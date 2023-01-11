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В Соледаре тяжелые бои. Противник увеличил количество "вагнеровцев" и безуспешно пытается полностью захватить город, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

соледар

В Соледаре продолжаются тяжелые бои.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"После понесенных потерь противник в очередной раз произвел замену своих подразделений, увеличил количество вагнеровцев, пытается прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но не имеет успеха", - говорится в сообщении.

Также читайте: Битва за Соледар очень важна, наши силы не дают врагу системно прорвать оборону, - Череватый
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Топ комментарии
+48
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11.01.2023 15:16
+18
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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11.01.2023 15:13
+17
А кацапи еще вчера взяли, только не Соледар а за щеку
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11.01.2023 15:08
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11.01.2023 14:59 Ответить
Просим молиться за воинов ЗСУ, защищающих Украину от российских православных оккупантов по всей линии соприкосновения, но, особенно, за воинов, сражающихся на Бахмутовском направлении и в Соледаре. ЗСУ Украины выдворили врага с острова Змеиный, освободили от нарушителей шестой, восьмой, девятой и десятой заповеди почти всю Харьковскую область. Старик Бабаев подписал Указ о выходе Херсонской области из состава РФ. Все это негативно сказывается на общественном мнении россиян, которым пропагандисты внушили, что русская армия «вторая по силе в мире». Среди российских налогоплательщиков нарастает недовольство действиями кремлевского фюрера. Чтобы хоть немного поднять свой рейтинг, кремль стянул под Бахмут все свои резервы. Превосходство врага над ЗСУ приблизительно 1 к 9.

Первыми, в рядах атакующих, по неубранных трупам павших в предыдущих атаках российских военных, оставшиеся еще в живых генералы и полканы министра нападения и могилизации Сергея Куй жутовича Шойгу посылают граждан Украины, мобилизованных с оккупированных территорий Донбасса, которые в 14-м году на митингах срывали государственные флаги Украины и кричали «путин! Введи войска!».

За ними ползут с «Калашами» в руках амнистированные пригожиным зеки: убийцы, педофилы, наркоманы, воры, насильники и людоеды. Спецназовцы ЧВК «Вагнера» в лобовые атаки не ходят, а предпринимают попытки обойти с флангов обороняющихся, как они говорят «укров» и взять в плен.

Приглашаем всех христиан молиться за защитников Украины.
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11.01.2023 20:11 Ответить
У кацапів які вже 5 раз взяли Солідар, знов щось пішло не так
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11.01.2023 15:00 Ответить
А в честь чего такая грозная речь?
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11.01.2023 15:25 Ответить
московит хотів щось написати але зїхав з глузду і спроба не мала успіху
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11.01.2023 15:25 Ответить
Зате злив, що за Соледар з кимось домовились. Так як за Херсон Маріуполь, ЧАЕС та ін. Добре, що все зірвалося. Можливо згодом дізнаємось хто зруйнував ці вялікороскі плани
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11.01.2023 16:27 Ответить
А кацапи еще вчера взяли, только не Соледар а за щеку
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11.01.2023 15:08 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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11.01.2023 15:13 Ответить
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11.01.2023 15:16 Ответить
Неповірю що зеки можуть щось проти ЗСУ..Скоріш за все там шквал від їх арти та авіації . Бачив відео 2 дня тому просто руйнували місто артобстрілами по всій площі
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11.01.2023 15:16 Ответить
Там не зеки,а регулярна армія кацапів. Зеки не змогли, а арта ЗСУ працює.
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11.01.2023 15:19 Ответить
Зеки це просто пропагандонський символ що мов вони нас б'ють... Така собі велика перемога для орків.. А в реальності там воюють морпіхи, десантники і т.д. весь зброд...
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11.01.2023 15:29 Ответить
Основна сила вагнера колишні спецпризначенці з бойовим досвідом,зеків пускають першими хвилями щоб виявити слабкі місця.
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11.01.2023 15:33 Ответить
Вагнерівці - не означає "зекі".
Там є професійні військові, які мають великий досвід, а зеків набирали тільки як м'ясо для того, щоб розвідували позиції ЗСУ.
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11.01.2023 15:44 Ответить
Хорошая штука статистика) Операция по штурму Берлина (общая площадь 1213,5 км² ) продолжалась с 24 апреля по 2 мая 1945. Попытка "2-й армии мира" взять пгт Соледар, (общая площадь 12,31 км², население 10.490. человек (2022) идет полгода
.
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11.01.2023 15:19 Ответить
Т.е ты признаешь, что пригожинские оркестранты это черти из Ада?
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11.01.2023 15:27 Ответить
как успехи? за 11 месяцев войны ни киева,ни одного обласного центра не взяли даже криворукие? и это "2 армия мира"?
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11.01.2023 15:28 Ответить
Это Пригожин и его банда в Аду?
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11.01.2023 15:28 Ответить
О,х#есос кацапський приполз. И ты хочешь за щеку как дырявый пригожин?))
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11.01.2023 15:30 Ответить
Не волнуйся. Сейчас тебе Сырский перезвонит с докладом.
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11.01.2023 15:32 Ответить
доброго дня. я сирський. не можу додзвонитись з доповіддю, постійно зайнято.
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11.01.2023 15:35 Ответить
Може приїдеш і розкажеш як краще???
Там є все, просто у орків велика перевага в артилерії, плюс нові дрони, вони почали вести контрбатарейну боротьбу...
Ми чогось так і незробили поки що свій проект ударного дрона за 8 років війни...
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11.01.2023 15:35 Ответить
Кацапы месяцами не могут взять Бахмут и Соледар, а как же они собирались брать Берлин и Лондон? И в их тупых бошках, такой вопрос не возникнет.
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11.01.2023 15:30 Ответить
рашня 100500 раз "бере" місто Соледар (10 тищ населення, скоріш смт).
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11.01.2023 15:31 Ответить
Прямая речь Маляр: "После понесенных потерь, противник в очередной раз осуществил замену своих подразделений, увеличил количество вагнеровцев".
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11.01.2023 15:32 Ответить
Коней на переправе не меняют - видно проблемы у орков
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11.01.2023 15:33 Ответить
Так глубоко брать - !!!!!!! Соледар , как это делают петухи пригожина , даже я не смогу .))
..
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11.01.2023 15:33 Ответить
Кацапи , ви всі до одного здохнете на нашій землі ,
тому валіть що є сили із Украіни 😡
Ви ж подивіться на гори трупів ваших чмобів і робіть висновки 😠
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11.01.2023 15:38 Ответить
Пригожин, давай лучше анекдот про палец в жопе
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11.01.2023 16:03 Ответить
Сталінград?
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11.01.2023 16:28 Ответить
Цаплієнко: Тоді виникає питання, в чому сенс для росіян покласти тисячі своїх людей заради того, щоб взяти одне маленьке місто.

Думаю, є сенс особисто для Пригожина.

Подвійний. Політичний і бізнесовий.

🔺Він бачить захоплення Соледара, як власну PR-перемогу, для того, щоб показати, що ПВК «Вагнер» це єдина російська структура, здатна перемагати українців на полі бою. В разі втрати Путіним влади Пригожин з його іміджем «переможця», якщо він його здобуде, та приватною армією в 50000 багнетів стає головним претендентом на крісло «Верховного Правителя Росії».

🔺Він хоче контролювати соляне і гіпсове родовище. Під Соледаром найбільші в світі запаси солі . Пласти потужністю в десятки метрів та довжиною в кілометри. Видобуток не потребує великих вкладень і приносить чималі доходи. А ще тут, навколо Соледара, видобувають гіпс (https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2019/02/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96, і це також бізнес із великим прибутком. Вкрасти це в України це був би приємний трофей для путінського ресторатора.

Пригожин особисто багато поставив на Соледар. Але наші воїни сумлінно працюють над тим, щоб ресторатор програв.
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11.01.2023 17:28 Ответить
Дело в том, что обороной Бахмута и Соледара командует лично генерал Сырский. А Сырский, это любимец Ермака. Сырского регулярно называют кандидатом в главкомы взамен слишком популярного (по мнению Ермака) Валерия Залужного.
Оборона Бахмута и Соледара по замыслу Офиса президента должна была стать таким себе "Сталинградом", где ВСУ должны были измотать врага жесткой обороной с последующим переходом в локальное контрнаступление. Для этого Сырскому были предоставлены широчайшие полномочия. И не только.
Вопреки протестам генерала Залужного, ему передали практически элитарные подразделения, 46-ю и 77-ю бригады десантно-штурмовых войск.
И вот результат. Соледар потерян, под Бахмутом россияне продвинулись вперед, а 46-я и 77-я бригады измочалены обороной в сложных условиях. И так невысокий в войсках авторитет Сырского, теперь валяется на уровне земли.
Офису президента давно пора понять, война - не его это. Не надо встревать в такие вопросы. Война - не видеоролик с президентом, войны не идут по сценарию
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14.01.2023 22:42 Ответить
 
 