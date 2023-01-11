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Новости ОбществоВойна в Украине
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образование (2225) Херсонщина (3501) коллаборационизм (681)

В Херсонской области будут судить "начальницу отдела образования Каховки", которая внедряла российские стандарты образования

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

колаборантк

В Херсонской области будут судить за коллаборационную деятельность так называемую "начальницу отдела образования, спорта, культуры и молодежи ВГА Каховки".

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры и Каховской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жительницы Каховки по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Как отмечается, в апреле 2022 года она добровольно согласилась на предложение представителей оккупационных властей и заняла должность так называемого "начальника отдела образования, спорта, культуры и молодежи военно-гражданской администрации города Каховка".

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На псевдодолжности обвиняемая "назначала" на должности директоров школ, которые согласились подчиняться оккупационной администрации и проводили инвентаризацию материальных ценностей заведений среднего образования.

Также обвиняемая помогала оккупационным властям внедрять на территории области учебный процесс по стандартам образования РФ.
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Топ комментарии
+15
А морда навіщо заблюрена? А,ну так. Ій же ще в системі освіти працювати...
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11.01.2023 13:01
+10
І не просто працювати, а керувати!
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11.01.2023 13:02
+6
Скоро в депутати піде від слуг народа
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11.01.2023 13:09
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Правила форума Совет форумчан
на гіляку запроданку кацапську !!!
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11.01.2023 12:55 Ответить
В тюрмі теж треба запроваджувати "стандарти освіти"...
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11.01.2023 13:04 Ответить
А морда навіщо заблюрена? А,ну так. Ій же ще в системі освіти працювати...
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11.01.2023 13:01 Ответить
І не просто працювати, а керувати!
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11.01.2023 13:02 Ответить
Ну це навіть не обговорюється. Ії пожаліти треба,що така легковажна: спалилася. Більшість людей навіть уявити не може,скільки її коллєґ по Україні «ждут асвабадітєлє»
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11.01.2023 13:06 Ответить
Скоро в депутати піде від слуг народа
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11.01.2023 13:09 Ответить
Одне й те саме кожен раз. Тому що Україна - це правова держава і, навіть, під час дії правового режиму військового стану кожен гарантовано має: право на справедливий суд і право на життя.
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11.01.2023 14:34 Ответить
Каховка, Каховка родная винтовка...
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11.01.2023 13:10 Ответить
Васю, мент каховский, не лавкой и баранами с бахчой надо было заниматься и не алкашню мутузить, всем цэментовозом на одного, а выявлять вату каховскую... За какой .ер тебя 3 года назад повысили в звании, хтозна. ННН-энный любитель постить зайчиков на ментовской теме.
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11.01.2023 13:17 Ответить
Думала ***** шо кацапня прішла надолгА
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11.01.2023 13:31 Ответить
Думала что под парашниками ей жилось бы лучше? С какой стати?
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11.01.2023 13:44 Ответить
Коли вона вийде з тюрми /якщо посадять/,у неї буде паспорт України і вона зможе голосувати, а це жах! Потрібен закон про негромадян.
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11.01.2023 13:50 Ответить
***** крашена.
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11.01.2023 13:52 Ответить
Надоело повторять, 90% предателей гос-служащие исполнительной власти! +менты! Причем во власти давно от 10 лет в системе. Почему? Скорее всего, да уверен кто от 50 лет и старше все комуняки. Не стоило улицы и памятники трогать---всегда успеть можно. Сто раз печатал, у кого был партбилет кп совка и партии регионов, убрать со всех мест абсолютно. Хотябы при оранжевых. Это была бы декомунизация. А так.... фуфло и лапша лахтакам хохлам на уши. Получили войну все.
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11.01.2023 14:01 Ответить
Ніхто зі зрадників нічого не боїться, тому що знають, що "толерантність, демократія, чєловєческіє цєнності"

І якщо навіть посадять, то через місяць два знову на волі, коли втихне суспільний розголос..

Якби знали, що будуть гарантовано повішені чи розстріляні за зраду, то тоді були би інші розклади, але так не буде, бо "ми йдемо в Європу, а там такі методи неприйнятні", а те, що судова система України наскрізь продажна і насичена ворожими агентами - це як завжди, залишається за дужками.
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11.01.2023 14:26 Ответить
что бутылку тяжело найти
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11.01.2023 14:35 Ответить
 
 