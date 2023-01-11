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Народный депутат от "Слуги народа" Бондарь обвинила авторов законопроекта 5655 во лжи

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

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Народный депутат от "Слуги народа" Анна Бондарь заявила, что авторы скандального законопроекта 5655 о "градостроительной реформе" ввели в заблуждение Верховную Раду, когда заявили, что учли все замечания НАПК и что реформа базируется на градостроительной модели ведущих европейских стран и США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Анна Бондарь написала на своей странице в Facebook.

"На подкомитете нам говорили, что ВСЕ замечания НАПК сняты, мол, на комитете будут представители, спросите. На комитете представителей НАПК не было. Или не сообщили, или не впустили в зум, как и Министерство культуры и информационной политики Украины и Национальный Союз Архитекторов Украины – НСАУ. Но простой анализ текста показал, что НЕ ВСЕ учтено. Кстати, то, что учтено, сделано таким образом, чтобы не было возможности выполнить. Ложь на лжи", - заявила Анна Бондарь.

Также, по ее словам, не соответствует действительности утверждение авторов законопроекта о том, что при его подготовке использовались модели европейских стран и США.

"Есть время и есть вдохновение подробно ознакомиться с "американской", "британской" и "французской" моделью, на которые ссылаются авторы законопроекта. Спойлер: 5655 не имеет к этому отношению. Частного градостроительного контроля в этих странах не существует. Об этой лжи готовлю основательные материалы. Что неприятно в этой ситуации, это то, что заявления: все учтено, это "американская", "французская", "английская" модель повлияли на депутатов, отдавших свой голос "за", - отметила народная депутат.

Бондарь поблагодарила Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции за четкую и последовательную позицию, а также обнародовала письмо, в котором содержится перечень неучтенных замечаний НАПК.

Ранее сообщалось, что законопроект №5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы градостроительной деятельности" вызвал резкую критику в обществе. НАПК, Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины, Ассоциация городов Украины и другие настаивали на доработке этого законопроекта. Однако 13 декабря Верховная Рада 228 голосами приняла законопроект в целом. Сейчас он находится на подписи Президента. Петиция о ветировании законопроекта №5655 набрала необходимые 25 000 голосов за несколько часов, а в общей сложности ее подписали более 42 000 украинцев. Кроме того, обращение к Президенту о применении права вето к этому закону подписали десятки общественных организаций и представителей ведущих СМИ.
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Топ комментарии
+18
Депутатка Шуляк - аферистка.
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11.01.2023 14:40
+17
Ситуація - знайдено фундамент одного з палаців Князя Володимира в Київі на ділянці яку розробляє відомий забудовник, думаєте там на цьому фундаменті не буде побудована галіма багатоповерхівка навіть без підземного паркінгу ?
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11.01.2023 14:22
+16
"слуги" ж голосують не читаючи закони. По відмашці своїх паханів Стефанчука, Арахамії, Колі-котлети.
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11.01.2023 14:33
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Ой, та не може того бути!
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11.01.2023 14:21 Ответить
Депутатка Шуляк - аферистка.
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11.01.2023 14:40 Ответить
А ці дурачки з слуги урода, їм підсунь "дарствєнную" на їхню квартиру/машину і скажи, що то просто бумажка, вони підпишуть не дивлячись. ****, кого навибирало тупе бидло в ВР, таке саме тупе бидло
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11.01.2023 16:35 Ответить
Яка зручна позиція - спочатку ******* депутати-виродки "заробляють" на голосуванні антидержавницьких законів а потім заявляють що їх обманули так звані автори-пройдисвіти. Хватить!?! Нікчемні покидьки, прийде час відповісте за все.
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11.01.2023 16:04 Ответить
Ситуація - знайдено фундамент одного з палаців Князя Володимира в Київі на ділянці яку розробляє відомий забудовник, думаєте там на цьому фундаменті не буде побудована галіма багатоповерхівка навіть без підземного паркінгу ?
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11.01.2023 14:22 Ответить
Шахраі-мошенники.
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11.01.2023 14:24 Ответить
і шо? може шуляк ноги повідриваєте щоб не бігала до шпиталю наших воїнів оббріхувати?
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11.01.2023 14:24 Ответить
Ваші воєнні хай не піаряться на законах, а виконують свій обов'язок.
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12.01.2023 23:44 Ответить
Згадала баба, як дівкою була - на#єра цей лемент тепер, коли закон вже прийнятий? Якщо знали, що "все брехня", навіщо голосували? Що за...
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11.01.2023 14:25 Ответить
щоб відізвати.
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11.01.2023 14:30 Ответить
Чи їй хтось заборонив виконувати свої прямі депутатські обов'язки - ознайомитися з тим, за що голосуєш, подавати свої правки і пропозиції, переконувати колег по зраді у шкідливості для держави ОПешної ініціативи?

Мабуть відчувають початок незворотніх тевтонічних процесів і як наслідок - перевзуваються на ходу, стахановськими темпами масово почнуть міняти свою антинародну окраску.
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11.01.2023 17:05 Ответить
ха-ха-ха!

бджоли проти меду?????

НЕ ВІРЮ У ЩІРІСТЬ приСЛУГ! КРАПКА!
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11.01.2023 14:25 Ответить
Мери міст ніяк не заспокояться, в них зараз прикривають корупційний краник.
Бути мером в Україні це лише бізнес, через те вони зараз ниють як свині, хочуть щоб було як раніше.
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11.01.2023 14:26 Ответить
ой молодець, візьми у андрійка єрмака цукерку
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11.01.2023 14:29 Ответить
Стільки тупості в одному реченні я вже давно тут не бачив!
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11.01.2023 18:10 Ответить
Підтримую )))
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12.01.2023 23:45 Ответить
Ввели в оману тому що головний слуга Вовка Оманський.
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11.01.2023 14:27 Ответить
Ситуація з цим законом нагадує закон про продаж землі, декілька років тому.
В цивілізованих країнах вже сто років тому як можна продавати землю, а також там існують аналоги законів 5655.
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11.01.2023 14:28 Ответить
В обох випадках Зеля провів у ВР аферу.
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11.01.2023 14:43 Ответить
Так то в цивілізовах країнах
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11.01.2023 14:47 Ответить
Покажить мені країну де можна купувати землю по 10 000 га !
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11.01.2023 16:16 Ответить
І країну, де власник відмовився продати свою землю, олігарх законно (за земельною аферою) зможе забрати землю через суд.
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11.01.2023 17:11 Ответить
А що заважало ретельно ознайомитись перед голосуванням
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11.01.2023 14:29 Ответить
"слуги" ж голосують не читаючи закони. По відмашці своїх паханів Стефанчука, Арахамії, Колі-котлети.
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11.01.2023 14:33 Ответить
Слуги отримали конверти.
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11.01.2023 14:53 Ответить
просто они не вміють читати
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11.01.2023 15:48 Ответить
Сімейка єрмаків та забудовники-риги це не корупція?
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11.01.2023 14:35 Ответить
Єрмак і Столар уклали «олігархічний союз для чергового дерибану Києва»...

https://zn.ua/ukr/POLITICS/jermak-i-stolar-uklali-oliharkhichnij-sojuz-dlja-cherhovoho-deribanu-kijeva-prjamo-pid-nosom-u-zelenskoho-chernenko.html
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11.01.2023 14:36 Ответить
При всій повазі до вашої обізнаності, який мені хєр що забудовники тепер будуть домовлятися на рівні оп і все буде грабуватися централізовано як заповів нам Віктор Федорович і його Саня Стоматолог? А місцеве самоврядування фактично знищене? Вилікували хворого відтинанням голови
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11.01.2023 14:41 Ответить
"На підкомітеті нам казали..."-а у того, хто "казали", є прізвище?
Хто вас ввів оману?
Це людина чи штучний інтелект?
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11.01.2023 14:33 Ответить
Обманули меня..... А то что ты соизволила закон прочитать только после скандала, а не до принятия - это как?
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11.01.2023 14:35 Ответить
жулики
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11.01.2023 14:36 Ответить
Скільки та омана забудовникам коштувала, по 50 тищ зеленських на служебне рило?
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11.01.2023 14:39 Ответить
Яка б не була та Бондар, треба разом з нею вимагати перегляду цього закону.
Кошмарити її можна паралельно.

Але якщо вам "треба не шашечки , а їхать", треба вимагати скасувати цей закон. Бондар це вторинне
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11.01.2023 14:44 Ответить
Закон добрий, але мери крадії від нього у шоці
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12.01.2023 23:49 Ответить
Не заважайте ОП відбудовувати країну! Точніше будувати зекурятники за скажені гроші під контролем завгоспа канцелярії !
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11.01.2023 14:54 Ответить
А чого цю брехуху ще й досі не вигнали? Ааа.... вона ж очолює партію Слуга народу
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11.01.2023 15:01 Ответить
Мабуть тому що брехню каже Бондар Ганна, яка доречі з самого початку голосувала «проти» так в чому її обманули ? Інакше би мабуть голосувала «за» ??
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12.01.2023 23:50 Ответить
Тобто ці курви навіть не читають, за що голосують. Ця курва зараз це підтвердила.
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11.01.2023 15:02 Ответить
Саме курва Бондар і бачить в нас дурнів стверджуючи що когось там обманули, тільки питання, вона то голосувала «проти»…… а в інакшому випадку голосувала би «за» ????? Ось так…..
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12.01.2023 23:51 Ответить
Спочатку лобістку будівельників призначили головою з питань містобудування, аж раптом такий нежданчик, вона протягнула закон на корить забудовників
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11.01.2023 15:07 Ответить
ВУ депутатів мізків нема тільки корито воно не пусте от 228 і проголосували і зеленський теж підпише бо все що сказано више відноситься і до нього
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11.01.2023 15:26 Ответить
Уже не підпише, і так достатньо уже смердить від цього бєрєменского музиканта, куди вже далі?
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11.01.2023 17:19 Ответить
ВР ви там що, уху їли? Ви маєте кожну літеру, кожну кому в проекті закону прочитати, вивчити, а не на слово комусь вірити. Бо інакше яка з вас користь, навіщо ви потрібні?
Приймати закони які пишуть олігархи, не читаючи?
А чи знаєте, кохані, що це злочин?
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11.01.2023 16:19 Ответить
Не читати за що голосуєш на жаль не злочин, але яскравий маркер для негайної заміни тих приймаючих.
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11.01.2023 17:23 Ответить
Все вони читають, це Ганна Бондар брехню пише, вона голосувала «проти» тому хай не бреше зараз…..
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12.01.2023 23:53 Ответить
Сволота Шуліка! Відповість "за базар"...
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11.01.2023 18:26 Ответить
Приємно здивована Хтось з цього шапіто вміє читати
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11.01.2023 18:56 Ответить
Брехня, Ганна Бондар не може стверджувати про обман оскільки вона з самого початку на голосуванні зазначила, що вона проти закону 5655, про що може свідчити офіційний документ поіменного голосування, так що ганьба таким брехунам, як сама ж Ганна Бондар. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=21955
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12.01.2023 23:41 Ответить
 
 