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Россияне под Бахмутом понесли сильные потери и истощаются. ВСУ имеют шанс на контрнаступление, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бахмут,зсу,воїн,захисник

Российские войска в своих попытках захватить Бахмут в Донецкой области сильно истощаются. Благодаря этому у ВСУ появляется шанс к новому контрнаступлению.

Об этом со ссылкой на источник в одном из западных оборонных ведомств пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам этого источника, оккупационным войскам РФ удалось добиться на Бахмутском направлении лишь незначительного тактического успеха. При этом вражеская армия понесла большие потери среди личного состава.

Также читайте: Бои за Соледар и Бахмут показывают важность большей военной поддержки Украины, - Столтенберг

Издание проводит параллели между нынешней ситуацией и аналогичной ошибкой российского военного командования летом 2022 года в Северодонецке Луганской области. "Русские войска были истощены и растянуты, что открыло возможность Украине начать успешные контрнаступления осенью", - подчеркнул собеседник Bloomberg, имея в виду прорыв ВСУ в Харьковской области и последующие военные успехи.

Также читайте: Даже если россияне захватят Соледар, это не будет означать окружение Бахмута, - ISW
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Топ комментарии
+12
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11.01.2023 15:19
+6
Пограничники показали уничтожение группы пехоты российских захватчиков в Соледаре в Донецкой области.
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11.01.2023 15:02
+4
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
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11.01.2023 15:27
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Кислобздії так "виснажуються", що чуть не захопили Соледар?: )

Вірю в мудрість та силу нашого військового керівництва.
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11.01.2023 14:48 Ответить
Чуть не народив, чуть не виграв, чуть не попав...... Пробачте, але ЧУТЬ не рахується та до уваги не беруть, бо це слово найчастіше використовують ті, хто хоче виправдати власні поразки прикриваючись цим "ЧУТЬ"! Тому Рашка програє і зовсім не ЧУТЬ а ПОВНІСТЮ!
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11.01.2023 16:40 Ответить
Я всього лиш проти "шапкозакидальних" настроїв і проти таких публікацій, що все вже вирішено, росія видохлась. На жаль, у кислобздійні ще є багато чого, та і наші хлопці не в тирі, втрати є і з нашого боку.

Та і своє відношення я наче ж зрозуміло пояснив у другій частині повідомлення, я дійсно вірю в талант та вміння нашого воєнного керівництва.
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11.01.2023 17:34 Ответить
блумберг нехай підказує Залужному, а то він не знає, як свинособак бити
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11.01.2023 14:55 Ответить
пиф паф и в пакет
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11.01.2023 14:56 Ответить
под Соледаром будет тоже самое
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11.01.2023 14:55 Ответить
То блумберг, то ІСВ...
Наші МО чи ГШ можуть щось сказати конкретно про той напрямок? Навіть при сталіні Совінфорбюро щось інформуало.
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11.01.2023 14:57 Ответить
Так "виснажились" що аж капєц, прям сил нема

https://censor.net/ua/news/3392641/u_soledari_vajki_boyi_protyvnyk_zbilshyv_kilkist_vagnerivtsiv_i_bezuspishno_namagayetsya_povnistyu_zahopyty
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11.01.2023 14:58 Ответить
Потрібні далекобійні системи,щоб знищити близькі аеродроми і бази,на самі території москальщини.Ну й танки важкі і потужні потрібні для наступів.Потрібні сотні танків,таких як Абрамс,з міцною лобовою бронею і сотні бмп,бтрів.Чим більше цього всього буде,тим менше буде вбитих.
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11.01.2023 14:57 Ответить
А ще чарівна паличка і лампа Аладдіна...
Сотні Абрамсів. Спустіться на землю.
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11.01.2023 15:06 Ответить
Сотні тисяч кіломєтров фронтов трєбуют мноґомілліонних армій... ("стратег і гєній" Тухачєвскій)
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11.01.2023 15:11 Ответить
І це не багато.
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11.01.2023 16:13 Ответить
ВИДЕО
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11.01.2023 15:03 Ответить
не звезди орк , наху# в свою рашку
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11.01.2023 15:04 Ответить
Мій брат серед 300 з того взводу,орку .Я не сказав ,що всі вмерли але треба трохи більше правди розповідати,навіть попри цензуру.Ось я написав і мене на тиждень блоканули.Я не за паніку.але маєте усвідомлювати ціну нашої перемоги.
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14.01.2023 19:11 Ответить
Разгром оккупантов на этом направлении довершил точный артиллерийский удар, который также скорректировала "птица" пограничников".
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11.01.2023 15:06 Ответить
Нужен контрудар со стороны Северска.
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11.01.2023 15:13 Ответить
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11.01.2023 15:15 Ответить
Треба заскрінити коментарі та відправити Залужному.
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11.01.2023 15:18 Ответить
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11.01.2023 15:19 Ответить
Четко наши работают судя по видео выше
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11.01.2023 15:23 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
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11.01.2023 15:27 Ответить
 
 