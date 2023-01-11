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гражданство (1281) Зеленский (16541) двойное гражданство (145)

Люди, имеющие гражданство РФ, не должны иметь украинского - пусть живут в России, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцы, имеющие гражданство РФ, не должны иметь украинского гражданства, добавив: "Пусть живут в России".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наша задача, чтобы все люди, которые сегодня имеют двойное или тройное гражданство, включая гражданство РФ и которые имеют политическое или духовное влияние на наше государство, чтобы все эти люди обязательно имели гражданство одно - РФ, если они его также имеют. Я думаю, пусть с этим гражданством они в соответствующем государстве и живут. Мне кажется, это абсолютно справедливо", - заявил Зеленский на пресс-конференции с главами Литвы и Польши во Львове в среду.

Так президент ответил на вопрос прессы о том, каких решений относительно лишения украинского гражданства ждать впереди на фоне недавней приостановки гражданства четверых народных депутатов Украины, включая Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

Читайте также: Указ о потере гражданства Медведчуком, Деркачом, Казаком и Кузьминым поступил в ВР. Их лишат мандатов, - Стефанчук

Отвечая на вопрос, на каком основании происходила процедура лишения гражданства указанных лиц, Зеленский отметил, что "часть указанных лиц его лишена именно из-за наличия гражданства других государств в соотвествии с законодательством и согласно Конституции Украины". В то же время он отметил, что не может разглашать всех деталей, которыми СБУ обеспечивают безопасность в Украине.
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Топ комментарии
+39
І почати потрібно з ОП АП верхоної зради...
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11.01.2023 18:11
+26
Хотелось бы также уточнить гражданство Мамы Риммы и Папы Саши.
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11.01.2023 18:34
+17
Балбєс...
На окупованих територіях люди беруть парашкіне громадянство щоб лише вижити, бо Вовчка їх підставив
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11.01.2023 18:14
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І почати потрібно з ОП АП верхоної зради...
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11.01.2023 18:11 Ответить
Хотелось бы также уточнить гражданство Мамы Риммы и Папы Саши.
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11.01.2023 18:34 Ответить
Ета саусем другоя....
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11.01.2023 20:30 Ответить
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11.01.2023 21:05 Ответить
А що уточнювати - у них ізраїльске , а от у нашого найверховнішого писали що паспорт параші під подушкою лежить ((
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11.01.2023 22:46 Ответить
Абсолютно верно !!! Иметь гражданство ублюдков которые пришли уничтожить Нас как народ как государство это просто в голове не укладывается --- пусть идут нах за руцким кораблем к *****
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11.01.2023 18:35 Ответить
Так тоді ж потрібно буде туди послати без малого не всю нині діючу власть , на чолі зі "спасителем" , у них того "гражданства " хіба що у тарганів під унітазом немає ((
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11.01.2023 22:50 Ответить
Sofiya Fedyna

@ukrainesinger

У Львові Зеленський має зустрітися з президентом Польщі Дудою.

Телеканалу Еспресо та Радіо Свобода відмовили в акредитації
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11.01.2023 19:04 Ответить
Ну это же не свои придворные журнашлюхи с каналов Мураева и Медведчука. Эти могут и вопрос неожиданный задать "против шерсти". Образ "величайшего" спасителя неприкосновенен.

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11.01.2023 19:16 Ответить
Що таке ОП АП?
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11.01.2023 20:17 Ответить
Балбєс...
На окупованих територіях люди беруть парашкіне громадянство щоб лише вижити, бо Вовчка їх підставив
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11.01.2023 18:14 Ответить
"...і які мають політичний чи духовний вплив на нашу державу Джерело: https://censor.net/ua/n3392690" треба уважніше бути
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11.01.2023 18:19 Ответить
до чого тут це !!! після звільненя окупований територій так званих л/днр і Криму перевірка на співпрацю з окупантами, екзамен на знання української мови, історії, культури, традицій українського народу, його Героїв - новий паспорт громадянина України !!!
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11.01.2023 18:33 Ответить
ани наши люди
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11.01.2023 19:49 Ответить
и каким образом он заберет у этих граждан украинское гражданство? или просто поговорить.
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11.01.2023 18:15 Ответить
Ну отут , як виявилось , все дуже просто - підписав указ - і немає громадянства (( Спочатку на Корбанові випробував , прокотило , тепер зрадників України красивенько від відповідальності за законом звільнив учора ; так що це він може , он обіцяв учора мордастий із ВР що це тільки початок (( Так розумію що до наступних виборів в Україні громадянами держави будуть лише народні служки ((
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11.01.2023 22:55 Ответить
В тому ж Криму у всіх є паспорти парашки.
То може його вже не повертати, бо за словами дурника громадян України там немає.
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11.01.2023 18:15 Ответить
при чем тут территория до тех кто 9 лет согласен с режимом рф и служит ему?
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11.01.2023 18:27 Ответить
И сразу делают прививку спутником и идут в мобики ....
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11.01.2023 18:15 Ответить
А як жеж його жінка ? Це він пошуткував ?
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11.01.2023 18:16 Ответить
Так не другим оформляли , а вже тринадцятидесятим , самий верховний також оформив , у інтернеті десь навіть викладали реєстраційну картку (( Він же бізнес у кацапії вів не як іноагент ((
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11.01.2023 22:58 Ответить
це типу покарання від ЗЕ для зрадників, коллаборантів і корупціонерів? тіпо ссилка?
а громадянину Ізраїлю Коломойському і йому подібним теж таке покарання достатнім буде, чи як?
г*вно їб*че! 🤬
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11.01.2023 18:18 Ответить
Тяжке покарання - замість чорної ікри треба істи червону
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11.01.2023 18:20 Ответить
Та ні , тут не червоною покарали , а замість чорної пропонують перейти на золоту від альбіноса , до того ж годувати пропонують безкоштовно .
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11.01.2023 23:00 Ответить
не пройшло й 40 років...
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11.01.2023 18:19 Ответить
Люди, які мають громадянство РФ, не повинні мати українського - нехай живуть у Росії, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3392690

Або тупий або наркоман - у нього у владі вдосталь людей з кацапським громадянством, особливо з людей Януковоща
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11.01.2023 18:19 Ответить
Як добре копнути, то і в зеленого шута знайдеться кацапський паспорт. Дешевий клоун, дешевий піар
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11.01.2023 18:19 Ответить
На РабZee много Западных санкций... даже у дворников...Ольга ********* проблеяла...

Раскулачивание мавзолейных обезьян🤣🦍 началось по полному тарифу...
Это что эпидемия Ковида 👺👹🦍😝🤣
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11.01.2023 18:22 Ответить
гарна заява...
починай чистити ОП, суди, міністрів і.... іх баб... а також друзяк квартальських...і ії баб теж..
(баб - це виключно про кацапок... ну і тих, хто задушив в собі Україну)
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11.01.2023 18:23 Ответить
То він на себе натякає! Надіється скористаться власним паспортом - по якому на себе нерухомість у Криму переоформляв після окупації!
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11.01.2023 18:34 Ответить
та щас)))) он думает этот сквозняк от потока его слов))) его да не коснется...
а он может (уже может) манипулировать им как цыган солнцем
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11.01.2023 19:02 Ответить
Правильно цих людей треба гнати геть з України які мають паспорти Росії
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11.01.2023 18:23 Ответить
это граждане они и так живут на рф и воюют против Украины, все кто взял.
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11.01.2023 18:23 Ответить
Скумбрія та ії муж не воюють але паспорти мають.
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11.01.2023 18:57 Ответить
Пора позбавляти громадянства всіх колаборантів !
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11.01.2023 18:29 Ответить
Після відсидки та повної конфіскації статків
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11.01.2023 23:59 Ответить
Помогите, плз, понять смысл. Не понимаю текст и Гугл переводчик не помог. "Наше завдання, щоб усі люди, які на сьогодні мають подвійне чи потрійне громадянство, включаючи громадянство РФ, і які мають політичний чи духовний вплив на нашу державу - щоб усі ці люди обов'язково мали громадянство одне - РФ, якщо вони його також мають. Я думаю, нехай із цим громадянством вони у відповідній державі і живуть Джерело: https://censor.net/ua/n3392690
Это как? Лица, что имеют двойное тройное гражданство, в том числе и гражданство РФ, должны иметь одно гражданство - РФ? В Украине полно народу с румынским, польским, других стран ЕС гражданством. Им то что делать? Получать гражданство РФ? Видимо я неправильно перевожу
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11.01.2023 18:36 Ответить
я хоть и не перевожу, но видимо понимаю так же как Вы.

сколько же асфальтофилов на цензоре....
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11.01.2023 18:40 Ответить
якщо взяли паспорт з куркою-мутантом - паспорт з тризубом забрати. Якщо інші паспорти - то ще як подивитись. Наприклад, якщо є паспорти Швейцарії та Ізраїлю - нехай буде і з тризубом. Ну, така влада, такі собі закони встановлює, як хоче, так і крутить.
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11.01.2023 18:53 Ответить
это видимо то, что он хотел сказать, а сказал он немного иначе...
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11.01.2023 18:57 Ответить
Логикой я понимаю, а по тексту - логика пропадает. Ок, согласен что могут быть варианты - запрет двойного гражданства вообще или запрет гражданства РФ как второго или третьего для граждан Украины. Согласен также, что наличие гражданства РФ может стать основанием для лишения украинского гражданства. Но я не понимаю, как это может действовать только на какую-то прослойку общества, имеющую влияние на общественное мнение. И второе - как такое возможно без возможности для человека отказаться от гражданства РФ. Порвать паспорт - это эмоционально, но не влечет юр.последствий. в общем запутано как-то....
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11.01.2023 19:11 Ответить
я бы не искал общепонятную логику в действиях украинских политиков... там логика всегда она: говорит ни о чем, если что-то и делать, то на словах; главное сесть на потоки и устраивать себе жизнь.
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11.01.2023 19:18 Ответить
*говорить
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11.01.2023 19:20 Ответить
Высшее должностное лицо государства... И вроде я читал, что с юридическим образованием...
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11.01.2023 19:33 Ответить
в нашей стране наличие диплома не означает наличие навыков и знаний
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11.01.2023 19:39 Ответить
Якщо в його дипломi написано "ю-рист",то треба розумiти про яке скорочення йде мова..))б
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11.01.2023 20:49 Ответить
Рівень його освіти дозволяв грати пенісом на фортепіано (( щодо решти можливостей - історія замовчує (( Не шукайте того , що неможливо знайти .
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11.01.2023 23:07 Ответить
Так це ж "труднопєрєвадімая іґра слов"!
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11.01.2023 20:41 Ответить
Труханов у Одесі влаштовує?
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11.01.2023 18:38 Ответить
А у нього паспорт Греції на ім'я Анзопулоса.
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11.01.2023 18:59 Ответить
у Труханова паспорт громадянина росії, він навіть там в реєстрах паспортної служби
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11.01.2023 20:02 Ответить
Створіть петицію на сайті президента, щодо...
Більшість громадян України виступають за створення правового механізму позбавлення громадянства України та видачу паспортів "негромадян" (людей без права голосу на виборах, та без права займати державні посади), аналогічно тим, які існують в країнах Балтії.
1) За висловлювання підтримки війни РФ проти України.
2) За виправдовування та заперечення окупації українських територій, агресії РФ.
3) За дії які можна класифікувати, як частково державну зраду, втечу з країни під час війни.
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11.01.2023 18:38 Ответить
це потрібно було зробити ще 24.02.22. Без такого закону Україна не виживе
Але замість цих роеальних, дієвих речей нам підсовують про позбавлення мандатів.
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11.01.2023 19:54 Ответить
А ті посадовці олігархи які виїхали на Захід..., мають залишатись з громадянством України?
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11.01.2023 18:40 Ответить
Та вони як тільки, відразу приїдуть.
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11.01.2023 19:00 Ответить
Ті "олігархи посадовці" мають можливість вибирати і місце проживання, і громадянином якої країни себе вважати в даний момент, і якою валютою розраховуватись, і с...рати вони хотіли на всіх і на все...
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11.01.2023 20:45 Ответить
Закон один, громадянин України не має право на інші громадянства. Получив паспорт другої країни, якщо про це дізнались наші відповідні служби - до побачення, ти громадянин іншої країни. В Україну - будь ласка, але, як громадянин іноземець. Точка, запятая!
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11.01.2023 18:40 Ответить
ваша фраза нагадує Шарікова: взяти і поділити...
1. немає законодавства і ніякої відповідальності за множинні громадянства (крім того, що не можна їх мати)
2. в Україні не має інституту відмови від українського громадянства, тобто це можливо тільки за указом президента
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11.01.2023 20:50 Ответить
Як там поживає
- депутат Госдуми РФ,
- особитий представник Путіна на виборах, Нєвзоров, якому ЗЄ надав громадянство України?
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11.01.2023 18:45 Ответить
А хіба ця "особина" має хоч якийсь вплив на суспільну думку?
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11.01.2023 20:47 Ответить
А навіщо взагалі тоді їй такі привілеї?
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11.01.2023 20:51 Ответить
А как быть в вовиным пачпортом Параши?
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11.01.2023 18:46 Ответить
То їнша справа !
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11.01.2023 19:02 Ответить
Йому ще там гастролювати..
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11.01.2023 20:39 Ответить
Надо позвонить Баканову насчет этого черта.(с)
Зелупа,гребаный стыд.Да в твоем окружении трудно сказать-у кого этого кацапского паспорта нет.
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11.01.2023 19:04 Ответить
Зеленський повідомив, що "частина зазначених осіб його позбавлена саме через наявність громадянства інших держав у відповідності до законодавства та згідно з Конституцією України". Джерело: https://censor.net/ua/n3392690
Зверніть увагу- лише частина позбавлена укр.громадянства саме за наявність громадянства інших держав, а тому постає питання - на підставі чого позбавлені інші і таким чином уникнуть покарання за статтею державна зрада
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11.01.2023 18:59 Ответить
Продать Сватов и прочиє проєкты 95 квартала с 2004 года,которые по факту финансировала жена Ведмедчука Оксанка Марченко...и Голобородько станет дважды Миллиардером 🤣
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11.01.2023 19:04 Ответить
Т.е гипотетический деркач понес наказание лишь тем, что теперь не сможет выбирать Президента Украины и получать огромную украинскую пенсию?) с люди из лднр? Мой дед например (номер 3 года назад), взявший гражданство сраши из-за того, что неначто жить, тоже лишился бы укр паспорта? Ну-ну план швейцарский...
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11.01.2023 19:12 Ответить
Щодо "пензіїї" ви не праві. Буде продовжувати отримувати. Згідно "двосторонніх угод".
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11.01.2023 20:49 Ответить
"А вот теперь было больно!" подумали те кто вне политики, крымчане и иже с ними...
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11.01.2023 19:16 Ответить
"На сегодняшний день в Украине по приблизительным оценочным подсчетам где-то 4 млн граждан имеют уже иностранное гражданство. Два, три, четыре гражданства - не имеет значения", - сказал слуга народа Олег Дунда!
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11.01.2023 19:27 Ответить
Ну чого ви всі огризаєтась на ЗЕленого? Сказав красиво, нехай доведе тепер слова на ділі
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11.01.2023 19:34 Ответить
І почне із себе та своє родини , тоді респект ! Уявіть - завтра указ за власним підписом про позбавлення себе громадянства України через наявність парашинського ((
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11.01.2023 23:12 Ответить
Вибачте але таких тисячі
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11.01.2023 19:35 Ответить
Чудовий спосіб вигадали спритники з 0П, щоб дати можливість уникнути відповідальності за скоєні злочини в Україні, це позбавити громадянства злочинців, які перебувають за межами країни, що унеможливлює їхню екстрадицію. Цікава ситуація з недоторканним Бенею у світлі висловлювань гундоса, щодо російського громадянства інших.
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11.01.2023 19:41 Ответить
Чудово. Це він мабуть про свого друга, мера Одеси Труханова? Коли висилка?
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11.01.2023 20:00 Ответить
Як скоріше, той краще !!!
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11.01.2023 20:13 Ответить
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11.01.2023 20:44 Ответить
А тепер по пунктам, для хворих на амнезію частини населення України.

1. Деркач - перебуваючи під американськими санкціями, очолює компанію зеленського у переслідуванні Петра Порошенка, в тісній взаємодії з ДБР.

Фальшиві плівки деркача - (жму руку, обнімаю) пам'ятають всі!

Активно перешкоджає розвитку дружніх відносин між Україною і США.

- Указом Зеленського, позбавлений громадянства України, що виводить зрадника з-під 111 статті ККУ про ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ. (Амністований)

-------------------------------------------------------------

2. Кузьмін - за каденції Петра Поршенка переховувався закордоном!

Після інавгурації зеленського, повернувшись в Україну, був обраний, з грубим порушенням законодавства до ВРУ від опзж.

Також, був включений до ТСК, з допуском до державної таємниці, щодо вагнерівців.

- Указом Зеленського, позбавлений громадянства України, що виводить зрадника з-під 111 статті ККУ про ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ. (Амністований)

------------------------------------------------------------------

3. Медведчук - співвласник телеканалу 1+1. При Зеленському отримує мандат депутата ВРУ.

Бере активну участь в передвиборчій компанії, тоді ще кандидата Зеленського.

Статки медведчука зростають в геометричній прогресії.

- Указом Зеленського, позбавлений громадянства України, що виводить зрадника з-під 111 статті ККУ про ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ. (Амністований)

---------------------------------------------------------------

4. Козак - при Зеленському активно скуповує телеканали, які відразу працюють на владу, з основним акцентом на жорстку московську пропаганду.

- Указом Зеленського, позбавлений громадянства України, що виводить зрадника з-під 111 статті ККУ про ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ. (Амністований)

----------------------------------------------------------------

PS. Таким чином, при переобранні проукраїнського президента в майбутньому, Україна втрачає всі важелі для екстрадиції і покарання державних зрадників і злочинців до нашої країни, так як вони вже не є громадянами нашої держави!

Зеленський робить зачистку, відпускаючи на вільні хліба своїх подільників по державних злочинах.

Також, більше ніхто не зможе отримати інформації про статки, що були награбовані в Україні цими діячами, тим паче накладання арешту на їхнє майно.

Дякую за детальну інформацію Sofiya Fedyna.
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11.01.2023 20:45 Ответить
зеленський рятує від відповідальності своїх друзів,позбавляючи їх громадянства України.І коломойського теж.
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11.01.2023 21:16 Ответить
Що, навіть чаю не поп'є? Уже пакує чемодани до Ростову?
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11.01.2023 21:21 Ответить
Таким нехитрим "простим рішенням" ці зрадники вже не "зрадники", бо громадяни не України.
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11.01.2023 21:24 Ответить
Необхідний закон про кримінальну відповідальність за приховування россійського громадянства.Покарання- величезний штраф, і майна (для держслужбовців) і автоматиичного позбавлення громадяства України і як нааслідок всіх прав і соціальних плюшок.
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11.01.2023 21:25 Ответить
кароче козацькый осэлэдэць ростэ автоматычно...
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11.01.2023 21:25 Ответить
на елемарафоне.
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11.01.2023 21:34 Ответить
Я розумію, що зараз мене розірвут. Але... Крим - то біль і хворе серце. Мої рідні там мешкають понад 30 років. Була Україна, все добре. І тут анексія, цей ганебний псевдореферендум. Більшість людей поставили перед фактом "ви вже в росії, не будете отримувати паспорти - ніякої праці, медицини, вищої освіти, НІЧОГО" (с#ки проклятущі!). Моя родина не мала можливості покинути все і виїхати. Бо мали маленьку квартиру, яку ми всі самотужки ремонтували, працю, малий навчався, необхідний морський клімат (бо задихався в інших місцевостях, асма). Так, вони вимушені були взяти ці кляті паспорти. Але свої, рідненькі, українські не рвали, як деякі ніби українці. І постійно до нас приїзжали на материк, і раділи, що вдома, хоть подихають вільним повітрям, і коли прийшов час вклеювати нові фото по віку, теж вирвались і все зробили. Бо дуже цінують паспорт України і те, що українці, але тимчасово під окупацією. І прапор України в них на стіні, і навіть ялинка в жовто-блакитним кольорах прикрашена. І ненавидять ту рашу, і рахують дні, коли будемо всі разом. Повірте, таких людей дуже багато в Криму. І вони наша підтримка, коли ми зайдемо і повернемо своє. Ці люди будуть бігти та зустрічати з прапорами, жовто-блакитними. То їх теж гнати до клятої раzії, бо вони були заручниками?! Так не можна. Розумієте! Там більша частина нормальних українців, не могли вони всім півостровом покинути домівки. Хоча навезли з росєї всяку наволоч, легіонерів з Омська, Воркути і т. і. . От їх гнати з нашого Криму, бо він ім "такой домашний, уютный"!!!
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11.01.2023 21:29 Ответить
ваше лицемерие поражает.
Когда у нас была угроза оккупации, мы имея немаленьку квартиру, яку ми всі самотужки ремонтували, кинули все и уехали. Ибо жить под кацапами - это хуже смерти. Когда все освободили - мы приехали.
А вот такие гниды, которые то там остались, имея маленьку квартиру, пересиживая с 2 паспортами, и вычикуя, куда кривая повернет, то в польше отсиживаются -вызывают омерзение.
Скоро ваших родственников с маленькой квартирой призовут и вы лицемерно заголосите: нас же заставили укропов убивать, с#ки проклятущі
всем крысчанам - статус негражданина
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11.01.2023 21:49 Ответить
Люди, які мають громадянство РФ, не повинні мати українського - нехай живуть у Росії, - Зеленський

не повинні-ГІВНО ВАРТЕ ПОБАЖАННЯ.

ДЕ ЗАКОНОПРОЕКТ?

"ПРО ПОЗБАВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА ОСІБ,ЩО НАБУЛИ РОСІЙСЬКЕ А ТАКОЖ пониження у правах.."
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11.01.2023 21:53 Ответить
Закон о гражданстве надо было четко прописать в конституции! Хотя бы при оранжевых, а не херню, что нам твари типа Портнова туда втулили! И никто не вякнул за 30 лет. Хотя были кое кто. Да поздно все. Там читать, срать охота сразу. Кретины. В мире эта тема отлично наработана, бери!
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11.01.2023 22:16 Ответить
ви не повірите,вся вата яка шипіла та була проти ЕС та НАТО зараз всі тут в ЕС /НАТО ....
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11.01.2023 22:22 Ответить
на Закарпаттi поблизу угорського кордону майже у кожного мадь"ярський паспорт
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11.01.2023 23:45 Ответить
А коломбійське то нормально.
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12.01.2023 00:29 Ответить
Клоуна поперло....
громадянства нехай українського позбавить всю верховну раду, себе і своїх ********* та свою телку, бо суттєво різниці немає, як що воно двойне чи тройне і чи друге російське, угорське, чи польське.
Бебіл і все , ума як немає то це біда...
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12.01.2023 03:59 Ответить
В мене три громадянства ( росiйского нема).
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04.02.2023 21:23 Ответить
 
 