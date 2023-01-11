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Турция (3231) кассетные боеприпасы (70)

Я полностью отвергаю эти утверждения, - посол в Турции Бондар опроверг поставки в Украину кассетных боеприпасов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

туреччина

Украинский посол в Анкаре Василий Боднар опроверг утверждение о том, что Турция поставляет в Украину кассетные боеприпасы, назвав такую информацию сплетней.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом украинский дипломат сказал турецкому информагентству Anadolu.

Комментируя утверждение издания Foreing Policy о якобы поставках кассетных боеприпасов из Турции в Украину, Боднар подчеркнул, что международное право запрещает использовать подобные боеприпасы, а Украина придерживается международных норм, в том числе, в ходе вооруженного противостояния с Россией.

"Подобные утверждения готовятся специально, преследуя цель навредить украинско-турецким отношениям, а также формировать негативный международный имидж Украины и Турции", – отметил он.

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Посол предположил, что такая дезинформация может быть "частью российской пропаганды", а Турция и Украина являются "мишенями".

"Я всецело отвергаю эти утверждения, не имеющие ничего общего с действительностью. Эта новость создана в качестве "психологического оружия" с целью ущерба имиджу Турции", - заявил Боднар, назвав информацию издания Foreing Policy не более чем сплетней, далекой от официальных источников.

О том, что Турция отправила Украине первые партии кассетных артиллерийских снарядов DPICM в ноябре 2022 года, сообщило издание Foreign Policy со ссылкой на источники среди чиновников США и Европы.
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Топ комментарии
+7
Оце вірно. Ну не поставляє ж іран безпілотники до раzziї.
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11.01.2023 20:54
+6
БОНДАР, УКРАИНА НЕ ПОДПИСАЛА КОНВЕНЦИЮ О ЗАПРЕТЕ КАССЕТНЫХ БОЕПРИПАСОВ, КАК, НАПРИМЕР, И США. ПОЭТОМУ ТО, ЧТО ТЫ НЕСЁШЬ- КУЙЛОВСКАЯ ПРОПАГАНДА.
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11.01.2023 21:00
+4
Тсссс...... все нормально))))) Ихтам (кассетников) турецких нет, ну нет и фсе)) , их в военторге купили на Окружной дороге. А собрали на коленке в гаражах на Русановке. 😁
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11.01.2023 22:21
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А шкода...
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11.01.2023 20:50 Ответить
Оце вірно. Ну не поставляє ж іран безпілотники до раzziї.
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11.01.2023 20:54 Ответить
БОНДАР, УКРАИНА НЕ ПОДПИСАЛА КОНВЕНЦИЮ О ЗАПРЕТЕ КАССЕТНЫХ БОЕПРИПАСОВ, КАК, НАПРИМЕР, И США. ПОЭТОМУ ТО, ЧТО ТЫ НЕСЁШЬ- КУЙЛОВСКАЯ ПРОПАГАНДА.
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11.01.2023 21:00 Ответить
Тсссс...... все нормально))))) Ихтам (кассетников) турецких нет, ну нет и фсе)) , их в военторге купили на Окружной дороге. А собрали на коленке в гаражах на Русановке. 😁
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11.01.2023 22:21 Ответить
Ихтамнет, и парашников нет. Вернее, парашники есть, но на глубине 2 м.
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12.01.2023 13:56 Ответить
Байрактар Джавелинович HIMARS працює круто...💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦я

Слава ЗСУ Слава Україні Слава генералу Залужному ✊🔱❤️🖤🔱💪
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11.01.2023 21:02 Ответить
Ну правильно! Я не я і кучка не моя
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11.01.2023 21:05 Ответить
А ще є Джавелін Байрактарович HIMARS,,a ще є Джавеліна Байрактарівна HIMARS...дуже файна Україночка...🌹🌹🌹💪🔱🇺🇦✊
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11.01.2023 21:07 Ответить
Шизофреников путлера Эрдоган кинул по полному тарифу... потому и несут всякий фейк.. типа Соледар взяли...
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11.01.2023 21:12 Ответить
Ой, да их в любом военторге на вес продают...
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11.01.2023 21:32 Ответить
Угу. MRAP Kirbi в количестве 50 единиц Турция тоже не поставляла, а они - на фронте.
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11.01.2023 21:52 Ответить
Макс, здорово. Только ошибочка.... их там уже за две сотни. ))) Засветили турки в СМИ последнюю партию в 48 шт. как в насмешку, в тот день когда Эрдоган пуйлу звонил, ежики эти пересекали границу с Румынии. 😁.
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11.01.2023 22:26 Ответить
Селямчик. Так отож бо...Кстати, на этих Ежиках Турки вроде Скифы ставили, нет?
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11.01.2023 22:35 Ответить
Крупнокалиберные пулеметы там точно в комплекте идут, модификацию не помню.
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11.01.2023 22:46 Ответить
Все верно нечего пи... ть поставки оружия любят тишину))
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11.01.2023 22:09 Ответить
А чого ви хотіли від індуського редактора?

Забули, як Індія "підтримує" Україну у війні проти роzzії?

Ravi Agrawal (born 16 October 1982) is a journalist, television producer and author of the book India Connected. He is currently the editor in chief of Foreign Policy magazine.[1] Previously, Agrawal worked for the U.S. news channel CNN for 11 years.

Foreign Policy належить групі, яка володіє Washington Post.
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11.01.2023 22:46 Ответить
Ніхто нічого не постачаяє!
***********!
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12.01.2023 00:04 Ответить
 
 