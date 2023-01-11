На фронте значительное количество воинов получили обморожение. Требуются специальные средства для согрева рук и ног, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На фронте значительное количество воинов получили обморожение.
Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"На это нужно обратить серьезное внимание во время интенсивных боевых действий в полях, потому что морозы будут еще. К сожалению, войска не снабжены ни термохимическими, ни электрическими грелками для рук и для ног. Минобороны на эти проблемы, конечно, обратить внимание не успело, зима как всегда пришла внезапно, поэтому, уважаемые волонтеры, должны сделать это сами. Во время интенсивных боевых действий каждый боец нуждается в специальных средствах для согрева рук и ног", - пишет он.
По словам Бутусова, многие о себе позаботились, но расход постоянный, переезды и отсутствие централизованных поставок усложняют обеспечение.
Также важно обеспечить грелками операторов дронов - есть согреватели для рук электрические, удобные для согрева пальцев. Каждый воин должен получить такие обогреватели, расход их значительный", – резюмирует журналист.
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Десь на схід відправили
Перехід на літню або зимову форму одягу встановлюється наказом
Я бачу що вони пишуть у твіттер , там суцільна - маячня божевільного , безладний набір букв і думок . То тролі ,, вони просто тролять українців .
Навіть самі ж кацапсячі пропагандони пишуть що ніякого оточення немає і в помині , навіть петух - прігожин вже це визнав .
Стрелков Игорь Иванович
Взятие подразделениями «Вагнера» центра и большей части Соледара является несомненным тактическим успехом. Однако фронт врага НЕ прорван, окружить оборонявшие город части и подразделения не удалось. Противник создаёт новую линию обороны на западных окраинах, опираясь на соляные шахты. Бои за город ещё не закончены - западные окраины и пригороды придётся штурмовать.
Три роки не встигали звертати увагу на ЗСУ, бо асфальт треба було класти для кацапських військових колон бронетехніки
У того Рєзнікова совок в голові, що він там знає, та і народ України також не дуже обізнаний з нововеденнями в арміях провідних країн Заходу.
Шось думаю в армії Швеції чи Фінляндії таких проблем з обмороженнями немає.
Можливо можна це зробити через фонд Юрія Бутусова.
https://censor.net/ua/yuriy_butusov_fund Потому что , только что перечислили деньги , уже наверно зашли . Обидно будет если не туда .
Там же все страны десятки тысяч отправляли.
Канада предоставит Украине военную помощь на сумму 47 миллионов долларов, сообщила министерка обороны Канады Анита Ананд в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает CBC.
Пакет военной помощи будет включать 500 тысяч единиц зимней одежды и оборудования
@leusenko1
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29 мин
На фронті значна кількість воїнів отримали обмороження, - Бутусов. Бійці не забезпечені ні термохімічними, ні електричними грілками для рук та для ніг. Тим часом шоумен Резніков піариться по всім телеканалам.
Може, Міноборони нема діла до потреб ЗСУ? Для ЗЕ какая_разніца
Каталитическая грелка обогреватель для рук. Идеально подходит для защиты от холода при катании на лыжах, экстремальных видов спорта, кемпинга, рыбалки, охоты и в многих других условиях.
Во время работы грелка нагревается до температуры ~ 60 ° С, регулировать температуру можно перекрытием доступа воздуха к грелке, с помощью специального чехла / мешочка, который идет в комплекте, к тому же в нем грелку удобнее использовать.
Для того, чтобы приостановить работу грелки, необходимо закрыть отверстия в защитной крышке на 30-50 секунд. Для работы грелки необходим только очищенный бензин. Например очищенный бензин для зажигалок, или любой бензин высшей степени очистки. Главное, не применяйте этилированный бензин, он уничтожит катализатор.
Вес: 70гр.
Размеры: 90 мм x 55 мм x 20 мм.
Инструкция к применению:
1. Снимите каталитический картридж
2. Залейте бензин с помощью шприца 12 грамм топлива.
3. Слегка встряхните грелку отверстием вниз для удаления излишков топлива, оденьте картридж и проведите зажигалкой (прогрейте катализатор) в течение 10-15 секунд.
4. Наденьте защитную крышку. Грелка начнет прогревается.
бедные наши ребята...такая погода, что и собаку не выгонишь на 5 минут...Господи...
Но Резников сказал, чтолюдей хватает имобилизация не нужна.
Відзвітували на телебаченнях марафонів, що «усьо до ЗИМОВИХ УМОВ готово у Захисників України», курви продажні, хоть би вас на 30 днів січня в окопи на передок!!!
Це пряма безвідповідальність та повна некомпетентність Шмигаля-Резнікова, але жоден із них, не постане перед Генпрокурором…..
Саботажники привладні….
Знову *********?
Всі проблеми вирішуються за кошт союзників та волонтерів. Приклад: майже вся зброя, зимовий одяг, безпілотники, а зараз ще й обігрівальні засоби.
На ноги дутики, вони і тепліше і легше і зручніше при ходьбі.
На руки двошарові перчатки та варежки, але в них бій вести неможливо, тому надягають тактичні, але в них холодно. Треба варежки а у них хімічні грілки, щоб зігріватися поки ворог не атакує, тут Бутусов на 100% правий.
Морды бить и судить виновных в воровстве и вымогательстве будем после Победы, обязательно будем....