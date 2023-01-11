Россияне под Бахмутом понесли сильные потери и истощаются. ВСУ имеют шанс на контрнаступление, - Bloomberg
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска в своих попытках захватить Бахмут в Донецкой области сильно истощаются. Благодаря этому у ВСУ появляется шанс к новому контрнаступлению.
Об этом со ссылкой на источник в одном из западных оборонных ведомств пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам этого источника, оккупационным войскам РФ удалось добиться на Бахмутском направлении лишь незначительного тактического успеха. При этом вражеская армия понесла большие потери среди личного состава.
Издание проводит параллели между нынешней ситуацией и аналогичной ошибкой российского военного командования летом 2022 года в Северодонецке Луганской области. "Русские войска были истощены и растянуты, что открыло возможность Украине начать успешные контрнаступления осенью", - подчеркнул собеседник Bloomberg, имея в виду прорыв ВСУ в Харьковской области и последующие военные успехи.
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Вірю в мудрість та силу нашого військового керівництва.
Та і своє відношення я наче ж зрозуміло пояснив у другій частині повідомлення, я дійсно вірю в талант та вміння нашого воєнного керівництва.
Наші МО чи ГШ можуть щось сказати конкретно про той напрямок? Навіть при сталіні Совінфорбюро щось інформуало.
https://censor.net/ua/news/3392641/u_soledari_vajki_boyi_protyvnyk_zbilshyv_kilkist_vagnerivtsiv_i_bezuspishno_namagayetsya_povnistyu_zahopyty
Сотні Абрамсів. Спустіться на землю.