Кулеба обсудил военные нужды Украины с эстонским коллегой Рейнсалу: Ждем хороших новостей
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11 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Эстонской Республики Урмасом Рейнсалу помощь, которую Таллинн может предоставить для Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
"Обсудили военные потребности Украины, которые могут быть удовлетворены Эстонией. Ожидаем хорошие новости. Я также поблагодарил Эстонию за инициативу относительно механизма компенсации и подчеркнул, что это важный элемент "формулы мира", - написал Кулеба.
Он также сказал, что Россия должна заплатить за полномасштабное вторжение на территорию Украины.
В свою очередь Рейнсалу заявил, что после разговора с украинским министром "потребовал помощи" для Украины во время разговора с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили.
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Сполучені Штати посилюють східний фронт NATO.
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Оголошення українського посла "небажаною особою" в Республіці Сербській є нікчемним, - МЗС України
Так зване рішення президента Республіки Сербської Мілорада Додіка про оголошення українського посла в Боснії та Герцеговині є нікчемним.
Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
"Україна не має посла в т.зв. «Республіці Сербскій». Василь Крилич акредитований послом в Боснії та Герцеговині із резиденцією в Загребі. Відповідно до Конституції Боснії та Герцеговини, повноваження в сфері зовнішньої політики перебувають у виключній компетенції Президії Боснії та Герцоговини"
Він наголосив, що Додік не має повноважень ухвалювати такі рішення. Його заяву слід розглядати виключно як "недолугу спробу виправдати свої популістські рішення на догоду Кремля".
Раніше президент Республіки Сербської Додік виправдовував своє рішення нагородити путіна найвищою відзнакою ентитету за відданість Росії Дейтонським угодам.
Додік також сказав, що посол України в Хорватії та, за сумісництвом у Боснії і Герцеговині, Василь Кирилич, оголошений "небажаною особою" в Республіці Сербській. Це сталось після того, як посол України назвав рішення Додіка нагородою одного терориста іншим.
Нагадаємо, у грудні минулого року Боснія та Герцеговина отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Раніше посол росії в Боснії і Герцеговині Ігор Калабухов пригрозив республіці "прикладом України", якщо вона вирішить вступити в НАТО.