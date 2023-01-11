Швейцария отказывается принимать российские паспорта, выданные на временно оккупированных территориях Украины и Грузии
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Федеральный совет Швейцарии 11 января принял решение больше не выдавать шенгенские визы владельцам паспортов, выданных Россией на временно оккупированных территориях Украины и Грузии
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо, об этом информирует Федеральное министерство юстиции и полиции Швейцарии.
Ведомство объясняет, что Швейцария была обязана придерживаться решения об отказе принимать паспорта выданные РФ на оккупированных территориях Украины и Грузии, которое приняло Европейский союз от 8 декабря 2022 года. Речь идет о выдаче шенгенских виз гражданам с такими документами.
"Европейская комиссия определяет, какие проездные документы больше не принимаются после определенной даты выдачи. Исключения могут быть предоставлены владельцам проездных документов, которые уже были гражданами России до этой даты, а также их потомкам, несовершеннолетним или недееспособным лицам", - говорится в заявлении.
Федеральный совет уточняет, что это решение вступило в силу с 11 января со дня публикации.
16 сентября 2022 года Швейцария приостановила упрощенную выдачу виз россиянам.
Пожалуйста, подождите...
швейцарія просто ЕТАЛОН.
ГНИЛОЇ ЄВРОПИ..
ДЕ "НЕЙТРАЛЬНІСТЬ" ПРИХОВУЄ боягузтво і нікчемність.
тому ПОДІБНІ "потуги" показати свою підтримку Україні ГІВНО ВАРТІ.
https://www.swissinfo.ch/rus/politics/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8/47567358
обмежуючи цивілізований ринок.
роблячи продукцію конкурентів більш привабливою.
На рабZee. Истерика из за поставок в Україну танків від НАТО...🤣
На Мацковії щось палає...