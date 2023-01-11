Ждем решения членов НАТО об ускорении интеграции Украины в альянс, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский высказался за ускорение интеграции страны в НАТО по примеру Швеции и Финляндии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Было бы максимально эффективным и соответствующим реальности и нашему оборонному потенциалу решение членов НАТО об ускорении интеграции Украины в альянс, как это было в случае со Швецией и Финляндией", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с президентами Польши и Литвы.
"На сегодняшний день просто поддержки Украины от коллег из НАТО и просто поддержки в виде риторики недостаточно. Недостаточно для мотивации нашего государства, мотивации наших воинов. Нам нужны шаги вперед. Мы очень ждем мощных шагов в Вильнюсе на саммите НАТО", - заявил Зеленский.
"Главное внимание уделили безопасности. Я проинформировал о ситуации на передовой, о подготовке России к новой эскалации на фронте. Мы будем отвечать. Главное, чтобы любая эскалация приблизила финал государства-террориста", - рассказал Зеленский о встрече с коллегами.
"Значительное внимание уделили нашей дальнейшей интеграции в ЕС и НАТО. Готовимся к предстоящему саммиту Украина-ЕС и началу переговоров о членстве Украины в ЕС, которые должны состояться, мы надеемся, уже в этом году", - добавил он
Пожалуйста, подождите...
Швидше буде, якщо Зє-ждунів вкоротити на голову.
буде розбита Україною, або Польщею
вот тому й саботують шольци-макрони військову допомогу Україні, за воювати я вже мовчу
що буде робити НАТА у разі нападу на одну країх із в альянсі із Туреччиною чи Мадярщиною - прямим друзями буйла ?
"<Сьогодні вібулось засідання комітету закордонних справ Верховної Ради> Голова комітету слуга Мережко та інші слуги скасували своє попереднє рішення щодо делегування в ПАРЄ від Європейської Солідарності Петра Порошенка натомість завели в делегацію ВР представників груп «За майбутнє» і «Довіра».
Недопуск Петра Порошенка на ПА НАТО, виходить, був квіточками; єдність від влади в усій красі"
бо в попереднього ніякі досягнення не вкрадеш
Его место в истории по факту больше и важнее чем у всех предыдущих.
Такой вот вираж!
И Президент победившей страны Украины - будет тоже факт.
Много у него недостатков, но мне он симпатичней, скажем, Ющенка...
Ну, получилось как получилось...
Я вообще не голосовал. Но Зелеса во время
войны сильно критиковать не хотелось бы.
"совпадєніє,не думаю" - плохой персонаж, таких ну их цитировать, моветон