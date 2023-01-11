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Президенты Украины, Литвы и Польши подписали совместную декларацию по результатам второго саммита Люблинского треугольника

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

дуда,науседа,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Литовской Республики Гитанас Науседа и президент Республики Польша Анджей Дуда подписали Совместную декларацию по результатам состоявшегося во Львове второго саммита Люблинского треугольника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Совместная декларация подтверждает многовековые исторические связи между Украиной, Литвой и Польшей, а также определяет приоритетные направления сотрудничества Люблинского треугольника, в частности в рамках стратегического курса нашего государства по приобретению полноправного членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора. В документе отмечено намерение Литвы и Польши продолжить оказание мощной военной, технической, оборонной, гуманитарной и другой поддержки Украине", - говорится в сообщении.

Также в Совместной декларации высказана поддержка созыва Глобального саммита формулы мира для консолидации международной поддержки мирного плана, который презентовал президент Украины и подтверждена поддержка создания специального международного трибунала по преступлению агрессии Российской Федерации против Украины.

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В документе отмечено расширение Черноморской зерновой инициативы на другие морские порты нашего государства и важность продолжения программы "Зерно из Украины" для усиления глобальной продовольственной безопасности.

С подписанием Совместной декларации на уровне президентов Украины, Литвы и Польши фиксируется поддержка литовской и польской сторонами перспективы обретения Украиной членства в ЕС и НАТО, как только это позволят условия, отмечают в ОП.
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ВКЛ (Річпосполита) дрюкали Московію, допоки не сталось повстання русів (українців) 1648 року
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11.01.2023 18:12 Ответить
шкода, що тоді в Сеймі не прислухались до доповіді гетьмана Хмельницького, де він вимагав рівних прав для русів-українців та православних вцілому... але зара поляки та литовці вже інші, і більше цінують нас...
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11.01.2023 18:15 Ответить
ми мусимо створити Річ Посполиту 2

конфедиративну державу Польщі, України, Литви... Словаччини, Чехії та, в скорому майбутньому Білорусі
така Держава, а не НАТА захистить нас від кацапської орди!
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11.01.2023 19:14 Ответить
Да, исторические связи действительно многовековые. Не поспоришь...

А украинская власть что-то собирается делать для разблокирования международных платежей в/из частично оккупированных областей? А то, вроде как, не оккупированы, а отношение как к оккупированным...
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11.01.2023 18:14 Ответить
В чиїх інтересах цікавишся?
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11.01.2023 20:10 Ответить
 
 