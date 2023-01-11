РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16700 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Война
1 916 23
война (46763) Зеленский (16541) НАТО (8938) членство в НАТО (1215)

Ждем решения членов НАТО об ускорении интеграции Украины в альянс, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за ускорение интеграции страны в НАТО по примеру Швеции и Финляндии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Было бы максимально эффективным и соответствующим реальности и нашему оборонному потенциалу решение членов НАТО об ускорении интеграции Украины в альянс, как это было в случае со Швецией и Финляндией", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с президентами Польши и Литвы.

"На сегодняшний день просто поддержки Украины от коллег из НАТО и просто поддержки в виде риторики недостаточно. Недостаточно для мотивации нашего государства, мотивации наших воинов. Нам нужны шаги вперед. Мы очень ждем мощных шагов в Вильнюсе на саммите НАТО", - заявил Зеленский.

Читайте также: Членство Украины в ЕС и НАТО - первоочередная задача. Нельзя повторять ошибку Будапештского меморандума с ложными гарантиями, - Порошенко

"Главное внимание уделили безопасности. Я проинформировал о ситуации на передовой, о подготовке России к новой эскалации на фронте. Мы будем отвечать. Главное, чтобы любая эскалация приблизила финал государства-террориста", - рассказал Зеленский о встрече с коллегами.

"Значительное внимание уделили нашей дальнейшей интеграции в ЕС и НАТО. Готовимся к предстоящему саммиту Украина-ЕС и началу переговоров о членстве Украины в ЕС, которые должны состояться, мы надеемся, уже в этом году", - добавил он
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Ірина Геращенко, народний депутат, фракція Європейська Солідарність, повідомляє в Телеграм:
"<Сьогодні вібулось засідання комітету закордонних справ Верховної Ради> Голова комітету слуга Мережко та інші слуги скасували своє попереднє рішення щодо делегування в ПАРЄ від Європейської Солідарності Петра Порошенка натомість завели в делегацію ВР представників груп «За майбутнє» і «Довіра».
Недопуск Петра Порошенка на ПА НАТО, виходить, був квіточками; єдність від влади в усій красі"
показать весь комментарий
11.01.2023 17:31
+10
Наступному президенту буде дуже важко,
бо в попереднього ніякі досягнення не вкрадеш

показать весь комментарий
11.01.2023 17:35
+10
І що для цього зробила пліснява влада?
показать весь комментарий
11.01.2023 17:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З нинішнім рівнем ЗЄ-корупціі можна чекати до кінця часів.

Швидше буде, якщо Зє-ждунів вкоротити на голову.
показать весь комментарий
11.01.2023 17:23 Ответить
краще б оформити військовий союз з США, Великобританією, Польщою, Фінляндією, Литвою, Латвією та Естонією ... це був би дійсно потужниій та вмотивований союз ... бути в одному союзі з мадьярами та болгарами це зашквар
показать весь комментарий
11.01.2023 17:26 Ответить
Повна дурниця. Ніхто з цих країн за нас воювати не буде. Навіщо цей союз для них?
показать весь комментарий
11.01.2023 17:29 Ответить
сама ти дурниця ... можли ще й повна ... Польща,Фіни страни Балтії це самі мотивовані проти орди країни ... бо з рашистами вони всі воювали у минулому сторіччі і не раз ... Великобританія це давній ворог рашистів у північній Європі ... ну а США .... це просто без коментарів ... і ... так дурнику ... вони всі є в НАТО .... нумо, позкажи, чому у бюрократичний помийці НАТО вони будуть воювати в Україну, а у цьому союзі не будуть?
показать весь комментарий
11.01.2023 17:33 Ответить
Навіщо цим країнам воювати з парашиєю, якщо на них ніхто не нападає? І всі ці країни в НАТО або вже за три хвилини в НАТО, тому за них буде колективна робота.
показать весь комментарий
11.01.2023 17:47 Ответить
на Францію чи навіть на Німеччину рашка точно не нападе, бо ...
буде розбита Україною, або Польщею
вот тому й саботують шольци-макрони військову допомогу Україні, за воювати я вже мовчу

що буде робити НАТА у разі нападу на одну країх із в альянсі із Туреччиною чи Мадярщиною - прямим друзями буйла ?
показать весь комментарий
11.01.2023 19:58 Ответить
Я думаю, що якщо парашия буде нападати на польщу, то умовне "24.02" для поляків почнеться з десятків тактичних ракет з ядерними боєголовками. Аби швидко проїхати за пару годин до німецького кордону через польщу на берлін.
показать весь комментарий
11.01.2023 20:45 Ответить
угу і реально лямку тягнути зможуть хіба що США та Британія,ти полякам скажи щоб вони виходили з НАТО,то пошлють так далеко, звідки ще не повертались,ти б бовдуре спитався чи хоч хтось з наведених ХОЧЕ ТАКОГО СОЮЗУ...
показать весь комментарий
11.01.2023 20:14 Ответить
Сьогодні у суддівської мафії має бути сходка, вони мають делегувати своїх представників у вищу раду правосуддя. Якщо цього не буде зроблено, то на євроінтеграції можна поставити хрест. Однак клоуни і далі будуть нам розповідати казочки про хєрових європейців і погане НАТО, яке не хоче їх брати до себе.
показать весь комментарий
11.01.2023 17:27 Ответить
Ірина Геращенко, народний депутат, фракція Європейська Солідарність, повідомляє в Телеграм:
"<Сьогодні вібулось засідання комітету закордонних справ Верховної Ради> Голова комітету слуга Мережко та інші слуги скасували своє попереднє рішення щодо делегування в ПАРЄ від Європейської Солідарності Петра Порошенка натомість завели в делегацію ВР представників груп «За майбутнє» і «Довіра».
Недопуск Петра Порошенка на ПА НАТО, виходить, був квіточками; єдність від влади в усій красі"
показать весь комментарий
11.01.2023 17:31 Ответить
Тібє ніхто нічего нє должен
показать весь комментарий
11.01.2023 17:31 Ответить
В мене э бізнес-ідея... календар, де кожен новий день, це відділ з маленькою шоколадкою і фразами - " сьогодні № день героїчного супротиву укроїнського народу, нам потрібно від партнерів : більше ПВО, більше танків,більше грошей....я стверджую,що мій календар практично повністю може замінити президента України, бо крім фраз" нам треба більше всього" його функціонал закінчується.
показать весь комментарий
11.01.2023 17:32 Ответить
Наступному президенту буде дуже важко,
бо в попереднього ніякі досягнення не вкрадеш

показать весь комментарий
11.01.2023 17:35 Ответить
Вот, что ни говорите, но Зелес не по шуточному пыньку с рф отделывает, уже...
Его место в истории по факту больше и важнее чем у всех предыдущих.
Такой вот вираж!
показать весь комментарий
11.01.2023 19:20 Ответить
його місце на лаві підсудних,і пині від буби ні холодно ні жарко,він його за гівно не рахує
показать весь комментарий
11.01.2023 20:15 Ответить
не рахував - и прорахувався
показать весь комментарий
11.01.2023 20:18 Ответить
глибше лижи глибше,твоя буба ВБИВЦЯ не менше ніж *****,бо один вбиває прямо і своєю участю,а інший своєю бездіяльністю.
показать весь комментарий
11.01.2023 23:22 Ответить
Зелес - Президент Украины, это - факт.
И Президент победившей страны Украины - будет тоже факт.
Много у него недостатков, но мне он симпатичней, скажем, Ющенка...
показать весь комментарий
12.01.2023 00:22 Ответить
угу і перше чудо яке іменно після перемоги сяде,і бажано назавжди щоб більше випадкове, не потрапляло,але хоча стоп ви ж бидляки чергового виберете,бопаржать то кльово,але іменно "армія,мов,віра" це те що працює,і те що твій "пабєдітєль" зневажав до глибини свого нутра,так що люби раб того хто тобі сре на голову,але заждіть ті ж як істинний ********* чомусь любиш бубу з-за кордону..."совпадєніє,не думаю"
показать весь комментарий
12.01.2023 00:39 Ответить
Давайте не ссориться. Я знаю, что Вы за Порошенко.
Ну, получилось как получилось...
Я вообще не голосовал. Но Зелеса во время
войны сильно критиковать не хотелось бы.

"совпадєніє,не думаю" - плохой персонаж, таких ну их цитировать, моветон
показать весь комментарий
12.01.2023 00:45 Ответить
І що для цього зробила пліснява влада?
показать весь комментарий
11.01.2023 17:48 Ответить
Ослику треба для початку інтегрувати процедури повернення вкрадених украінських грошей, повернення тероборони Іспаніі, батальйонів монако, лодзь, куршавель. Чому одним закон і священний обовязок захищати Батьківщину а іншим просирати по закордонах вкрадені в наших солдатів гроші і обсикатись від шампанського по 1кіло євро за пляшку. Ослик це знає, напевне ще й рже і обговорює з ними ці блювотні селфі
показать весь комментарий
11.01.2023 18:04 Ответить
С дЕрмаком в кармане и прочими Штирлицами в зРаде этого не будет...
показать весь комментарий
11.01.2023 18:27 Ответить
 
 