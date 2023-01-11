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Швейцария отказывается принимать российские паспорта, выданные на временно оккупированных территориях Украины и Грузии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

швейцарія

Федеральный совет Швейцарии 11 января принял решение больше не выдавать шенгенские визы владельцам паспортов, выданных Россией на временно оккупированных территориях Украины и Грузии

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо, об этом информирует Федеральное министерство юстиции и полиции Швейцарии.

Ведомство объясняет, что Швейцария была обязана придерживаться решения об отказе принимать паспорта выданные РФ на оккупированных территориях Украины и Грузии, которое приняло Европейский союз от 8 декабря 2022 года. Речь идет о выдаче шенгенских виз гражданам с такими документами.

"Европейская комиссия определяет, какие проездные документы больше не принимаются после определенной даты выдачи. Исключения могут быть предоставлены владельцам проездных документов, которые уже были гражданами России до этой даты, а также их потомкам, несовершеннолетним или недееспособным лицам", - говорится в заявлении.

Федеральный совет уточняет, что это решение вступило в силу с 11 января со дня публикации.

16 сентября 2022 года Швейцария приостановила упрощенную выдачу виз россиянам.

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Топ комментарии
+14
Не вижу разницы между кацапами по выданным паспортам. Всё твари шакалы поголовно.
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11.01.2023 21:13
+13
Це ху*ня! Дайте дозвіл третім країнам на продаж виробленої у вас зброї! ВЗАГАЛІ не видавайте візи кацапам! Ось чого ми чекаємо!
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11.01.2023 21:10
+5
НЕ ПЕРЕБІЛЬШУЙТЕ.

швейцарія просто ЕТАЛОН.

ГНИЛОЇ ЄВРОПИ..

ДЕ "НЕЙТРАЛЬНІСТЬ" ПРИХОВУЄ боягузтво і нікчемність.
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11.01.2023 21:38
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Це ху*ня! Дайте дозвіл третім країнам на продаж виробленої у вас зброї! ВЗАГАЛІ не видавайте візи кацапам! Ось чого ми чекаємо!
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11.01.2023 21:10 Ответить
І нормально ставтеся до українських біженців!
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11.01.2023 21:38 Ответить
Це питання риторичне. Не всі "біженці" - біженці.
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11.01.2023 22:05 Ответить
Що це значить?
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11.01.2023 23:08 Ответить
Не вижу разницы между кацапами по выданным паспортам. Всё твари шакалы поголовно.
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11.01.2023 21:13 Ответить
Чого?
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11.01.2023 21:22 Ответить
т.е. до этого они спокойно это делали и считали что все ок, а теперь это типа героизма для нас, вместо оружия?? скоты
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11.01.2023 21:33 Ответить
НЕ ПЕРЕБІЛЬШУЙТЕ.

швейцарія просто ЕТАЛОН.

ГНИЛОЇ ЄВРОПИ..

ДЕ "НЕЙТРАЛЬНІСТЬ" ПРИХОВУЄ боягузтво і нікчемність.
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11.01.2023 21:38 Ответить
лугандонці не той контингент,що має бабло на"швейцарії"..

тому ПОДІБНІ "потуги" показати свою підтримку Україні ГІВНО ВАРТІ.
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11.01.2023 21:34 Ответить
Мавзолейный концлагерный Аусвайс не катит...,чЛенин кстати прожил в Швейцарии 11 лет,в Германии 9..., самое интересное что у вождя мирового дерьма было несколько паспортов и все с разными фамилиями...в графе национальность было нацарапано великоросс...у Максима Горького тоже самое..Пешков страдал от чахотки и часто был на итальянском курорте Капри...
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11.01.2023 21:37 Ответить
У міжнародному порівнянні Швейцарія, тим не менш, залишається на ринку зброї швидше карликом, на її частку припадає менше 1% від загального світового експорту військових матеріалів.

https://www.swissinfo.ch/rus/politics/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8/47567358
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11.01.2023 21:48 Ответить
а взагалі то "швейцарія" як виробник зброї самі собі "роблять постріл в ногу".

обмежуючи цивілізований ринок.

роблячи продукцію конкурентів більш привабливою.
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11.01.2023 21:43 Ответить
Цивилизация давно отказалась от швейцарских часов а тем более от зброї..качество что у китайцев одноразові ретузи🤣🤣🤣
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11.01.2023 21:48 Ответить
Недавно Петр Порошенко перед тем как купить грузовики военного назначения типа DAF,,сначала купил ливензию у завода-производителя...,и такая практика по всему Миру...це вам не хлеб в магазине...иначе Иск в Суд и бешенное бабло типа штраф...
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11.01.2023 21:54 Ответить
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11.01.2023 22:06 Ответить
https://youtu.be/VYQtfVlcJy8...

На рабZee. Истерика из за поставок в Україну танків від НАТО...🤣
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11.01.2023 22:09 Ответить
https://youtube.com/shorts/WH1ixHgmimc?feature=share...

На Мацковії щось палає...
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11.01.2023 22:13 Ответить
Вот это геройство швейцарцов! Ну фсё - Швейцария этим исчерпала свою решительнось! Орков подвида Z-D не пущают, патаму шта ЕС так сказала, а если бы было можно - то впущали бы! У вас пол Женевы орков на зарплатах ООН получили гражданство и шпионят по всему Запада. Женева - осиное гнездо русской розвед-швали, их там тысячи, они рядом во Франции даже места сбора создали (пресса писала в 2021г). Швейцария продалась росии намного больше чем мальчик для битья Германия. Просто Германия на виду и русские там под контролем, а Швейцария это самый большой притон русских денег, бывших служащих МИДа, ГРУ и прочей околопутинской швали.
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11.01.2023 23:16 Ответить
У результаті цієї рішучої акції жоден абрамович і пригожин не постраждав.
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11.01.2023 23:43 Ответить
Нуніфігасє! Вот ето поворот!
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12.01.2023 01:39 Ответить
 
 