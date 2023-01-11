Кулеба обсудил военные нужды Украины с эстонским коллегой Рейнсалу: Ждем хороших новостей

11 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Эстонской Республики Урмасом Рейнсалу помощь, которую Таллинн может предоставить для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Обсудили военные потребности Украины, которые могут быть удовлетворены Эстонией. Ожидаем хорошие новости. Я также поблагодарил Эстонию за инициативу относительно механизма компенсации и подчеркнул, что это важный элемент "формулы мира", - написал Кулеба.

Он также сказал, что Россия должна заплатить за полномасштабное вторжение на территорию Украины.

В свою очередь Рейнсалу заявил, что после разговора с украинским министром "потребовал помощи" для Украины во время разговора с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили.

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