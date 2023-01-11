Говорили об укреплении энергетической устойчивости Украины, - Шмыгаль провел встречу с Бринк

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с послом США в Украине Бриджит Бринк, в ходе которой обсудили укрепление энергетической устойчивости Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Денис Шмыгаль написал в телеграм-канале.

"Укрепление энергетической устойчивости Украины обсудили во время встречи с госпожой послом США в Украине Бриджит Бринк. Совместно с партнерами разрабатываем механизмы, которые будут способствовать балансировке энергосистемы в условиях постоянных обстрелов энергоинфраструктуры со стороны России", - написал Шмыгаль.

Также во время встречи были рассмотрены предложения украинских энергетиков и вопросы закупки необходимого оборудования.

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