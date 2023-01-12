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Российский чиновник Михайлов, добровольцем воевавший против Украины, изнасиловал в Москве корейского мигранта
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Заместитель председателя Госкомитета по занятости Якутии, добровольно ушедший в октябре на войну с Украиной, член КПРФ Савва Михайлов внезапно нашелся в гостинице в Москве.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишут российские СМИ.
Там его обвинил в заманивании номер и изнасиловании эмигрант из Южной Кореи.
В конце декабря Михайлов заявлял, что "временно находится в России по состоянию здоровья" и обещал, что вопрос его дальнейшей службы решится только в середине января. Как он оказался в гостинице в Измайлове – неизвестно.
Обвинение в изнасиловании Михайлов называет "страшной клеветой".
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Спочатку випили "за дружбу народов" Потім випили "за сродство рас" Потім випили "за братство" Ну а потім дійшла справа і до "родичання"
Скоро вже можна буде видати кумедну книжку під назвою "Перли гугло-перекладу". Бо направду їх багато. Деякі навіть мемами стали.
...Хоча відносно схильності таких пань до перверзій - то не жарт.
(Підкажіть, який там нік, щоб я випадково не попер зі статевою ганчіркою і цибулею Робін Гуда на ні в чому не винну людину).
А щодо Дядечка Сосо з його кавказьким темпераментом, то одне другому не заважало.
.рузьке лідєр - підєр!
Хроніки із божевільні.
Только традиционно!
Скрепно
По домашнему
Так і Михайлов міг воювать на "арбатському фронті"
Вячеслав Андреевич Майер (Некрас Рыжий). Чешежопица.
Книга.
Начинается ни больше, ни меньше, как
"ПРЕДИСЛОВИЕ. СИМВОЛ ДЛЯ РОССИЙСКОГО ГЕРБА"
Едросы, пидросы, *******
Так и хочется заорать:"Подробности давай!"
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