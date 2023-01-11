В течение 11 января Силы обороны сбили один российский вертолет и 2 беспилотника, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по уничтожению российских воздушных целей в течение 11 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Кроме того, наши защитники сбили российский вертолет Ка-52, а также два разведывательных БПЛА, тип которых уточняется", - отмечается в сообщении.

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