Национальный олимпийский комитет в пятницу будет очищать свои ряды от представителей ОПЗЖ и рассмотрит заявление Шевченко

На 13 января текущего года намечено проведение внеочередной Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета (НОК).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует соответствующее письмо президента Комитета Вадима Гутцайта, имеющееся в распоряжении редакции.

"Этим письмом информирую Вас, что в соответствии со статьей 5.3.3. Устава НОК Украины мною принято решение провести 13 января 2023 внеочередную XXXVIII Генеральную ассамблею НОК Украины с помощью средств видео- и аудиосвязи на базе программной платформы ZOOM", - говорится в документе.

Начало мероприятия запланировано на 11:00. Повестка дня собрания содержит кадровые и финансовые вопросы. В частности, предусмотрено: избрание председателя и секретаря XXXVIII Генеральной ассамблеи НОК, рассмотрение вопроса о выполнении сметы денежных поступлений и расходов за 2022 год, об изменениях в план бюджета НОК на 2023 год, доборе вице-президента НОК Украины и изменениях в персональном составе членов НОК Украины.

Учитывая публичные заявления вице-президента НОК Андрея Шевченко о нежелании работать в составе Комитета, вероятно, Генассамблея рассмотрит его исключение из НОКа.

Также, учитывая наличие среди членов НОК представителей бывшей "Партии регионов" и ОПЗЖ, что вызвало волну общественного возмущения, вероятно, пункт повестки дня "об изменениях в персональном составе" и будет предусматривать их исключение.

Напомним, что из состава НОК уже были исключены представители ОПЗЖ Григорий Суркис и Нестор Шуфрич. Однако, как информировал футболист Роман Зозуля, среди членов Комитета до сих пор остаются такие члены ОПЗЖ как: Михаил Кошляк (с 2020 года депутат Днепропетровского областного совета от ОПЗЖ), Олег Корбан (член ОПЗЖ с 2019 года), Александр Симоненко (член ОПЗЖ) , Андрей Винграновский (член ОПЗЖ), а также ряд бывших "регионалов", вроде Александра Волкова, Романа Мулыка, Мирослава Карабина и т.д.

Исключить из НОК представителя партии ОПЗЖ, президента Федерации дзюдо Украины Михаила Кошляка ранее призвала народная депутат от "Слуги народа" Ольга Саладуха.





