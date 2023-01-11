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Польша в рамках международной коалиции передаст Украине роту танков Leopard, - Дуда (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Польша в рамках международной коалиции передаст Украине роту танков Leopard.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с Зеленским во Львове, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, решение о формировании такой международной коалиции уже принято.
"Вы знаете, что нужно получить определенные официальные договоренности и согласия. Но сначала нам необходимо создать международную коалицию. И мы приняли решение о формировании этой международной коалиции", – сказал Дуда.
Президент Польши также выразил надежду, что первую роту танков Leopard вместе с другими типами танков государства-члены коалиции предоставят очень скоро.
Топ комментарии
+74 vuiko dobrui
показать весь комментарий11.01.2023 16:10
+45 Stanislav Voronenko
показать весь комментарий11.01.2023 16:11
+41 роман чумаков
показать весь комментарий11.01.2023 16:11
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Які дрони?
Війну робить піхота, вона закріпляє де факто право на територію.
А основна її підтримка-БРОНЯ, цей й арта, і таксі і карета швидкої.
Робимо ставки, яку відмазку ще пан Шольц оприлюднить
У практолога!
Если ьмне кто-то скажет мы не они и это не гуманно - я отвечу, ты толерантный конченный дебил.
видко, вони те від серця відривають
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱🔱🔱🥇🥇🥇💪✊
конфедиративну державу Польщі, України, Литви... Словаччини, Чехії та, в скорому майбутньому Білорусі
така Держава, а не НАТА захистить нас від кацапської орди!
Я так вважаю.
Але Шольц вже розуміє, що Меркель треба не 15 000 євро пенсії платити, а під слідство віддавати за розвал армії і допомогу путлеру.
А зараз вже Шольц не може відмолочуватися, як ще у березні не зміг не допомогати Україні Байден, після рішучої допомоги, котру нам надав Борис Джонсон.
Але є в цій історії і про Польщу. Світла і Темна сторінка. Світла сторінка пов'язана із цією піснею -
FARBEN LEHRE feat. Jelonek - Przebudzenie (https://www.youtube.com/watch?v=K6hf5tqI8zU)
Мова про зміст пісні та "кольори"... із "антиутопія Фауста 2"