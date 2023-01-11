В Херсонской области будут судить "начальницу отдела образования Каховки", которая внедряла российские стандарты образования

В Херсонской области будут судить за коллаборационную деятельность так называемую "начальницу отдела образования, спорта, культуры и молодежи ВГА Каховки".

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры и Каховской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жительницы Каховки по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Как отмечается, в апреле 2022 года она добровольно согласилась на предложение представителей оккупационных властей и заняла должность так называемого "начальника отдела образования, спорта, культуры и молодежи военно-гражданской администрации города Каховка".

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На псевдодолжности обвиняемая "назначала" на должности директоров школ, которые согласились подчиняться оккупационной администрации и проводили инвентаризацию материальных ценностей заведений среднего образования.

Также обвиняемая помогала оккупационным властям внедрять на территории области учебный процесс по стандартам образования РФ.