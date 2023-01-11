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Битва за Соледар очень важна, наши силы не дают врагу системно прорвать оборону, - Череватый

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

соледар

Защищая Соледар, наши военные не дают врагу прорвать оборону. В то же время, серьезность амбиций обеих сторон покажут следующие крупные операции.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Серьезность амбиций сторон покажут как раз следующие крупные операции. Битва за Соледар очень важна с точки зрения, что наши силы не дают врагу системно прорвать нашу оборону, не сделать окружение, о котором они мечтают, не выйти в тыл и затем на оперативное пространство, чтобы затем двигаться на Славянск и Краматорск", - объяснил Череватый.

Представитель Восточного группирования отметил и то, что во время обороны Соледара, наши герои массово уничтожают технику врага, а также сокращают его численность. Это, со своей стороны, является деморализационным фактором для россиян, поскольку даже самые "опытные" вагнеровцы не могут показать хоть какие-то подвиги.

Также читайте: Бои за Соледар и Бахмут показывают важность большей военной поддержки Украины, - Столтенберг
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Топ комментарии
+16
Залужний не ялинкою працює і навіть не псом Патроном, щоб його показували по тєлємарахвону. Чоловік роботою зайнятий - Перемогу кує.
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11.01.2023 13:06
+6
Дуже хитрий план... Це тіпа спецом відступили щоб налякати ЕС і США? В контактні бої щоб гинули наші найкращі бійці - герої?
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11.01.2023 12:47
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Чому вже кілька днів не чути і не видно Залужного? В нього інша думка з цього питання, ніж у ОП? Одного Сирського показують.
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11.01.2023 12:37 Ответить
Тому що Сирський керує цією ділянкою фронту.
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11.01.2023 13:02 Ответить
Залужний не ялинкою працює і навіть не псом Патроном, щоб його показували по тєлємарахвону. Чоловік роботою зайнятий - Перемогу кує.
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11.01.2023 13:06 Ответить
Так і я про те. Робота Залужного полягає не в тому, щоб бути кумиром, чи психотерапевтом для тих, хто не надто вірить у Господа. Залужний - лише знаряддя Його волі. І завдяки цьому добре робить свою роботу. Треба просто вірити, шо Господь з нами . І тому у наших ворогів шансів нема.
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11.01.2023 13:53 Ответить
Тільки при цьому з'являвся у ЗМІ перед Новим роком мало не щодня. Або повідомлення про нього були, з Міллі переговорив, тощо.
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11.01.2023 13:58 Ответить
Бо ситуація дозволяла. Зараз ситуація напружена і потребує підвищеної уваги і самовіддачі.
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11.01.2023 14:00 Ответить
Kacapi malenkije grupi zabrasyvajet,vot tut upravliajemyje mini prigodilis,oni srabatyvajet na 15km.Dlia pexoti do roti oni byli kak raz.
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11.01.2023 12:39 Ответить
Дуже хитрий план... Це тіпа спецом відступили щоб налякати ЕС і США? В контактні бої щоб гинули наші найкращі бійці - герої?
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11.01.2023 12:47 Ответить
Жест доброї волі блін
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11.01.2023 12:55 Ответить
В городі бузина...
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11.01.2023 12:49 Ответить
шо ти таке несеш....
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11.01.2023 12:53 Ответить
Якщо програвати, то мало хто взагалі захоче давати зброю. Бо вирішать, що це лише відтягування неминучого.
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11.01.2023 12:59 Ответить
Оркестр "вагнера" развлекает кобзона в аду. И личный состав всё увеличивается.
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11.01.2023 12:58 Ответить
Кацапи вже готують парад на - красній площі , в честь - взятія за щєку Соледара , а тут така халепа - ЗСУ ніяк не хочуть здаватись . пічалька . Петух - прігожин - в печалі ..
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11.01.2023 13:11 Ответить
На найбільш важкій ділянці ЗСУ воює з "пєтухом"?
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11.01.2023 14:04 Ответить
Забаньте цього орка будь ласка
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11.01.2023 13:40 Ответить
Бо вони нам не СОЮЗНИКИ, а ПАРТНЕРИ.
Ці країни нам нічого не винні, роблять те, що вважають за потрібне.
Не варто інфантільно перекладати з больної голови на здорову.
8 років в Україні війна, цього часу було мало для підготовки до вторгнення?
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11.01.2023 15:08 Ответить
Тут підоспів і новий - плач Ярославни гірькіна - сРунова .
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Стрелков Игорь Иванович

Взятие подразделениями «Вагнера» центра и большей части Соледара является несомненным тактическим успехом. Однако фронт врага НЕ прорван, окружить оборонявшие город части и подразделения не удалось. Противник создаёт новую линию обороны на западных окраинах, опираясь на соляные шахты. Бои за город ещё не закончены - западные окраины и пригороды придётся штурмовать. Командование врага определенно контролирует ситуацию и хотя отступление сопровождается неизбежными потерями ( в том числе, вероятно, сотнями «забытых» в застройке бойцов гарнизона) - управление сохраняется и о бегстве врага речи не идёт.
Что касается Бахмута, то пока ситуация там без существенных изменений, хотя охват города с севера существенно ухудшит перспективы дальнейшей обороны.
Также проблематичным становится положение ВСУ в районе Северска. Но как раз данный пункт особой ценности ни с какой точки зрения не представляет и для длительной обороны неудобен. В случае дальнейшего продвижения наших сил к северу и северо-западу от Соледара - он будет почти непременно оставлен противником без упорной обороны. Однако для этого ещё предстоит взять окружающие город высоты.
Как уже не раз писал и говорил - даже падение всей укреплённой линии Бахмут-Соледар-Северск к крушению фронта ВСУ не приведёт - в тылу у них главный укрепрайон на Донбассе - Славянско-Краматорский. И до него ещё надо дойти.
Собирается ли наше командование ограничиться постепенным выдавливанием врага с позиции на позицию на Донбассе, или где-то готовится новый главный удар - мне не известно. Пока боевые действия идут по сценарию, стратегически выгодному США - для которых чем дольше Россия будет истощать свои силы в тактических и ничего не решающих сражениях на Донбассе - тем лучше. Резервы у ВСУ есть, более того - активно создаются новые. Поставки значительного количества современной боевой техники странами НАТО уже объявлены и будут выполнены до весны. Никакой «заморозки конфликта» (страстно желаемой в Кремле) не будет - дорогих американских партнеров вполне устраивает, чтобы русские убивали русских как можно дольше. Мнение русских (а также тех, кто ими управляет) партнеров не интересует.
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11.01.2023 13:45 Ответить
За всем стоят США? А нах вы в Украину влезли,падлы? США заставили? Что там в голове? Загадка Вселенной.
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11.01.2023 13:56 Ответить
Там в голові - солома .
Гірькін у суто військових справах ще нічого , шурупає ,, а що до політики і гуманітарних питань - баран бараном .
Меле постійно якусь х..ню , то про американських радників Зелі що мовляв - окупували всю на Банкову , то про морпіхів США на Абрамсах під Донецьком ,, то про якихось поляків під Сватовом , то ще щось . І жодного слова про те - звідки він це взяв . !! От просто йому так хоцца і все , вірте йому мовляв - на слово і не задавайте питань ..
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11.01.2023 14:11 Ответить
Если немытые такой ценой будут захватывать каждую автобусную остановку, то и до них дойдет простая мысль - накуя?
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11.01.2023 13:48 Ответить
Тут постили фотку з прігожиним, де він в оточенні вагнерівців стоїть у підземному сховищі. Писали, що це не копальні у Соледарі, а якась печера у Донецькій області. Причому на доказ цього додавали фото цієї печери. Але є ще одна фотка, де він знов під землею, але цього разу вже не в печері, а тунелі з бетонними стінами. Споруда явно штучного походження, отже можна зробити висновок, що це все ж таки копальні під Соледаром.
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11.01.2023 14:13 Ответить
Ось вона, до речі:

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11.01.2023 17:07 Ответить
 
 