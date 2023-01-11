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НОК (93) Шевченко Андрей футболист (46) Оппозиционная платформа - За жизнь (440)

Национальный олимпийский комитет в пятницу будет очищать свои ряды от представителей ОПЗЖ и рассмотрит заявление Шевченко

Новости Цензор.НЕТ Общество Спорт

нок

На 13 января текущего года намечено проведение внеочередной Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета (НОК).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует соответствующее письмо президента Комитета Вадима Гутцайта, имеющееся в распоряжении редакции.

"Этим письмом информирую Вас, что в соответствии со статьей 5.3.3. Устава НОК Украины мною принято решение провести 13 января 2023 внеочередную XXXVIII Генеральную ассамблею НОК Украины с помощью средств видео- и аудиосвязи на базе программной платформы ZOOM", - говорится в документе.

Начало мероприятия запланировано на 11:00. Повестка дня собрания содержит кадровые и финансовые вопросы. В частности, предусмотрено: избрание председателя и секретаря XXXVIII Генеральной ассамблеи НОК, рассмотрение вопроса о выполнении сметы денежных поступлений и расходов за 2022 год, об изменениях в план бюджета НОК на 2023 год, доборе вице-президента НОК Украины и изменениях в персональном составе членов НОК Украины.

Учитывая публичные заявления вице-президента НОК Андрея Шевченко о нежелании работать в составе Комитета, вероятно, Генассамблея рассмотрит его исключение из НОКа.

Также, учитывая наличие среди членов НОК представителей бывшей "Партии регионов" и ОПЗЖ, что вызвало волну общественного возмущения, вероятно, пункт повестки дня "об изменениях в персональном составе" и будет предусматривать их исключение.

Напомним, что из состава НОК уже были исключены представители ОПЗЖ Григорий Суркис и Нестор Шуфрич. Однако, как информировал футболист Роман Зозуля, среди членов Комитета до сих пор остаются такие члены ОПЗЖ как: Михаил Кошляк (с 2020 года депутат Днепропетровского областного совета от ОПЗЖ), Олег Корбан (член ОПЗЖ с 2019 года), Александр Симоненко (член ОПЗЖ) , Андрей Винграновский (член ОПЗЖ), а также ряд бывших "регионалов", вроде Александра Волкова, Романа Мулыка, Мирослава Карабина и т.д.

Исключить из НОК представителя партии ОПЗЖ, президента Федерации дзюдо Украины Михаила Кошляка ранее призвала народная депутат от "Слуги народа" Ольга Саладуха.


Национальный олимпийский комитет в пятницу будет очищать свои ряды от представителей ОПЗЖ и рассмотрит заявление Шевченко 01
Национальный олимпийский комитет в пятницу будет очищать свои ряды от представителей ОПЗЖ и рассмотрит заявление Шевченко 02
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Топ комментарии
+10
НОК Украины - это коррупционное дно. Об этом знает каждый сборник любой федерации.

Если из бочки говна, убрать самые крупные какашки, то ее содержимое от этого не меняется.
(сорян, но говоря о т.н. борьбе с коррупцией в Украине, у меня других сравнений нет)
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11.01.2023 15:44
+6
Беруть великі сумніви, що самі себе повиключають. Подивимось.)
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11.01.2023 15:38
+6
Так Гутцайт сам себе зможе виключити?
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11.01.2023 15:51
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Беруть великі сумніви, що самі себе повиключають. Подивимось.)
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11.01.2023 15:38 Ответить
Очищуватиме, як брудний унітаз!
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11.01.2023 15:40 Ответить
Смішніше назви не придумаєш!)))
Це як Міжнародний Червоний Хрест і Оленівка, як ОБСЄ і т.п

Шева ще той ОПСЗшник, друган Абрамовича
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11.01.2023 15:44 Ответить
НОК Украины - это коррупционное дно. Об этом знает каждый сборник любой федерации.

Если из бочки говна, убрать самые крупные какашки, то ее содержимое от этого не меняется.
(сорян, но говоря о т.н. борьбе с коррупцией в Украине, у меня других сравнений нет)
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11.01.2023 15:44 Ответить
НОК різко позеленіє
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11.01.2023 15:47 Ответить
Ні, як був коричневого кольору, так і залишиться. І з тим же запахом.
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11.01.2023 16:05 Ответить
"із тим же запахом", таки-так, згоден, але колір зміниться(вони молодші, нагліші і бистро учатся)
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11.01.2023 20:32 Ответить
Так Гутцайт сам себе зможе виключити?
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11.01.2023 15:51 Ответить
Ватного Бубку в первую очередь нужно исключить.
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11.01.2023 16:04 Ответить
зе і опзж - партнери, два чобота-пара !!!

https://youtu.be/LHzbd9VPg7s
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11.01.2023 16:12 Ответить
ЦІКАВО , а як там на футбольном фронті?

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11.01.2023 16:29 Ответить
Sophia-Maria Duglass

Igor Belanov

21 ноябрь 2022 г. ·

С началом войны я остаюсь в Украине. В Одессе со своими коллегами по УАФ мы трудимся и на спортивном и на гуманитарном фронте. В это же время отдельные политики от пророссийских сил в очередной раз пытаются разрушить Украинскую ассоциацию футбола.

Максимально цинично, коррупционными методами ещё вчера убегающие в Монако пророссийские олигархи стремятся незаконно заполучить кресло руководителя УАФ. А достичь этой цели им помогают сфальсифицированные материалы уголовных дел и тележурналисты из собственного телеканала. Прям как в «старые добрые времена» Виктора Януковича…

Но разве такое вообще возможно, когда Украина ведёт тяжелейшую войну с российским врагом? Или же наш тыл настолько порос пророссийскими коррупционными корнями, что их даже некому отрубить??

Пока друзья Медведчука ходят по кабинетам власти, их назначают членами НОК и за государственные деньги про них снимают красивые TV-сюжеты, мы не можем рассчитывать на полное искоренение «любителей русского мира». К сожалению …

‼️‼️‼️Уважаемый Владимир Александрович, вы ведь и сами все прекрасно знаете.

От имени футбольного сообщества, как обладатель «Золотого мяча» я возьму на себя смелость обратиться к Вам с одной единственной просьбой - не отдавайте им на растерзание Украинский Футбол!
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11.01.2023 16:31 Ответить
БЛИН, ВЕЛИКАЯ ІСТОРІЯ ВЕЛИКОГО УКРАЇНСЬКОГО ФУТБОЛА ‼️‼️

цука суркис все розпродав ‼️‼️‼️

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11.01.2023 16:34 Ответить
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11.01.2023 16:35 Ответить
 
 