Говорили об укреплении энергетической устойчивости Украины, - Шмыгаль провел встречу с Бринк
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с послом США в Украине Бриджит Бринк, в ходе которой обсудили укрепление энергетической устойчивости Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Денис Шмыгаль написал в телеграм-канале.
"Укрепление энергетической устойчивости Украины обсудили во время встречи с госпожой послом США в Украине Бриджит Бринк. Совместно с партнерами разрабатываем механизмы, которые будут способствовать балансировке энергосистемы в условиях постоянных обстрелов энергоинфраструктуры со стороны России", - написал Шмыгаль.
Также во время встречи были рассмотрены предложения украинских энергетиков и вопросы закупки необходимого оборудования.
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3 тиждні без пошкоджень енергосистеми - прогресу у відновленні нуль.
Дядя Вася з ізолентою тепер сугробами блукає...
Їду вчора через село, біля дороги як раз дуже схожий об'єкт як на тих фото/відео - навіть жодного мішка з піском не має, а про якісь захист з бетонних блоків, який можна зробити за день, я вже навіть і не згадую.
Конкретний звіт:
- скільки коштів витрачено;
- за чий рахунок витрачено;
- що конкретно відновлено за звітний період.
Все інше про героїчні намагання щось відновити, ночівлі у полі, вахтовий метод роботи - порожній *******.
Довбойоби+шахраї можуть ночами не спати і робити все через сраку вахтовим методотом.
Системний героїзм - не ознака професійності, а скоріше навпаки.