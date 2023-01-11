В Херсонской области будут судить "начальницу отдела образования Каховки", которая внедряла российские стандарты образования
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В Херсонской области будут судить за коллаборационную деятельность так называемую "начальницу отдела образования, спорта, культуры и молодежи ВГА Каховки".
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.
Прокуроры Херсонской областной прокуратуры и Каховской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жительницы Каховки по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).
Как отмечается, в апреле 2022 года она добровольно согласилась на предложение представителей оккупационных властей и заняла должность так называемого "начальника отдела образования, спорта, культуры и молодежи военно-гражданской администрации города Каховка".
На псевдодолжности обвиняемая "назначала" на должности директоров школ, которые согласились подчиняться оккупационной администрации и проводили инвентаризацию материальных ценностей заведений среднего образования.
Также обвиняемая помогала оккупационным властям внедрять на территории области учебный процесс по стандартам образования РФ.
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І якщо навіть посадять, то через місяць два знову на волі, коли втихне суспільний розголос..
Якби знали, що будуть гарантовано повішені чи розстріляні за зраду, то тоді були би інші розклади, але так не буде, бо "ми йдемо в Європу, а там такі методи неприйнятні", а те, що судова система України наскрізь продажна і насичена ворожими агентами - це як завжди, залишається за дужками.