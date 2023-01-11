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В Соледаре тяжелые бои. Противник увеличил количество "вагнеровцев" и безуспешно пытается полностью захватить город, - Минобороны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Соледаре продолжаются тяжелые бои.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.
"После понесенных потерь противник в очередной раз произвел замену своих подразделений, увеличил количество вагнеровцев, пытается прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но не имеет успеха", - говорится в сообщении.
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Первыми, в рядах атакующих, по неубранных трупам павших в предыдущих атаках российских военных, оставшиеся еще в живых генералы и полканы министра нападения и могилизации Сергея Куй жутовича Шойгу посылают граждан Украины, мобилизованных с оккупированных территорий Донбасса, которые в 14-м году на митингах срывали государственные флаги Украины и кричали «путин! Введи войска!».
За ними ползут с «Калашами» в руках амнистированные пригожиным зеки: убийцы, педофилы, наркоманы, воры, насильники и людоеды. Спецназовцы ЧВК «Вагнера» в лобовые атаки не ходят, а предпринимают попытки обойти с флангов обороняющихся, как они говорят «укров» и взять в плен.
Приглашаем всех христиан молиться за защитников Украины.
Там є професійні військові, які мають великий досвід, а зеків набирали тільки як м'ясо для того, щоб розвідували позиції ЗСУ.
.
Там є все, просто у орків велика перевага в артилерії, плюс нові дрони, вони почали вести контрбатарейну боротьбу...
Ми чогось так і незробили поки що свій проект ударного дрона за 8 років війни...
..
тому валіть що є сили із Украіни 😡
Ви ж подивіться на гори трупів ваших чмобів і робіть висновки 😠
Думаю, є сенс особисто для Пригожина.
Подвійний. Політичний і бізнесовий.
🔺Він бачить захоплення Соледара, як власну PR-перемогу, для того, щоб показати, що ПВК «Вагнер» це єдина російська структура, здатна перемагати українців на полі бою. В разі втрати Путіним влади Пригожин з його іміджем «переможця», якщо він його здобуде, та приватною армією в 50000 багнетів стає головним претендентом на крісло «Верховного Правителя Росії».
🔺Він хоче контролювати соляне і гіпсове родовище. Під Соледаром найбільші в світі запаси солі . Пласти потужністю в десятки метрів та довжиною в кілометри. Видобуток не потребує великих вкладень і приносить чималі доходи. А ще тут, навколо Соледара, видобувають гіпс (https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2019/02/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96, і це також бізнес із великим прибутком. Вкрасти це в України це був би приємний трофей для путінського ресторатора.
Пригожин особисто багато поставив на Соледар. Але наші воїни сумлінно працюють над тим, щоб ресторатор програв.
Оборона Бахмута и Соледара по замыслу Офиса президента должна была стать таким себе "Сталинградом", где ВСУ должны были измотать врага жесткой обороной с последующим переходом в локальное контрнаступление. Для этого Сырскому были предоставлены широчайшие полномочия. И не только.
Вопреки протестам генерала Залужного, ему передали практически элитарные подразделения, 46-ю и 77-ю бригады десантно-штурмовых войск.
И вот результат. Соледар потерян, под Бахмутом россияне продвинулись вперед, а 46-я и 77-я бригады измочалены обороной в сложных условиях. И так невысокий в войсках авторитет Сырского, теперь валяется на уровне земли.
Офису президента давно пора понять, война - не его это. Не надо встревать в такие вопросы. Война - не видеоролик с президентом, войны не идут по сценарию