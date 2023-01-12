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Новости За рубежом
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Российский чиновник Михайлов, добровольцем воевавший против Украины, изнасиловал в Москве корейского мигранта

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

михайлов,сава

Заместитель председателя Госкомитета по занятости Якутии, добровольно ушедший в октябре на войну с Украиной, член КПРФ Савва Михайлов внезапно нашелся в гостинице в Москве.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишут российские СМИ.

Там его обвинил в заманивании номер и изнасиловании эмигрант из Южной Кореи.

В конце декабря Михайлов заявлял, что "временно находится в России по состоянию здоровья" и обещал, что вопрос его дальнейшей службы решится только в середине января. Как он оказался в гостинице в Измайлове – неизвестно.

Обвинение в изнасиловании Михайлов называет "страшной клеветой".

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Топ комментарии
+24
Скрепненько!
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12.01.2023 01:22
+22
эмигрант из Южной Кореи вероятно одарённый на всю голову.
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12.01.2023 01:21
+13
Підарас😱
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12.01.2023 01:32
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Цікаво
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12.01.2023 01:19 Ответить
В цій новині найцікавіший факт - це існування еміграції з Південної Кореї до кацапії. Такий емігрант - знахідка для кацапських пропагандонів. Хоча, може, вони його і придумали.
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12.01.2023 08:00 Ответить
Це вони його так вербували, напевно
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12.01.2023 08:51 Ответить
Це був якут, який приїхав спробувати долю в Москві)) всім казав, що південний кореєць)
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12.01.2023 10:48 Ответить
то не емігрант - чувак втік з Кореї щоб не потрапити в тюрму, бо мав конфлікт з владою - ймовірно вкрав якусь секретну базу даних
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12.01.2023 13:56 Ответить
эмигрант из Южной Кореи вероятно одарённый на всю голову.
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12.01.2023 01:21 Ответить
Його в голову згвалтували?
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12.01.2023 03:24 Ответить
В центр прінятия рєшєній
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12.01.2023 08:53 Ответить
#какаяразніца? Еще неизвестно кто кого насиловал, у орчатины всегда жертва виновна
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12.01.2023 10:29 Ответить
"Для спиртного и наркотиков все равны - что президент, что бомж... Они на таланты, звания, регалии, положение и знакомства внимания не обращают...".
Спочатку випили "за дружбу народов" Потім випили "за сродство рас" Потім випили "за братство" Ну а потім дійшла справа і до "родичання"
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12.01.2023 05:54 Ответить
Скрепненько!
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12.01.2023 01:22 Ответить
Напевно в Тайланд любив їздити відпочивати,от і перепутав корейця з тайськими...не пам'ятаю як воно називається)))
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12.01.2023 01:44 Ответить
Леді бой?
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12.01.2023 05:21 Ответить
З мови зняли!
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12.01.2023 02:20 Ответить
З мови зняли? Це що Гугл так перекладає?
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12.01.2023 03:00 Ответить
Ага!
Скоро вже можна буде видати кумедну книжку під назвою "Перли гугло-перекладу". Бо направду їх багато. Деякі навіть мемами стали.
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12.01.2023 03:06 Ответить
Я придумав мем #пожілоє врємя™ мені якась дурепа закинула що я кацап-жертва гугло перекладача.
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12.01.2023 10:34 Ответить
. Чому відразу - дурепа? Може, та пані хотіла поспілкуватись, а на перспективу - ласки та кохання... А Ви - так зразу: ба-бах! - дурепа... Яке вже тут кохання?..
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12.01.2023 16:04 Ответить
Вона почала з образ
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12.01.2023 17:13 Ответить
І таке трапляється. Певно, та пані любить "бути зверху". Перверзії бувають всякими.
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12.01.2023 17:20 Ответить
Та заберіть ту чорнороту собі
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12.01.2023 22:41 Ответить
Не ображайтесь, друже, я жартував. Можливо, жарт вийшов трохи невдалим.
...Хоча відносно схильності таких пань до перверзій - то не жарт.
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13.01.2023 00:39 Ответить
Швидше ви образилися, що я спробував її вам подарувати. Беріть оцей мем, як вона почне вас кошмари ти, отам і плигайте під неї.
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13.01.2023 00:53 Ответить
За дозвіл на мем дякую, обов'язково ним скористаюсь. Бо часом охота розважити себе злим гумором. Тому ще далеко не ясно, хто від кого тікатиме...
(Підкажіть, який там нік, щоб я випадково не попер зі статевою ганчіркою і цибулею Робін Гуда на ні в чому не винну людину).
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13.01.2023 02:00 Ответить
Нік запам'я ував, вона вам закине що ви кацап-жертва гугл перекладача.
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13.01.2023 02:39 Ответить
Гаразд, закину вудочки наосліп. Треба лише дочекатися, коли настрій буде паршивим.
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13.01.2023 03:05 Ответить
Який ще гугол. Та підлога країни так розмовляє!
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12.01.2023 08:28 Ответить
Мало того! Поки ми ялини стать вареника, підлога країни тільки те й робить, що так каже. І все чудово - ніякі пекельні борошна їй не погрожують. Адже це влучно, немов стріла з цибулі Робін Гуда!
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12.01.2023 15:59 Ответить
Михайлов скажет что это всего лишь был южнокорейский бандеровец которого он пытал и выведывал планы врага
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12.01.2023 01:23 Ответить
Михайлов пабєділ корейського бандерівця. П'ять разів. А потім корейський бандерівець провів контрнаступ. Три рази...
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12.01.2023 08:23 Ответить
Це такі на росії духовниє скрєпи, як казав головний фсб-шний піп гундєяв)
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12.01.2023 01:24 Ответить
Ці вузькоглазі чурки- як і їх "брати рюське"-збоченці якісь ! І так! Плював я на всіляку політкоректність- всі ці буряти -чукчі і всіляка шушара -недолюди!
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12.01.2023 01:25 Ответить
вот это кринж... а буряты, второе после коцапов поле для хейта и возмездия, реально на уровне развития коцапов
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12.01.2023 01:26 Ответить
Підарас😱
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12.01.2023 01:32 Ответить
Так хто на фото, скрєпний рускомірєц Міхайлов чи його жертва згвалтований азіат? Бо виходячи з реалій будь який російський Іванов, Петров, Сідоров виявиться звичайним китайцем.
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12.01.2023 01:32 Ответить
І здається, ви починаєте про щось здогадуватися.
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12.01.2023 08:30 Ответить
Вот эту мразоту нужно достать из под земли. Ибо таким же он с вероятностью 99.9% занимался в Украине против украинцев. И по памяти решил всколыхнуть память в Москве. Достать суку.
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12.01.2023 01:35 Ответить
Та він лише заради цього на війну і подався...
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12.01.2023 01:39 Ответить
КПРФ від підорастії відділити неможливо. Засновник - Ульянов-Бланк був відомим пасивним гомосєком. Троцький, Зіновьєв, Камєнєв... Іх там було ціле гніздо яке Сталін називав "крємльовскімі підарасамі". І він цих "лєнінців" майже всіх розстріляв і ввів статтю "за мужеложество" в кримінальний кодекс.
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12.01.2023 01:38 Ответить
Ваші прогнози, як спеціаліста, у питанні світового політичного утворення у разі якщо б Ульянов-Бланк був не пасивним гомосєком, а активним?
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12.01.2023 01:57 Ответить
тогда б ты не родился...
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12.01.2023 02:08 Ответить
це питання скоріше до лесбіянки крупської. . вона це точно знала
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12.01.2023 02:47 Ответить
У свій час "комплексом лєніна" ("комплексом влади") займався цілий Гарвардський проект. Там реально жесть! Я почав розуміти, чому Бог знищив Содом і Гоморру і чому в такий спосіб лише після того, коли ознайомився з деякими результатами тих... "цікавих дослідів".
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12.01.2023 03:15 Ответить
Не знаю. Ніхто не знає. Історія вже відбулась, але очевидно що його "інтимні стосунки" впливали на призначення в політбюро.
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12.01.2023 04:09 Ответить
на сталина надрачиваешь? ещё неизвестно кто хуже такие как ты...
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12.01.2023 02:07 Ответить
Йося в молодості був справжнім бандитом, потім революційним фашистом і в подальшому союзником гітлера. Він був не тільки параноїком, маньяком і гомофобом. І це чітко відображено в мемуарній літературі.
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12.01.2023 04:04 Ответить
Більше того. Є дані, що в молодості дядечко Сосо теж... нємножко 3,14дарасіл.
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12.01.2023 17:24 Ответить
Такі дані мені жодного разу не зустрічалися. По молодості він наплодив купу байстрюків.
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12.01.2023 22:39 Ответить
У Г.П. Клімова є кілька цікавих книжок на цю тему. Рекомендую дві останніх - "Божий народ" і "Ключи познания". Там є і про це, і ще багато про що. До речі, Г.П. Клімов (І.Б. Калмиков) був одним з учасників Гарвардського проекту.
А щодо Дядечка Сосо з його кавказьким темпераментом, то одне другому не заважало.
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13.01.2023 00:31 Ответить
Маньяк всегда возвращается на место преступления, чтобы воспроизвести в памяти детали своего преступления и получить повторный экстаз. Именно поэтому эта мразина изнасиловала корейца, чтобы воспроизвести в памяти свои преступления в Украине. Тут даже следствия проводить не нужно - в мешок и на детектор. Много чего узнаем.
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12.01.2023 01:48 Ответить
ты бурят, как я рад...
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12.01.2023 02:04 Ответить
вот ето абарот.
.рузьке лідєр - підєр!
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12.01.2023 02:33 Ответить
"Російський чиновник Михайлов, який добровольцем воював проти України, зґвалтував у Москві корейського мігранта "

Хроніки із божевільні.
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12.01.2023 05:32 Ответить
РуZZкие не приемлят нетрадиционного гомосексуализма!
Только традиционно!
Скрепно
По домашнему
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12.01.2023 05:45 Ответить
Всі так активно "перетирають" стосунки в номері - а ні один не задався питанням: "а на якій саме ділянці фронту "воював" Михайлов? У нас "Коля-каклєта" воював, наприклад, на Закарпанській і у "Мукачівському котлі" сидів А "батько української безпілотної авіації" - Касьянов, взагалі з 2014-го "з окопів не вилазить"
Так і Михайлов міг воювать на "арбатському фронті"
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12.01.2023 06:01 Ответить
Жоден
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12.01.2023 10:35 Ответить
Эмигрант тоже мог вдуть Михайлову.
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12.01.2023 06:31 Ответить
Та їм не європейських геїв потрібно боятись, а своїх п.дарасів...
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12.01.2023 06:34 Ответить
У кацапов и бабуинов ******** - способ построения социальной иерархии и поддержания субординации. Дело, можно сказать, государственной важности
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12.01.2023 06:50 Ответить
"Чешежопица"

Вячеслав Андреевич Майер (Некрас Рыжий). Чешежопица.
Книга.

Начинается ни больше, ни меньше, как

"ПРЕДИСЛОВИЕ. СИМВОЛ ДЛЯ РОССИЙСКОГО ГЕРБА"
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12.01.2023 09:30 Ответить
Московия - территория пдрсов
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12.01.2023 06:49 Ответить
Да, именно так и есть.
Едросы, пидросы, *******
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12.01.2023 09:32 Ответить
Запеклась на жопе кровь - это первая любовь. Однако. )))
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12.01.2023 07:00 Ответить
А это, случайно, не вырезанные цензурой строки из "Ромео и Джульетта" Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?
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12.01.2023 09:40 Ответить
Это из Достоевского, "Отцы и Дети"
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12.01.2023 10:51 Ответить
Коммунист-шалунишка скрепно "вдувал" основы марксизма-ленинизма?
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12.01.2023 07:34 Ответить
Якут-член КПРФ з дуже якуьтським ім'ям сава та не менш якутським прізвищем михайлов вступив у неприродні статеві стосунки з емігрантом з Південної Кореї. Це просто лютий треш, психодел та сюр....
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12.01.2023 07:53 Ответить
Хотів налагодить зв'язки з зовнішнім світом.
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12.01.2023 07:59 Ответить
Це ще ЛГБТ ,чи вже ні?
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12.01.2023 08:00 Ответить
Ета расія! Чьо нє смєйотєсь? Нє смєшно, нє понялі?
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12.01.2023 08:15 Ответить
кореєць явно ідіот, знайшов куди мігрувати...нехай тепер насолоджується новою батьківщиною.
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12.01.2023 09:02 Ответить
Лицо, иммигрировавшее из Южной Кореи в россию, где оно обманным путём было заманено в гостиницу и там изнасиловано заместителем председателя Госкомитета по занятости Якутии и членом КПРФ, ещё в октябре добровольно ушедшем на войну с Украиной, вызывает неподдельный интерес.
Так и хочется заорать:"Подробности давай!"
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12.01.2023 09:14 Ответить
Найкрасивіший чоловік світу !
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12.01.2023 10:36 Ответить
Наклеп. Він не міг. Дивіться який інтелигент. Йому достатньо було законтачити декількох кацапів на війні і повернутися. Тим більше комуніст. Це інформація для європейців, щоб знали хто такі кацапи.
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12.01.2023 09:26 Ответить
zhivotnoe !!!
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12.01.2023 09:43 Ответить
Ай да Савва, ай да шалун😂😂😂
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12.01.2023 09:57 Ответить
«Начальник Генштаба Валерий Герасимов, ты - п…р!»
***********...
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12.01.2023 10:14 Ответить
Дуже він йому сподобався !
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12.01.2023 10:34 Ответить
Отличный кадр.
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12.01.2023 11:06 Ответить
***** и биомусор!
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12.01.2023 21:12 Ответить
 
 