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В течение 11 января Силы обороны сбили один российский вертолет и 2 беспилотника, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по уничтожению российских воздушных целей в течение 11 января.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
"Кроме того, наши защитники сбили российский вертолет Ка-52, а также два разведывательных БПЛА, тип которых уточняется", - отмечается в сообщении.
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