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Генштаб ВС (4284) крылатые ракеты (720) обстрел (20159)

В течение 11 января российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 22 авиационных удара, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

су

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию об ударах по территории Украины российскими войсками 11 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"В течение суток противник нанес 2 ракетных и 22 авиационных удара. Совершил 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре", - отмечается в сообщении.

Также в Генштабе подчеркнули, что угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

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Сегодня пара 29-тых долго и красиво резвилась над городом, на курсантов непохоже, может вновь прибывшие облет делали..
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11.01.2023 20:02 Ответить
у Меня тоже летали целый день
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11.01.2023 20:13 Ответить
то может над одним городом??
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11.01.2023 20:21 Ответить
;
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11.01.2023 20:39 Ответить
ну, и где же это у нас расчётов ПЗРК не хватает?
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12.01.2023 03:06 Ответить
 
 