Членство Украины в НАТО не может быть вычеркнуто из повестки дня, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа отмечает важность продвижения в процессе евроатлантической интеграции Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня война продолжается. И нарушается территориальная целостность Украины. Сперва необходимо ее восстановить. При этом членство Украины в НАТО не может быть вычеркнуто из повестки дня. Мы должны согласовать алгоритмы и формулы, которые ми будем использовать, чтобы двигаться дальше в этом аспекте", - заявил Науседа на пресс-конференции с президентами Украины и Польши во Львове.

Он подчеркнул, что Литва со своей стороны делает все возможное, чтобы Украина смогла воспользоваться принципом "открытых дверей", который прозвучал на бухарестском саммите НАТО в 2008 году.

"Спустя 14 лет нет прогресса по Украине. И именно потому мы сегодня говорили (с президентом Украины и Польши. - Ред.) о гарантиях безопасности, которые могли бы быть предоставлены Украине на следующем саммите НАТО. Чтобы Украина ощущала себя в большей безопасности и чувствовала поддержку со стороны НАТО. И чтобы мы могли говорить о политическом сотрудничестве между Украиной и НАТО", - сказал президент Литвы.

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