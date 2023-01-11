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Новости Война в Украине
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Генштаб ВС (4284) вертолёт (1037)

В течение 11 января Силы обороны сбили один российский вертолет и 2 беспилотника, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по уничтожению российских воздушных целей в течение 11 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Кроме того, наши защитники сбили российский вертолет Ка-52, а также два разведывательных БПЛА, тип которых уточняется", - отмечается в сообщении.

Читайте также: В течение 8 января ВСУ сбили 3 вертолета и 3 беспилотника россиян, - Генштаб
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Топ комментарии
+13
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11.01.2023 19:04
+12
Аналагав нет бьют как мух. Втарая армия усыхается.
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11.01.2023 19:02
+9
cхоже що закінчуються на парасії досвідчені льотчики... все менш та менш літають і це на краще
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11.01.2023 18:50
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cхоже що закінчуються на парасії досвідчені льотчики... все менш та менш літають і це на краще
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11.01.2023 18:50 Ответить
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11.01.2023 19:00 Ответить
Аналагав нет бьют как мух. Втарая армия усыхается.
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11.01.2023 19:02 Ответить
Отличная новость. Хотя конечно лучше было бы два вертолёта и один беспилотник. Но и так хорошо.
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11.01.2023 19:03 Ответить
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11.01.2023 19:04 Ответить
"Крокодили" не літають!
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11.01.2023 19:39 Ответить
Жизнь кацапского вертолёта измеряется в 52 "ка"- "ка" - "ка"....
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11.01.2023 20:12 Ответить
Тим часом США укріплюють східний фронт NATO.

Помічено сьогодні у Нідерландах: https://www.youtube.com/watch?v=r3fAnVa3krE
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11.01.2023 21:03 Ответить
Маю надію , що пілот або здох , або в полон потрапив 😠
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11.01.2023 21:46 Ответить
 
 