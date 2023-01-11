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Членство Украины в НАТО не может быть вычеркнуто из повестки дня, - Науседа

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дуда,науседа,зеленський

Президент Литвы Гитанас Науседа отмечает важность продвижения в процессе евроатлантической интеграции Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня война продолжается. И нарушается территориальная целостность Украины. Сперва необходимо ее восстановить. При этом членство Украины в НАТО не может быть вычеркнуто из повестки дня. Мы должны согласовать алгоритмы и формулы, которые ми будем использовать, чтобы двигаться дальше в этом аспекте", - заявил Науседа на пресс-конференции с президентами Украины и Польши во Львове.

Он подчеркнул, что Литва со своей стороны делает все возможное, чтобы Украина смогла воспользоваться принципом "открытых дверей", который прозвучал на бухарестском саммите НАТО в 2008 году.

"Спустя 14 лет нет прогресса по Украине. И именно потому мы сегодня говорили (с президентом Украины и Польши. - Ред.) о гарантиях безопасности, которые могли бы быть предоставлены Украине на следующем саммите НАТО. Чтобы Украина ощущала себя в большей безопасности и чувствовала поддержку со стороны НАТО. И чтобы мы могли говорить о политическом сотрудничестве между Украиной и НАТО", - сказал президент Литвы.

Читайте также: Президенты Украины, Литвы и Польши подписали совместную декларацию по результатам второго саммита Люблинского треугольника
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Топ комментарии
+12
ВСУ разбили "вагнеровцев" в Соледаре: россиян расстреляли крупнокалиберным пулеметом, добив артиллерией Новые кадры позволяют оценить, что осталось от группы оккупантов, которые пытались штурмовать украинские позиции.
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11.01.2023 19:17
+7
Зразу після Перемоги ми вступимо у НАТО.
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11.01.2023 19:15
+6
Як тільки покінчено зі зрадниками, відразу вступимо.
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11.01.2023 19:30
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Зразу після Перемоги ми вступимо у НАТО.
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11.01.2023 19:15 Ответить
ВСУ разбили "вагнеровцев" в Соледаре: россиян расстреляли крупнокалиберным пулеметом, добив артиллерией Новые кадры позволяют оценить, что осталось от группы оккупантов, которые пытались штурмовать украинские позиции.
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11.01.2023 19:17 Ответить
это - ?
https://twitter.com/DimonchikUA81/status/1613166436884844545
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11.01.2023 20:06 Ответить
Так і залишились кацапи без солі. Знов доведеться хлєбать лаптьом не солені шті
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11.01.2023 20:13 Ответить
поки не ясно чим все там завершиться..щоб зберегти життя.можливо краще відійти,але генштабу видніши,віримо Залужному!!!!💪
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11.01.2023 20:16 Ответить
Як тільки покінчено зі зрадниками, відразу вступимо.
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11.01.2023 19:30 Ответить
Оно на врученні Золотого Глобуса в Голівуді Зеленого зрадника представили як острійо списа.
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11.01.2023 20:19 Ответить
Двері в НАТО закриває д'єрмак своєю тушою!!!
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11.01.2023 19:35 Ответить
Якщо клоун не хоче прибрати цю тушу, то хто закриває двері?
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11.01.2023 20:23 Ответить
Дякуємо, пане Президенте.
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11.01.2023 19:42 Ответить
ми мусимо створити Річ Посполиту 2

конфедиративну державу Польщі, України, Литви... Словаччини, Чехії та, в скорому майбутньому Білорусі
така Держава, а не НАТА захистить нас від кацапської орди!
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11.01.2023 19:42 Ответить
Що за маячня? По-перше, Річпосполита -- це Польща, Литва, Україна, Білорусь. По-друге, яка з цих країн є ядерною?
Ваші патякання -- кацапська пропаганда. Бо НАТО -- це перш за все про економіку: мати мінімальне Військо, не тягар для економіки. Без економіки США ви будете працювати лише на армію.
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11.01.2023 19:49 Ответить
питання власного ЯО для України це лише

1 політична воля
2 час
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11.01.2023 19:51 Ответить
Смішно. Навіть без пункту про ціну. Чи Ви від хліба відмовитеся, а навіть від масла?
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11.01.2023 19:54 Ответить
по-перше, до цього не дійде та головне
по-друге - життя дорожче хліба і масла
а питання зараз стоїть саме так - будь у нас ЯО, буйло і не рипнувся б
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11.01.2023 20:06 Ответить
Можно конечно, но долго очень. Есть короткий путь, но тяжёлый. Восстановить Яо. И никуда не вступать--- а зачем? Это не дешёвая демагогия. Гаранты гарантами не оказались. А один гарант даже войну затеял.
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11.01.2023 22:09 Ответить
Питання НАТО має бути №1. Все решта не має значення без вступу до НАТО.
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11.01.2023 19:50 Ответить
Himikus
@MrHimikus
·
29 хв
Це подвиг, без перебільшення.

Лікарі провели операцію з видалення підривача гранати ВОГ, яка НЕ розірвалася, з тіла бійця. Видаляли у присутності двох саперів, які страхували безпеку медиків.
Оперував Андрій Верба без електрокоагуляції, бо граната могла детонувати будь-якої миті
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11.01.2023 20:09 Ответить
Театр Балтфлота в Кронштадте могут закрыть за отказ выезжать в зону СВОДраматический театр Балтийского флота в Кронштадте может быть закрыт и расформирован, если подтвердятся многочисленные жалобы на антипатриотическую позицию
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11.01.2023 20:46 Ответить
Снова бунтуют в Кронштадте! традиции-с!
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11.01.2023 20:47 Ответить
Балтийского чайку сьорбнули стопар і бунтують 😂
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12.01.2023 01:03 Ответить
 
 