РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17464 посетителя онлайн
Новости Экономика
819 5
энергетика (2034) Шмыгаль Денис (2321) Бринк (113)

Говорили об укреплении энергетической устойчивости Украины, - Шмыгаль провел встречу с Бринк

Новости Цензор.НЕТ Экономика

шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с послом США в Украине Бриджит Бринк, в ходе которой обсудили укрепление энергетической устойчивости Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Денис Шмыгаль написал в телеграм-канале.

"Укрепление энергетической устойчивости Украины обсудили во время встречи с госпожой послом США в Украине Бриджит Бринк. Совместно с партнерами разрабатываем механизмы, которые будут способствовать балансировке энергосистемы в условиях постоянных обстрелов энергоинфраструктуры со стороны России", - написал Шмыгаль.

Также во время встречи были рассмотрены предложения украинских энергетиков и вопросы закупки необходимого оборудования.

Читайте также: Шмыгаль анонсировал создание Социального кодекса Украины
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
гаварить ти всегда мастер
показать весь комментарий
11.01.2023 19:55 Ответить
Ніхто ні про що.

3 тиждні без пошкоджень енергосистеми - прогресу у відновленні нуль.
Дядя Вася з ізолентою тепер сугробами блукає...
показать весь комментарий
11.01.2023 20:28 Ответить
Та які тиждні - три місяці з першої атаки.
Їду вчора через село, біля дороги як раз дуже схожий об'єкт як на тих фото/відео - навіть жодного мішка з піском не має, а про якісь захист з бетонних блоків, який можна зробити за день, я вже навіть і не згадую.
показать весь комментарий
11.01.2023 20:34 Ответить
Тому загальні фрази від ДТЕК, Укренерго та КМУ давно пора в унітаз.

Конкретний звіт:
- скільки коштів витрачено;
- за чий рахунок витрачено;
- що конкретно відновлено за звітний період.

Все інше про героїчні намагання щось відновити, ночівлі у полі, вахтовий метод роботи - порожній *******.
Довбойоби+шахраї можуть ночами не спати і робити все через сраку вахтовим методотом.
Системний героїзм - не ознака професійності, а скоріше навпаки.
показать весь комментарий
11.01.2023 20:42 Ответить
Бріджіт Брінк не жаль часу потраченого на Шмигаля щоб зайве переконатись в профнездатності уряду.
показать весь комментарий
11.01.2023 22:41 Ответить
 
 