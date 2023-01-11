Национальный олимпийский комитет в пятницу будет очищать свои ряды от представителей ОПЗЖ и рассмотрит заявление Шевченко
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На 13 января текущего года намечено проведение внеочередной Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета (НОК).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует соответствующее письмо президента Комитета Вадима Гутцайта, имеющееся в распоряжении редакции.
"Этим письмом информирую Вас, что в соответствии со статьей 5.3.3. Устава НОК Украины мною принято решение провести 13 января 2023 внеочередную XXXVIII Генеральную ассамблею НОК Украины с помощью средств видео- и аудиосвязи на базе программной платформы ZOOM", - говорится в документе.
Начало мероприятия запланировано на 11:00. Повестка дня собрания содержит кадровые и финансовые вопросы. В частности, предусмотрено: избрание председателя и секретаря XXXVIII Генеральной ассамблеи НОК, рассмотрение вопроса о выполнении сметы денежных поступлений и расходов за 2022 год, об изменениях в план бюджета НОК на 2023 год, доборе вице-президента НОК Украины и изменениях в персональном составе членов НОК Украины.
Учитывая публичные заявления вице-президента НОК Андрея Шевченко о нежелании работать в составе Комитета, вероятно, Генассамблея рассмотрит его исключение из НОКа.
Также, учитывая наличие среди членов НОК представителей бывшей "Партии регионов" и ОПЗЖ, что вызвало волну общественного возмущения, вероятно, пункт повестки дня "об изменениях в персональном составе" и будет предусматривать их исключение.
Напомним, что из состава НОК уже были исключены представители ОПЗЖ Григорий Суркис и Нестор Шуфрич. Однако, как информировал футболист Роман Зозуля, среди членов Комитета до сих пор остаются такие члены ОПЗЖ как: Михаил Кошляк (с 2020 года депутат Днепропетровского областного совета от ОПЗЖ), Олег Корбан (член ОПЗЖ с 2019 года), Александр Симоненко (член ОПЗЖ) , Андрей Винграновский (член ОПЗЖ), а также ряд бывших "регионалов", вроде Александра Волкова, Романа Мулыка, Мирослава Карабина и т.д.
Исключить из НОК представителя партии ОПЗЖ, президента Федерации дзюдо Украины Михаила Кошляка ранее призвала народная депутат от "Слуги народа" Ольга Саладуха.
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Це як Міжнародний Червоний Хрест і Оленівка, як ОБСЄ і т.п
Шева ще той ОПСЗшник, друган Абрамовича
Если из бочки говна, убрать самые крупные какашки, то ее содержимое от этого не меняется.
(сорян, но говоря о т.н. борьбе с коррупцией в Украине, у меня других сравнений нет)
https://youtu.be/LHzbd9VPg7s
Igor Belanov
21 ноябрь 2022 г. ·
С началом войны я остаюсь в Украине. В Одессе со своими коллегами по УАФ мы трудимся и на спортивном и на гуманитарном фронте. В это же время отдельные политики от пророссийских сил в очередной раз пытаются разрушить Украинскую ассоциацию футбола.
Максимально цинично, коррупционными методами ещё вчера убегающие в Монако пророссийские олигархи стремятся незаконно заполучить кресло руководителя УАФ. А достичь этой цели им помогают сфальсифицированные материалы уголовных дел и тележурналисты из собственного телеканала. Прям как в «старые добрые времена» Виктора Януковича…
Но разве такое вообще возможно, когда Украина ведёт тяжелейшую войну с российским врагом? Или же наш тыл настолько порос пророссийскими коррупционными корнями, что их даже некому отрубить??
Пока друзья Медведчука ходят по кабинетам власти, их назначают членами НОК и за государственные деньги про них снимают красивые TV-сюжеты, мы не можем рассчитывать на полное искоренение «любителей русского мира». К сожалению …
‼️‼️‼️Уважаемый Владимир Александрович, вы ведь и сами все прекрасно знаете.
От имени футбольного сообщества, как обладатель «Золотого мяча» я возьму на себя смелость обратиться к Вам с одной единственной просьбой - не отдавайте им на растерзание Украинский Футбол!
цука суркис все розпродав ‼️‼️‼️