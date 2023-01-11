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Новости Политика Украины
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Петиция к Зеленскому по поводу лишения мандатов нардепов от ОПЗЖ не обновляется полсуток. Счет голосов остановился, – журналист Романенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

опзж

Лишение гражданства Медведчука, Казака, Деркача и Кузьмина является попыткой Офиса Президента отвлечь внимание от требования общественности выбросить ОПЗЖ из политической жизни страны

Об этом пишет в Фейсбуке общественный деятель, журналист Юрий Романенко, передает Цензор.НЕТ.

"Лишение (гражданства. – Ред.) четверки Медведчука и К – это попытка Офиса отвлечь внимание от требования общественности выбросить ОПЗЖ из политической жизни страны. Просто все прекрасно понимают, что забрать гражданство у Медведчука или Кузьмина, которые в России, ничего не стоит. А вот выбросить остатки ОПЗЖ из парламента и зачистить от ОПЗЖ местные советы - задача непосильная, потому что начнет разрывать массу договорняков, которые выгодны властям", - пишет он.

Он обращает внимание на то, что в Раде "запуганные ОПЗЖ" голосуют за любые инициативы ОП.

"Однако все начинается именно с этого. В 2004 году не разогнали Партию регионов, потом не разгоняли ее же в 2014 году, а потом "боролись" с Медведчуком при Порошенко, да так боролись, что он купил четыре канала, долю в топливном бизнесе и финансировал кучу политического дерьма, который готовил реванш России. Затем это дерьмо на захваченных территориях после 24 февраля помогало проводить зачистку проукраинских сил. Поэтому, пока это зло не добито, оно будет воспроизводиться снова и снова", - продолжает Романенко.

Он также обращает внимание, что уже половину суток петиция по изгнанию ОПЗЖ из советов всех уровней не обновляется.

"После того, как мы вышли в эфир вчера за 5 минут, ее подписали 1000 человек, а потом еще полторы тысячи в час, а потом счет голосов остановился. ОП кто-то ответственен за сайт? Вы понимаете, что этим показываете, что ваши идеи о голосования через "Действие" прямо сейчас дискредитируются, поскольку очевидно, что подсчет голосов будет производиться таким же выборочным путем? За одних будет голосование, а за других – нет. Это позор!", - резюмирует он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Указ о потере гражданства Медведчуком, Деркачом, Казаком и Кузьминым поступил в ВР. Их лишат мандатов, - Стефанчук

Он также просит всех желающих поддержать петицию по поводу обращения Зеленского в ВР для рассмотрения законопроектов о лишении мандатов депутатов от ОПЗЖ.

Петиция к Зеленскому по поводу лишения мандатов нардепов от ОПЗЖ не обновляется полсуток. Счет голосов остановился, – журналист Романенко 01
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Топ комментарии
+35
Партнеров хотят лишить голосов в раде, неслыханная наглость.
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11.01.2023 14:36
+29
"Очільниця "Слуги народу" Олена Шуляк заявила, що президентська партія конструктивно співпрацює з народними депутатами від забороненої ОПЗЖ."

Бригада.
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11.01.2023 14:40
+24
тобто позбавивши громадянства Медведчука і ще 3 падлюк, тих кого і так немає в Україні, влада маневрує та не чіпає тих до кого реально може дістати, Бойка і ко.. щось це мені нагадує на проверку зренія у проєзжего населенія..
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11.01.2023 14:37
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Партнеров хотят лишить голосов в раде, неслыханная наглость.
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11.01.2023 14:36 Ответить
ГНАТЬ ЗЕЖАб ,ГНИД ХАМЕЛИОНОВ ОПЗЖопы и Баниных ПРИХВОСТНЕЙ « за майбутне» ‼️ЗеУБЛЮДКИ , кто же будет отвечать за комитет «СВОБОДЫ « слова , если 🙃💩🇷🇺ГНИДУ-ШУФРИЧА лишить мандата , а Бойко ?
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11.01.2023 15:16 Ответить
Так Зеленьський проти. У статті про це і йде мова. Наскільки проти, що наказав зупинити рахунок голосів.
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11.01.2023 20:28 Ответить
ну так !!! зе і опзж наволоч - два чоботи-пара !!!
https://youtu.be/LHzbd9VPg7s
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11.01.2023 16:06 Ответить
Ось вам охрінійте громадяни https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/001_001#Text
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11.01.2023 14:37 Ответить
Виявляється що до 2022 року діяла конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки
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11.01.2023 14:40 Ответить
І вона діє й далі, але не застосовується. Це що таке курва?
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11.01.2023 14:46 Ответить
тобто позбавивши громадянства Медведчука і ще 3 падлюк, тих кого і так немає в Україні, влада маневрує та не чіпає тих до кого реально може дістати, Бойка і ко.. щось це мені нагадує на проверку зренія у проєзжего населенія..
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11.01.2023 14:37 Ответить
Вони таким чином прикрили їх від переслідування за держзраду.
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11.01.2023 14:41 Ответить
Згоден. як можна судити чи вимагати екстрадиції не громадян України?
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11.01.2023 14:45 Ответить
Ось так! Це свого роду можливість покарати незгодних і відмазати від покарання винних.
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11.01.2023 14:47 Ответить
Узеленськи такі добрі програмисті що можуть в любу мить зупинити будь-яку пеицію. А ми чекаєм в країні вибори та голосування он-лайн.
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11.01.2023 14:38 Ответить
Там кількох хренів позбавили громадянства, тобто і відповідальності перед Україною
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11.01.2023 14:38 Ответить
Оце саме я вище й писав.
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11.01.2023 14:42 Ответить
Партнеры не подставляют друг друга. Да Зелебобики?
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11.01.2023 14:38 Ответить
"Очільниця "Слуги народу" Олена Шуляк заявила, що президентська партія конструктивно співпрацює з народними депутатами від забороненої ОПЗЖ."

Бригада.
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11.01.2023 14:40 Ответить
"слугам кремля" конче потрібні голоси "ідєйно-блізкого" про-москальського ОПЗЖ, бо після того, як значна частина зрадників від "слуг" виїхала до Московії, а частина була утилізована на окупованих територіях, монобидло у ВР потребує голосів і ОПЗЖ дає ці голоси. Де-факто це вже коаліція відкритих москальських агентів з ОПЗЖ та промоскальських "слуг". Гібридна кремлівська політика пд час кривавої війни в дії...
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11.01.2023 14:42 Ответить
ЗеПрезедент-слуга народу!
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11.01.2023 14:45 Ответить
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11.01.2023 14:55 Ответить
Зєлєшобло відчуває, що після ******** народ візьметься і за них, бо слуги урода вже нічим не відрізняються від ригоаналів.
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11.01.2023 14:46 Ответить
Що значит «вже»? Вони якщо і відрізнялися, то тільки більш цинічною брехнею.
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11.01.2023 18:28 Ответить
Шуфричу краще традиційно зїздити по морді. Оклигає, знову навалити по хлєборєзці. І так циклічно, поки не зіграє в ящик
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11.01.2023 14:46 Ответить
Він повинен відповісти за держзраду і все ніякого биття по пиці не треба. Але як бачимо є рівні а є ще рівніші.
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11.01.2023 14:48 Ответить
А судити хто буде, суддя вовк чи суддя львов? тому варіант по морді надійніший
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11.01.2023 14:59 Ответить
Так Шуфричу саме цього і потрібно, що би корисні ідіоти з'їздили йому по морді для картинки у дебіломарафоні, що би цим відволікти увагу від заборони ОПЗЖ. А Зеленьський потім із Шуфричем розрахується якимось смачним активом, що кує гроші.
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11.01.2023 20:35 Ответить
Сайт с петициями зеленые ублюдки заблокировали, чтобы спасать своих лучших друзей-кумовьев-партнеров по бизнесу - предателей-российскую агентуру ОПЗЖ-Ермака-Татарова-Демченко
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11.01.2023 14:52 Ответить
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11.01.2023 14:53 Ответить
Це ВСЕСКРЄПЛЯЮЩІЄ шмарклі, звісно зелені 😁
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11.01.2023 15:07 Ответить
При цьому треші в нашої державі, керівництво критикує Європейских партнерів за повільну допомогу. ЄС хоче бачити, що між рф та Україною є різниця не тільки на фронті та медіапросторі.
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11.01.2023 14:57 Ответить
Намагався підписати петицію , авторизувався через банкінг . А далі дія не пропускає. Дійсно заблокували. Цим дискредитують слабку та хвалебну "дію" . І Яка тоді довіра до цих інституцій?!
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11.01.2023 15:01 Ответить
Я 3 раза пыталась, авторизоваться можно, а дальше заблокировано.
Зеленые мошенники "готовятся" к проведению выборов через электронное голосование (как в россии)
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11.01.2023 15:22 Ответить
І це не в перший раз таке коїться !
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11.01.2023 16:10 Ответить
Підтверджую. Вчора хотів підписати, але підпис не працював. Це перший раз таке на моєї пам'яті. Це *******. Зелені застосовують брудні методи
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11.01.2023 15:07 Ответить
Запретить партию и оставить всех её перекрашенных членов у власти - это явное , открытое издевательство .
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11.01.2023 15:14 Ответить
ПЕТИЦІЯ ПРО ДОБРОВІЛЬНЕ ЗАЛИШЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКИМ СВОЄЇ ПОСАДИ ЯК ВІН І ОБІЦЯВ,
Зареєстрована на порталі Петицій до президента, але відвернута модерацієй ше у травні 2022

Шановний пан Зеленський до вас моє прохання як громадянина України і громадян України добровільно залишити свій пост, так як ви і обіцяли у своєму інтервю руській службі BBC :
"Если я не сумею закончить войну, значит, должен будет прийти другой человек."

Війну на Донбасі ви не закінчили, своїм керуванням починаючи з 2019 року і незакуплівею вашим Міноборони *********** і техніки для ЗСУ ви спровокували росію на напад на Україну 24 лютого 2022 року. Ви казали що не ціпляєтесь за владу і готові піти сам, в що я і вірю, бо знаю що слова людей мають вагу.

За вашою згодою були зняти 5 кіл захисту на Чонгарі (кримському перешейку), розміновані великі площі і відтіля були виведені війська і артилерія завдяки чому росіяни з Криму 24 лютого 2022 року безперешкодно зайшли військовими колонами на територію України. Це потягнуло за собою захоплення півдня України, Запорізької АЕС і Маріуполя. У Маріуполі було вбито біля 20 000 людей, саме місто вщент зруйноване.
По закону вас не мають права переслідувати як колишнього президента України, тому боятися вам нічого, просто залиште свій пост, як людина яка не впоралася зі своїми обовязками.
Не шукайте в цьому російський слід, багато українців чекає що Україну очолить справжній патріот України і без вас Україна гарно обійдеться, бо допомога Заходу добре налогоджена, ЗСУ гарно воюють, а суспільство чекає Перемоги над росією, тому Україна взмозі перемогти і без вас.
Нажаль ви не впоралися з обовязками президента України і свома вчинками допустили окупацію 21 % території України і загибель 30 тисяч українців.

В інтервю інщій газеті "Українська правда" перед виборами ви дослівно сказали -
"Игорь Коломойский - ваш партнер по бизнесу. Если он будет уличен в использовании неких коррупционных схем при вашем президентстве, вы уйдете в отставку?" - спросил журналист Зеленского.

"Если эти схемы будут со мной связаны… Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам" - ответил кандидат."

Всі знають що війна йде, а Коломойський не відповідає за свої порушення закону,
про що ви повинні знати як президент України. Більш того Коломойський виграє суди проти держави Україна.

З повагою до пана президента України.
Громадянин України.
Хай воля Бога Всевишнього відбудеться в Україні.
Перемоги Україні над російською імперієй і над шовиністською велікоросійською" ідеєю. Хай Живе Україна !
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11.01.2023 15:17 Ответить
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11.01.2023 15:19 Ответить
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11.01.2023 15:21 Ответить
Балабол !
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11.01.2023 16:09 Ответить
Мабуть агенти московії керують сайтом в Києві, хакери, не і наче …
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11.01.2023 15:23 Ответить
Дерьмакова ОПа, це що за орган влади?
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11.01.2023 15:24 Ответить
Статевий орган. Саме ним трахають мозги населенню. )))
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11.01.2023 19:03 Ответить
Все просто. Ни президент, ни депутаты не имеют законного права лишать депутата мандата. Для того, что бы это было законно, требуется принять закон, который позволяет лишать мандата по требованию народа. Но принятием такого закона, все оставшиеся депутаты поставят под угрозу свои мандаты, т.к. ОПЗЖ - это зашквар зашкварный, но и к другим депутатам есть немало неприятных вопросов.
Ну, и кто-то верит, что пчелы пойдут против меда?
Поэтому Зеля и пытается съехать с этой неприятной темы через "лишение гражданства".
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11.01.2023 15:32 Ответить
все супер, але на дідько нам Президент який не вирішує наших проблем, а тільки враховує інтереси потрібних йому людей, і з"їзжає з неприємної теми? Саме такі Президенти і призвели до війни і біди, бо проблеми треба вирішувати, а не з як з горочки з"їзжати.
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11.01.2023 15:57 Ответить
Не перегибайте палку. Войну начал не Зеленский (и не Порошенко), а путлер.
А так я с вами согласен: Такой президент как Зеленский - Украине не нужен. Что предлагаете? Или вы так, эмоции выплеснуть?
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11.01.2023 16:13 Ответить
Ти хто тут Модератор що кажеш що кому робити
Тебе клопьот що хто висказує, поводь себе скромніше
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11.01.2023 16:25 Ответить
А сейчас есть конкретные претензии к депутатам ОПЗЖ. Как к пятой колонне кремля. Для того что бы дойти, нужно начать идти. А Зеленский изворачивается как уж на сковородке, фальсифицирует информацию, с одной единственной целью-недопустить ухода из Рады кремлевских холуеи и по совместительству основных партнеров Зеленского.
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11.01.2023 20:44 Ответить
Пішло оновлення голосів!
Вже 9642.
Сьогодні ввечері теж проголосую, зараз при собі нема номеру телефону, на який приходить смс для авторизації на сайті
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11.01.2023 15:37 Ответить
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11.01.2023 17:27 Ответить
и причем здесь Зеленский??? ведь депутатского мандата может лишить только суд или Верховна Рада....или каждый вброс очередной порции ****** оставляет привкус?
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11.01.2023 17:25 Ответить
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12.01.2023 00:42 Ответить
Зеля в своєму стилі: " Нічего не віжу, нічего не слишу, нічего вам не должен!"
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11.01.2023 18:23 Ответить
зрадник та ворог України, бувший депутат від опзж - олег царьов, пів року тому, переписав свою приватну власність через нотаріуса у Києві. а ви кажете війна.
як таке взагалі можливе?
куди дивляться органи безпеки!
ганьба 👎👎👎
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11.01.2023 21:36 Ответить
Ещё раз но не в тему обсуждения данного. Только 5 июля, 2022 г было окончательно запрещено КС обжалование через суд запрета ком- партии Украины! Замените вишенку на тортик--- в июле! А вы все за опзж и прочую шваль.
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11.01.2023 21:58 Ответить
грядет раскол в слуге народа
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14.01.2023 00:04 Ответить
 
 