"В минувшие сутки, 10 декабря, морские пехотинцы уничтожили БПЛА и 7 оккупантов". – говорится в сообщении.
Как отмечается, артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам. Окончательные потери врага уточняются.
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