Членство Украины в НАТО не может быть вычеркнуто из повестки дня, - Науседа
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Литвы Гитанас Науседа отмечает важность продвижения в процессе евроатлантической интеграции Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня война продолжается. И нарушается территориальная целостность Украины. Сперва необходимо ее восстановить. При этом членство Украины в НАТО не может быть вычеркнуто из повестки дня. Мы должны согласовать алгоритмы и формулы, которые ми будем использовать, чтобы двигаться дальше в этом аспекте", - заявил Науседа на пресс-конференции с президентами Украины и Польши во Львове.
Он подчеркнул, что Литва со своей стороны делает все возможное, чтобы Украина смогла воспользоваться принципом "открытых дверей", который прозвучал на бухарестском саммите НАТО в 2008 году.
"Спустя 14 лет нет прогресса по Украине. И именно потому мы сегодня говорили (с президентом Украины и Польши. - Ред.) о гарантиях безопасности, которые могли бы быть предоставлены Украине на следующем саммите НАТО. Чтобы Украина ощущала себя в большей безопасности и чувствовала поддержку со стороны НАТО. И чтобы мы могли говорить о политическом сотрудничестве между Украиной и НАТО", - сказал президент Литвы.
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конфедиративну державу Польщі, України, Литви... Словаччини, Чехії та, в скорому майбутньому Білорусі
така Держава, а не НАТА захистить нас від кацапської орди!
Ваші патякання -- кацапська пропаганда. Бо НАТО -- це перш за все про економіку: мати мінімальне Військо, не тягар для економіки. Без економіки США ви будете працювати лише на армію.
1 політична воля
2 час
по-друге - життя дорожче хліба і масла
а питання зараз стоїть саме так - будь у нас ЯО, буйло і не рипнувся б
@MrHimikus
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29 хв
Це подвиг, без перебільшення.
Лікарі провели операцію з видалення підривача гранати ВОГ, яка НЕ розірвалася, з тіла бійця. Видаляли у присутності двох саперів, які страхували безпеку медиків.
Оперував Андрій Верба без електрокоагуляції, бо граната могла детонувати будь-якої миті