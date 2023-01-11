Петиция к Зеленскому по поводу лишения мандатов нардепов от ОПЗЖ не обновляется полсуток. Счет голосов остановился, – журналист Романенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Лишение гражданства Медведчука, Казака, Деркача и Кузьмина является попыткой Офиса Президента отвлечь внимание от требования общественности выбросить ОПЗЖ из политической жизни страны
Об этом пишет в Фейсбуке общественный деятель, журналист Юрий Романенко, передает Цензор.НЕТ.
"Лишение (гражданства. – Ред.) четверки Медведчука и К – это попытка Офиса отвлечь внимание от требования общественности выбросить ОПЗЖ из политической жизни страны. Просто все прекрасно понимают, что забрать гражданство у Медведчука или Кузьмина, которые в России, ничего не стоит. А вот выбросить остатки ОПЗЖ из парламента и зачистить от ОПЗЖ местные советы - задача непосильная, потому что начнет разрывать массу договорняков, которые выгодны властям", - пишет он.
Он обращает внимание на то, что в Раде "запуганные ОПЗЖ" голосуют за любые инициативы ОП.
"Однако все начинается именно с этого. В 2004 году не разогнали Партию регионов, потом не разгоняли ее же в 2014 году, а потом "боролись" с Медведчуком при Порошенко, да так боролись, что он купил четыре канала, долю в топливном бизнесе и финансировал кучу политического дерьма, который готовил реванш России. Затем это дерьмо на захваченных территориях после 24 февраля помогало проводить зачистку проукраинских сил. Поэтому, пока это зло не добито, оно будет воспроизводиться снова и снова", - продолжает Романенко.
Он также обращает внимание, что уже половину суток петиция по изгнанию ОПЗЖ из советов всех уровней не обновляется.
"После того, как мы вышли в эфир вчера за 5 минут, ее подписали 1000 человек, а потом еще полторы тысячи в час, а потом счет голосов остановился. ОП кто-то ответственен за сайт? Вы понимаете, что этим показываете, что ваши идеи о голосования через "Действие" прямо сейчас дискредитируются, поскольку очевидно, что подсчет голосов будет производиться таким же выборочным путем? За одних будет голосование, а за других – нет. Это позор!", - резюмирует он.
Он также просит всех желающих поддержать петицию по поводу обращения Зеленского в ВР для рассмотрения законопроектов о лишении мандатов депутатов от ОПЗЖ.
Пожалуйста, подождите...
https://youtu.be/LHzbd9VPg7s
Бригада.
Зеленые мошенники "готовятся" к проведению выборов через электронное голосование (как в россии)
Зареєстрована на порталі Петицій до президента, але відвернута модерацієй ше у травні 2022
Шановний пан Зеленський до вас моє прохання як громадянина України і громадян України добровільно залишити свій пост, так як ви і обіцяли у своєму інтервю руській службі BBC :
"Если я не сумею закончить войну, значит, должен будет прийти другой человек."
Війну на Донбасі ви не закінчили, своїм керуванням починаючи з 2019 року і незакуплівею вашим Міноборони *********** і техніки для ЗСУ ви спровокували росію на напад на Україну 24 лютого 2022 року. Ви казали що не ціпляєтесь за владу і готові піти сам, в що я і вірю, бо знаю що слова людей мають вагу.
За вашою згодою були зняти 5 кіл захисту на Чонгарі (кримському перешейку), розміновані великі площі і відтіля були виведені війська і артилерія завдяки чому росіяни з Криму 24 лютого 2022 року безперешкодно зайшли військовими колонами на територію України. Це потягнуло за собою захоплення півдня України, Запорізької АЕС і Маріуполя. У Маріуполі було вбито біля 20 000 людей, саме місто вщент зруйноване.
По закону вас не мають права переслідувати як колишнього президента України, тому боятися вам нічого, просто залиште свій пост, як людина яка не впоралася зі своїми обовязками.
Не шукайте в цьому російський слід, багато українців чекає що Україну очолить справжній патріот України і без вас Україна гарно обійдеться, бо допомога Заходу добре налогоджена, ЗСУ гарно воюють, а суспільство чекає Перемоги над росією, тому Україна взмозі перемогти і без вас.
Нажаль ви не впоралися з обовязками президента України і свома вчинками допустили окупацію 21 % території України і загибель 30 тисяч українців.
В інтервю інщій газеті "Українська правда" перед виборами ви дослівно сказали -
"Игорь Коломойский - ваш партнер по бизнесу. Если он будет уличен в использовании неких коррупционных схем при вашем президентстве, вы уйдете в отставку?" - спросил журналист Зеленского.
"Если эти схемы будут со мной связаны… Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам" - ответил кандидат."
Всі знають що війна йде, а Коломойський не відповідає за свої порушення закону,
про що ви повинні знати як президент України. Більш того Коломойський виграє суди проти держави Україна.
З повагою до пана президента України.
Громадянин України.
Хай воля Бога Всевишнього відбудеться в Україні.
Перемоги Україні над російською імперієй і над шовиністською велікоросійською" ідеєю. Хай Живе Україна !
Ну, и кто-то верит, что пчелы пойдут против меда?
Поэтому Зеля и пытается съехать с этой неприятной темы через "лишение гражданства".
А так я с вами согласен: Такой президент как Зеленский - Украине не нужен. Что предлагаете? Или вы так, эмоции выплеснуть?
Тебе клопьот що хто висказує, поводь себе скромніше
Вже 9642.
Сьогодні ввечері теж проголосую, зараз при собі нема номеру телефону, на який приходить смс для авторизації на сайті
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як таке взагалі можливе?
куди дивляться органи безпеки!
ганьба 👎👎👎