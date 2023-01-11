В Соледаре тяжелые бои. Противник увеличил количество "вагнеровцев" и безуспешно пытается полностью захватить город, - Минобороны

В Соледаре продолжаются тяжелые бои.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"После понесенных потерь противник в очередной раз произвел замену своих подразделений, увеличил количество вагнеровцев, пытается прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но не имеет успеха", - говорится в сообщении.

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