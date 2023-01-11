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Новости Общество
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КГГА (2931) кладбище (257) мемориал (144) Поворозник (118)

Кабмин принял решение о создании Национального военного кладбища на Лысой горе в Киеве, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Общество

поворозник

Национальное военное кладбище в Киеве обустроят на Лысой горе. Соответствующее решение было принято Кабинетом Министров Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в интервью ТСН первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

За этот вопрос также проголосовал и Киевсовет.

"Да, такое кладбище должно быть обустроено в столице! Думаю, что в этом вопросе нам нужно уже от слов переходить к конкретным действиям. Город предлагал место для проведения почетных захоронений рядом с Бабьим Яром, но Кабинетом министров было принято другое решение. И оно было поддержано Киевсоветом об обустройстве Национального военного кладбища на Лысой горе", – заявил Поворозник.

Также читайте: Экологи Киева предлагают участки для мемориального кладбища вместо урочища "Лиса гора"

Замглавы КГГА добавил, все еще продолжаются дискуссии между оппонентами по этому вопросу.

"Но по моему мнению, нам уже нужно переходить от разговоров к конкретным делам. Нужно достойно чтить память павших героев. Это должно быть мемориальное место и точно не на окраине столицы", – резюмировал Поворозник.
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Топ комментарии
+15
На Лисій горі пам'ятка старовинної фортифікації Лисогірський форт, там унікальна для великого міста природна зона з рослинами і тваринами які в великих містах більше ніде не побачиш.
Крім того в царські часи там вішали і закопували страчених злочинців в безіменних могилах (їх там більше 100) . Це в цьому місці треба ховати наших Героїв ?
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11.01.2023 14:20
+9
А що, Бабин Яр приватизований цікавими людьми, провіднками цікавих концепцій? Так нчгадаю, що у Бабиному Яру німцями було розстріляно також і ОУНівців, члені маршової групи і Рацонного та інших проводів, серед яких бкла і відома письменниця Олена Теліга. Сходе на те, що у Бабиному Яру хтось хоче зробити меморіал однієї нації, хоча там розстріляно в тому числі і тисячі українців.
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11.01.2023 14:17
+6
Авжеж. Ями копати дешевше,ніж налагоджувати серійне виробництво *********** та безпілотників впродовж року війни . Тут ніякої бюрократії...
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11.01.2023 14:15
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Авжеж. Ями копати дешевше,ніж налагоджувати серійне виробництво *********** та безпілотників впродовж року війни . Тут ніякої бюрократії...
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11.01.2023 14:15 Ответить
А що, Бабин Яр приватизований цікавими людьми, провіднками цікавих концепцій? Так нчгадаю, що у Бабиному Яру німцями було розстріляно також і ОУНівців, члені маршової групи і Рацонного та інших проводів, серед яких бкла і відома письменниця Олена Теліга. Сходе на те, що у Бабиному Яру хтось хоче зробити меморіал однієї нації, хоча там розстріляно в тому числі і тисячі українців.
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11.01.2023 14:17 Ответить
Можливо й так. Це було б дуже гидко, якщо так.
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11.01.2023 14:21 Ответить
Там для меморіалу зруйнували і слов'янські поховання, великі цвинтарі.. Розійдись Київ Володя зі своєю шоблою приліз і все забрав для тієї меншості, до якої належить його рід і за гроші російських євреїв. Патріотизмом аж пре, так 73%?
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11.01.2023 16:33 Ответить
Ось і я про це саме. Не варто тривожити древні капища.
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11.01.2023 16:40 Ответить
А чому не поруч з Бабиним Яром? Там вже є і військове кладовище й поховання загиблих під час війни киян. Меморіал там був би доречний.
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11.01.2023 14:19 Ответить
Нащо ви ставите питання,на яке відповідь прекрасно знаєте?
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11.01.2023 14:22 Ответить
Я ставлю питання, бо його потрібно ставити. Незважаючи на те, що зню я.
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11.01.2023 14:23 Ответить
Через рік, можливо два там обов'язково буде цей цвинтар і поховання наших героїв. Дайте досидіти свій срок Володі і його оточенню, далі все зміниться і ніяки телемарафони не допоможуть.
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11.01.2023 16:35 Ответить
Турбота тут зайва. Досидять в іншому місці.
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11.01.2023 18:46 Ответить
Там вже місця нема, якщо ви про Лук'янівське військове кладовище.
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11.01.2023 15:37 Ответить
Я про урочище Бабин Яр. Там зараз така собі незабудована паркова зона - місця для меморіалу достатньо. А Лук'янівське військове кладовище зовсім поруч, звісно там вже немає місця для поховань.
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11.01.2023 21:43 Ответить
Більш конкретно - я мав на увазі зелену зону вище Кирилівської церкви до вул. Дорогожицької.
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11.01.2023 22:13 Ответить
На Лисій горі пам'ятка старовинної фортифікації Лисогірський форт, там унікальна для великого міста природна зона з рослинами і тваринами які в великих містах більше ніде не побачиш.
Крім того в царські часи там вішали і закопували страчених злочинців в безіменних могилах (їх там більше 100) . Це в цьому місці треба ховати наших Героїв ?
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11.01.2023 14:20 Ответить
Є ж така традиція з прахом померлих. Гарно й безпечно. Склеп облаштувати й там зберігати аби родичам було куди прийти для спогадів.
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11.01.2023 14:32 Ответить
А що іншого місця нема ? Все вже розподілене
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11.01.2023 14:45 Ответить
в іншому місті можливо відбудувати башатоповерхівку
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11.01.2023 15:51 Ответить
Ховати героїв там де раніше ховали страчених злочинців?
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11.01.2023 15:51 Ответить
 
 