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Новости Политика Украины
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опрос (2619) реформы (3866) членство в ЕС (776) Шабунин (464)

Более 70% украинцев поддерживают требование ЕС о реформах для открытия переговоров о вступлении, - опрос "ИНФО САПИЕНС"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

єс,євросоюз

Большинство украинцев поддерживают, что Евросоюз для открытия переговоров о вступлении требует от Украины реформ. Безусловно, правильным это считают чуть меньше половины.

Таковы результаты опроса, проведенного "ИНФО САПИЕНС" по заказу Центра "Новая Европа", сообщает Цензор.НЕТ.

На вопрос о том, правильно ли то, что ЕС требует от Украины реформ для открытия переговоров о вступлении, утвердительно в тех или иных формулировках ответили 73% опрошенных.

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Из них 28,5% выбрали ответ, что это правильно, потому что реформы – в интересах Украины, 18,6% выбрали схожий ответ – что согласны и ЕС должен требовать выполнения реформ как можно скорее.

25,9% считают, что требование реформ верно, но Брюссель должен быть более снисходительным, учитывая, что в Украине война.

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Только 9,3% считают, что Евросоюз не может требовать от Украины реформ во время войны, и столько же считают, что Украину должны принять в блок без каких-либо условий.

5,5% опрошенных не определились с мнением; 2,9% опрошенных считают, что Украине не нужно вступать в ЕС.

60,1% опрошенных считают правильным, когда чиновники ЕС напоминают о проблеме коррупции в Украине и уверены, что давление Евросоюза поможет преодолеть ее.

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В то же время, почти 20% считают, что на время войны это не является главной проблемой и Евросоюз должен был оказать приоритетом военную помощь; 8,7% считают, что ЕС "не должен бы поучать Украину".

Глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин считает, что в течение последнего года ЕС почти не давил на Украину в плане реформ.

"Однако действия отдельных топ-чиновников, к сожалению, изменят это уже в ближайшей перспективе. Хорошо, что это давление ЕС будет опираться на столь широкую общественную поддержку", - написал он в фейсбуке.
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Топ комментарии
+10
ЄС вимагає припинити переслідування опозиції, чи ето другоє?
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11.01.2023 13:42
+9
Дуже приємна новина яка дає надію, що переважна більшість громадян України добре розуміють, що у ЄС треба йти не заради факту перебування у цьому союзі, а заради налагодження власного життя, зменшення корупції та кумовства й не дозволять "слугам" обмежитися лише видимістю "реформ" та прийняттям незрозумілих законів які замість покращення принесуть лише узурпацію влади та притиснення громадянських прав і свобод!!!
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11.01.2023 13:54
+8
"Я вам нічєво нє должен!" (с)
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11.01.2023 13:57
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Правила форума Совет форумчан
ЄС вимагає припинити переслідування опозиції, чи ето другоє?
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11.01.2023 13:42 Ответить
30% відсотків довбайобів?
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11.01.2023 13:44 Ответить
Дуже приємна новина яка дає надію, що переважна більшість громадян України добре розуміють, що у ЄС треба йти не заради факту перебування у цьому союзі, а заради налагодження власного життя, зменшення корупції та кумовства й не дозволять "слугам" обмежитися лише видимістю "реформ" та прийняттям незрозумілих законів які замість покращення принесуть лише узурпацію влади та притиснення громадянських прав і свобод!!!
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11.01.2023 13:54 Ответить
Теоретично-так, файно, як за книжкою, практично-маячня.
Ситуація залишиться без істотних змін.
Але влада буде 7мильними кроками пертись у ЄС, бо вже відчула у минулому році смак мілліардних субсидій.
Це головний стимул.
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11.01.2023 14:51 Ответить
"Я вам нічєво нє должен!" (с)
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11.01.2023 13:57 Ответить
"Но отвєчать прійдьотса")
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11.01.2023 16:39 Ответить
Никакой Европы нам не видать, до решения окончательно и бесповоротно ключевого вопроса ( причём самими нами, а не ЕС и Штатами) : почему народ воюет вот прямо сейчас в Соледаре и донатит на войну, а шваль, которая украинские гавно-политики, упиваются шампусиком и эскортницами в Монако-Куршевельских батальонах
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11.01.2023 14:02 Ответить
Реформи однозначно треба провести! Інакше Європа ризикує в особі України з її "зеленим" керівництвом отримати ще одну Угорщину. А це нікому не потрібно...
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11.01.2023 14:07 Ответить
Zелених треба додавлювати, без тиску ні наякі реформи вони не підуть.
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11.01.2023 14:15 Ответить
Фонд боротьби з корупцією В.Шабуніна замовляє соціологічні опитування? Непогано фінансується, як я подивлюсь...
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11.01.2023 14:31 Ответить
Меня опять никто не спрашивал. Ни разу за всю жизнь. Хотя живу в Харькове, хожу по улицам и мой номер телефона есть во всех возможных базах. Терзают смутные сомнения...
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11.01.2023 14:39 Ответить
Ну даремно Ви так, вони вже мали перерости у впевненість
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11.01.2023 14:54 Ответить
....в тих чи інших формулюваннях відповіли ствердно 73%.....

знову? 73? %?

як на мене, то це виглядає трішки підозріло, щодо реальності цих "опитувань".
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11.01.2023 14:56 Ответить
Виходить ті злощасні 73%, якими боти уже 4й рік сверлять мізки читачів, перевернули з ніг на голову
Якщо це опитування відповідає дійсності, то "2.9% опитаних вважають, що Україні не потрібно вступати до ЄС" - реальний електорат ОПєзж ригів та їх сателітів, які за дивних обставин завжди отримували 10% і більше.
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11.01.2023 16:52 Ответить
 
 