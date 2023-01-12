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Глава Пентагона Остин о будущем "Рамштайне": "Мы будем поддерживать Украину, пока это будет нужно"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

остін

В Германии на следующей неделе состоится заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" с участием почти 50 государств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина во время пресс-конференции в Вашингтоне.

На встрече прежде всего будет обсуждаться то, в чем больше всего сейчас нуждается Киев, и что ему необходимо для достижения успеха в будущем.

"Мы будем поддерживать Украину, пока это будет нужно, и по тому, что я вижу со стороны наших союзников и партнеров, они чувствуют то же самое. Поэтому мы остаемся едиными в наших усилиях", - подчеркнул министр обороны США.

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«Допоки це буде потрібно» кому?
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12.01.2023 11:01 Ответить
 
 